За девять месяцев исполнение по расходам на нацпроекты в Татарстане превысило 40 млрд рублей
Это составляет 75% от годовых назначений
За девять месяцев исполнение по расходам, направленным на реализацию нацпроектов, в Татарстане достигло 40,8 млрд рублей. Это составляет 75% от годовых назначений, сообщили в пресс-службе Минфина республики.
Наиболее существенные траты зафиксированы по следующим нацпроектам:
- «Инфраструктура для жизни» — 15,8 млрд рублей (74%);
- «Семья» — 12,6 млрд рублей (73%);
- «Молодежь и дети» — 6,5 млрд рублей (87%);
- «Беспилотные авиационные системы» — 2 млрд рублей (100%);
- «Продолжительная и активная жизнь» — 1,1 млрд рублей (55%).
В 2026 году на реализацию 10 национальных проектов в бюджете Татарстана предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 54,7 млрд рублей, из них 29,1 млрд рублей — за счет средств федерального бюджета и 25,6 млрд рублей — за счет средств бюджета республики, добавили в ведомстве.
Напомним, бюджет Татарстана продолжает терять доходы от главного «донора» — нефтяники и переработчики уменьшат отчисления на 10—11 млрд рублей. Основным источником восполнения становится НДФЛ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».