«Трудовые консервы»: безработных становится меньше — как и занятых

Как старение населения и демографическая яма 90-х ударили по потенциальной рабочей силе

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени», изучив показатели рынка труда, выяснила, что численность рабочей силы (занятых и безработных) в России фактически перестала расти. При этом работают пока 73 млн россиян, а без работы сидят 3,6 млн. Но и снижение количества безработных, о котором любят докладывать власти, никак не влияет на рост занятости: уровень безработицы за год сократился существенно, тогда как количество занятых выросло на какие-то процентные доли. На снижение числа безработных в слаборазвитых регионах может влиять и миграция в соседние развитые территории, но ключевую и фатальную роль в убыли потенциальной рабочей силы в РФ вообще и в Татарстане в частности сыграло старение населения.

В России работают 72,6 млн человек — без работы сидят 3,6 млн

Численность рабочей силы (занятых и безработных) в России с июля 2017 года по июль 2018-го практически не выросла. Динамика составила всего 0,2%: 76,16 млн человек в этом году против 76 млн в прошлом. При этом, если в половине регионов России в этом смысле стагнация (одновременно, напомним, российское население стареет) — там рост составил в среднем 1,8%, то в другой половине налицо убыль рабочей силы: в среднем минус 2%.

Более половины рабочей силы сосредоточено в 16 самых густонаселенных регионах РФ: лидируют Москва и Московская область с долями 9,5% и 5,5% соответственно, у Татарстана и Башкортостана — по 2,6% (эти субъекты РФ делят 7-8-е места). Однако по понятным причинам далеко не вся рабочая сила может быть представлена условной картиной работников у станков: часть ее официально зарегистрирована как безработные (не говоря уже о скрытой безработице). По данным на июль 2018 года, в статусе безработных пребывают 3,58 млн россиян (4,7%), работают, соответственно, 72,57 млн человек.

О том, что снижение уровня безработицы еще не ведет к росту количества работающих, говорит хотя бы тот факт, что если за год властям РФ удалось снизить число безработных на 8,1% (с 3,8 млн до 3,58 млн человек), то количество занятых за тот же период выросло всего на 0,63%. Всего число занятых выросло в 50 регионах страны — в среднем на 2,1%. В остальных регионах оно снизилось на 2%.

Более половины рабочей силы сосредоточено в 16 самых густонаселенных регионах РФ. Фото Максима Платонова

Снижение численности безработных в Татарстане не повлияло на рост занятых

При этом снизилась численность занятых и в четырех ключевых для российской экономике регионах, входящих в топ-10 по числу занятого населения: Ростовской (-1%), Нижегородской (-0,5%), Самарской (-1,8%) областях и в Татарстане. В РТ численность занятых снизилась с 1,979 млн до 1972,5 млн, или почти на 0,5%. И это при том, отметим еще раз, что во всех этих регионах властям удалось довольно существенно уменьшить армию безработных — крупные субъекты уменьшили ее в среднем более чем на 10%. Так, в Татарстане численность безработных снизилась на 5,5%, но это не сказалось на росте числа занятых. В Башкортостане численность безработных сократилась почти на 20%, а количество занятых выросло всего на 0,65%. В Москве это соотношение выглядит так: 9,3% и 1,5%. В Московской области оно еще более удивительное: исчезновение 20% безработных и появление всего 2,3% занятых.

Как старение населения и демографическая яма ударили по числу занятых

Объяснения таким парадоксам могут быть самые странные: от возможности, что армию безработных отправили «рабами на галерах» куда-нибудь в Китай до пополнения этой армией серого и черного рынка труда. Или же вымиранием. Последнее, скорее всего, ближе к истине. Точнее, как мы уже писали в нашем материале «Хорошо забытое старое: армия российских пенсионеров растет в разы быстрее, чем население страны» — дело в старении российского трудоспособного населения. Так, напомним, в том же Татарстане доля пенсионеров впервые превысила 30%.

