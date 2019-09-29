Финал хакатона «Цифровой прорыв» в Казани вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», проходивший в Казани с 27 по 29 сентября, вошел в Книгу рекордов Гиннесса, став самым массовым соревнованием IT-специалистов — одновременно на площадке «Казань Экспо» соревновались более трех тысяч человек.

Прямо во время церемонии закрытия конкурса в концертном зале гендиректору АНО «Россия — страна возможностей» Алексею Комиссарову официальным судьей Книги рекордов Гиннесса был вручен сертификат.

Напомним, финал крупнейшего IT-конкурса России «Цифровой прорыв» стартовал 27 сентября на площадке казанского Международного выставочного центра «Казань Экспо». Свыше трех тысяч специалистов из 77 регионов страны, объединившиеся в 440 команд, в течение 48 часов без перерывов на сон и отдых выполняли тематические задания в одном из выбранных треков (номинаций).



Техзадания для треков хакатона разрабатывались совместно с партнерами конкурса и конкретно под их задачи, среди них — «Росатом», «Мегафон», Mail. ru Group, «Газпром Нефть», «МТС» и «Ростелеком».



Победителями хакатона стали 20 команд — по одной в каждом треке. Они разделят между собой призовой фонд в 10 млн рублей и получат возможность довести свои проекты до стадии протатипа для последующего тестирования на предприятиях реального сектора экономики, а также шанс трудоустроиться в компаниях-партнерах хакатона.



Всего на «Цифровой прорыв» было подано порядка 66,5 тыс. заявок. Первые этапы конкурса стартовали еще 3 апреля, последние отборочные туры завершились 28 июля и охватили 40 городов России.