Казань получила право на проведение ЧМ по водным видам спорта 2025 года

Казань получила право на проведение ЧМ по водным видам спорта 2025 года. Об этом было объявлено на пресс-конференции руководителями Международной федерации плавания (FINA).

«Для нас этот момент очень важен, десять лет спустя, красивая история. Мы еще будем обсуждать вопрос по использованию стадиона, но в целом у нас есть доверие от Международной федерации плавания (FINA), мы прошли большой путь вместе. Доверие приятно, опыт большой у нас есть. Готовы провести чемпионат мира хоть завтра», — приводит слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова «РИА Новости».

Напомним, ранее Казань уже проводила чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.