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ООО Тепличный комбинат Майский

Промышленность, Пищевая промышленность
ООО Тепличный комбинат Майский

Общая информация

Предприятие основано в 1974 году. Является специализированным предприятием по производству овощей, и входит в состав концерна «Татплодоовощром».На сегодняшний день площадь зимних теплиц составляет 49 га, которые разделены на 9 производственных цехов, со всеми вспомогательными зданиями и сооружениями.

Акционеры: Ганиев Ильшат Газимович (46%), Фардиев Ильшат Шаехович (31%), Музафаров Искандер Шайхиевич (8%), Давлетшин Ильдус Сулейманович (5,5%), Будкина Надежда Михайловна (5%), Васильев Геннадий Владимирович (2,5%), Зиганшин Данил Гусманович (2%).

Руководитель — Ганиев Ильшат Газимович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Зеленодольск
  • Адрес: Зеленодольский район, с.Осиново, ул.Гагарина, 15
  • Телефон: (843) 526-46-21
  • Email: majskij@bancorp.ru

Дата последнего обновления: 20.03.2018

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