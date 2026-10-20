За девять месяцев исполнение по расходам на нацпроекты в Татарстане превысило 40 млрд рублей

Это составляет 75% от годовых назначений

Фото: Динар Фатыхов

За девять месяцев исполнение по расходам, направленным на реализацию нацпроектов, в Татарстане достигло 40,8 млрд рублей. Это составляет 75% от годовых назначений, сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Наиболее существенные траты зафиксированы по следующим нацпроектам:

«Инфраструктура для жизни» — 15,8 млрд рублей (74%);

«Семья» — 12,6 млрд рублей (73%);

«Молодежь и дети» — 6,5 млрд рублей (87%);

«Беспилотные авиационные системы» — 2 млрд рублей (100%);

«Продолжительная и активная жизнь» — 1,1 млрд рублей (55%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2026 году на реализацию 10 национальных проектов в бюджете Татарстана предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 54,7 млрд рублей, из них 29,1 млрд рублей — за счет средств федерального бюджета и 25,6 млрд рублей — за счет средств бюджета республики, добавили в ведомстве.

Напомним, бюджет Татарстана продолжает терять доходы от главного «донора» — нефтяники и переработчики уменьшат отчисления на 10—11 млрд рублей. Основным источником восполнения становится НДФЛ.

Галия Гарифуллина