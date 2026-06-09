«Лаборатория РТХ» возглавила антирейтинг нарушителей ПДД в Татарстане

В общей сложности десять компаний из этого списка допустили более 2900 нарушений

Фото: Максим Платонов

В Татарстане опубликовали обновленный антирейтинг компаний, водители которых чаще всего нарушали правила дорожного движения с января по май 2026 года. Данные представила Правительственная комиссия республики по обеспечению безопасности дорожного движения.

На первом месте оказалась «Лаборатория РТХ», водители которой зафиксировали 434 нарушения ПДД. Второе место занял «Казанский жировой комбинат» с 401 нарушением. На третьей позиции МУП «ПАТП-2» из Казани, где выявлено 298 нарушений.

В пятерку также вошли «ПК Профснаб» из Казани с 290 нарушениями и «Нефтестройэнерго» из Альметьевска с 287. В антирейтинг попали и другие компании из Казани, Набережных Челнов и Елабуги, включая «АВП Групп», «Райз», «Стройстиль», «ПСО Казань» и «СТР». В общей сложности десять компаний допустили более 2900 нарушений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным Госавтоинспекции МВД по Татарстану, с начала года в республике зарегистрировано 1072 ДТП. В них погибли 116 человек, еще 1303 получили ранения. В Казани за минувшую неделю в Госавтоинспекцию поступило 1029 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.



В Правительственной комиссии Татарстана отмечают, что ситуация с безопасностью на дорогах остается напряженной. Руководителей организаций призывают усилить контроль за соблюдением ПДД сотрудниками и проводить регулярные инструктажи.

Наталья Жирнова