Более 80% россиян спокойно относятся к испытательному сроку

Чаще всего негативно относятся граждане 35—45 лет

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Большинство россиян спокойно относятся к испытательному сроку: 43% — нейтрально, а еще 37% — с пониманием. К таким выводам пришли исследователи сервиса SuperJob в процессе опроса 1600 человек из всех регионов страны.

Отрицательно к испытательному сроку отнеслись лишь 15% участников опроса. Наиболее критичны оказались люди в возрасте 35–45 лет: среди них отрицательно настроены 18%.

Половых различий почти нет: и мужчины, и женщины демонстрируют схожие позиции. Спокойно или с пониманием к испытательному периоду относятся 81% мужчин и 80% женщин, а негативное отношение выразили по 15% представителей обоих полов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Испытательный срок чаще вызывает раздражение у тех, кто получил среднее профессиональное образование (17%), а не высшее (13%). Среди опрошенных с доходом от 150 тысяч рублей в месяц 50% относятся к испытательному сроку спокойно, но и доля негативных оценок здесь выше — 17%.

Исследователи считают, что опыт прохождения испытательного срока влияет на восприятие. Те, кому уже приходилось работать с ним, реагируют спокойнее (44% спокойного отношения против 38% у тех, у кого такого опыта не было). При этом негатив чаще выражают как раз те, кто никогда не проходил испытательный период при приеме на работу (17% против 14% у имеющих опыт).

Напомним, что в прошлом месяце сервис SuperJob опубликовал исследование, в котором говорилось, что почти 50% работающих россиян ищут новое место из-за низкой зарплаты, а 10% из-за отсутствия карьерного роста.

Ильназ Юсупов