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Перевозчики Казани предложили гражданам решить, что нужно делать с ценами на проезд

13:35, 25.09.2019 1
Перевозчики Казани предложили гражданам решить, что нужно делать с ценами на проезд
Фото: realnoevremya.ru

Перевозчики Казани предложили жителям проголосовать, стоит ли поднимать цены на проезд в общественном транспорте. Свое предложение они опубликовали в соцсети на странице ассоциации.

Подобный ход они аргументировали тем, что слышат в свой адрес много критики от пассажиров по поводу инициативы с поднятием стоимости проезда.

В сообщении они отметили, что несут большие убытки.

«Корень проблемы видится в том, что нынешний тариф составляет не 27 рублей, а 22 рубля. Потому что компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров из бюджета сейчас составляет 18 рублей», — говорится в тексте.

Они предложили свое решение проблемы в виде компенсации перевозчикам из бюджета. Предположительно, на эти цели нужно заложить 900 млн рублей.

Ранее в Ассоциации транспортных предприятии объяснили, почему они просят поднять цены на проезд.

БизнесТранспортОбщество Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 25 сен
    В голосовании победит дочь Алсу.
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