Илон Маск стал первым триллионером после IPO SpaceX

Отмечается, что основная часть состояния предпринимателя связана с долей в SpaceX, стоимость которой, по оценкам, достигает около $866 млрд

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 1 трлн долларов, после выхода компании SpaceX на IPO. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, прогнозы, основанные на документах компании, указывали, что капитал Маска может превысить $1,1 трлн после начала торгов в пятницу, 12 июня. Позднее Reuters уточнило, что состояние бизнесмена достигло отметки в $1 трлн. При этом другие издания дают более сдержанные оценки: по расчетам Forbes, капитал Маска составляет около $982,6 млрд, а Bloomberg оценивает его примерно в $971 млрд.

Отмечается, что основная часть состояния предпринимателя связана с долей в SpaceX, стоимость которой, по оценкам, достигает около $866 млрд.

В то же время эксперты обращают внимание на высокие риски оценки состояния, связанные с выходом SpaceX на рынок. Как пишет The Washington Post, компания предложила к продаже крупный пакет акций, который может окупиться только при значительном росте стоимости бизнеса и реализации наиболее амбициозных проектов, включая планы по созданию человеческой колонии на Марсе. В случае их невыполнения совокупная стоимость активов Маска может оказаться ниже текущих оценок.

Ранее Илон Маск заплатил рекордные налоги в размере $10 миллиардов.

Наталья Жирнова