Иными словами, можно смело утверждать, что в уменьшении безработицы нет заслуги властей того или иного региона, или вообще страны – она уменьшается, в целом, сама, потому что достигшие пенсионного возраста плавно переходят из категории «безработные» в категорию «пенсионеры». А власти, конечно, могут бить в фанфары по поводу снижения уровня безработицы, только мы бы на их месте этого не делали. Так как, помимо старения населения, в дело вступает и тесно связанная с ним демографическая стагнация — рост населения страны остановился (сказывается эхо демографической ямы 1990-х). Резюмируя, можно сказать, что одним снижением уровня безработицы достигнуть роста числа занятых, необходимого для экономического роста, а тем более технологического рывка – невозможно.

В уменьшении безработицы нет заслуги властей того или иного региона, или вообще страны – она уменьшается, в целом, сама, потому что достигшие пенсионного возраста плавно переходят из категории «безработные» в категорию «пенсионеры». Фото Дмитрия Резнова

Динамика уровня безработицы почти не коррелирует с динамикой числа занятых

Отметим все же регионы, где динамика роста числа занятых выше средней по стране. К сожалению, это все субъекты с очень небольшой численностью рабочей силы: Севастополь (12,8%), Северная Осетия (10%), Ненецкий АО (6,6%), Орловская область (6,5%), Карачаево-Черкесия (5%). Всего в этих регионах на работу могут выйти 1,2 млн человек. Отдельно стоит упомянуть Ставропольский край и Дагестан с численностью рабочей силы 1,4 млн человек в каждом, где рост числа занятых составил 4%. Однако и среди регионов, входящих в топ-10, есть субъекты, где численность безработных снизилась за год примерно на 30% — как, например, в Орловской области или Пермском крае (рост числа занятых, очевидно, несопоставимо мал), и регионы, где при росте числа занятых росло и число безработных. Так, если в Тыве число занятых выросло всего на 4%, то безработных стало больше на 15,6%. А в Севастополе, несмотря на огромные федеральные вливания, за год количество безработных выросло почти на 30% (при этом в целом по Крыму снизилось на 7%)!

Если говорить о регионах ПФО, где численность занятого населения упала ниже всех, то среди них мы найдем как экономически слаборазвитые, вроде Мордовии (-4,5%), Удмуртии (-3%), так и относительно развитые Саратовскую (-2,3%) и Самарскую (-1,7%) области.

О том, что снижение безработицы мало отражает экономическое развитие, говорит хотя бы тот любопытный факт, что 2-е место по снижению численности армии безработных занимает самый отсталый регион ПФО — Марий Эл, где за год безработных стало меньше почти на 40%. Среди рекордсменов также небогатая Новгородская область (-40%), Хабаровский край (-30%), Пермский край (-26%). Можно предположить, что в этом случае вступает в силу еще один фактор снижения числа безработных, а именно миграция рабочей силы. Грубо говоря, число безработных в Марий Эл стало меньше не только потому, что треть их махом ушла на пенсию, а потому, что кое-где в соседних регионах численность занятых увеличилась.…

Факт влияния старения населения на структуру рабочей силы подтверждается и анализом других важных показателей: уровня участия в рабочей силе и уровня занятости населения. Первый показывает отношение численности рабочей силы (занятых и безработных) определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы (в России трудоспособными гражданами считаются граждане в возрасте 15—72 лет), рассчитанное в процентах. Уровень занятости отличается от уровня участия тем, что показывает соотношение только занятых (исключая безработных) к населению в возрасте 15—72 лет. В экономике считается, что поднять уровень занятости населения гораздо сложнее, чем снизить уровень безработицы (который может снижаться и без влияния властей). Оптимальным полагают уровень занятости в 60—70% при уровне безработицы менее 5%. Если уровень ниже, это значит, что в стране или регионе много нетрудоспособного населения (детей или пенсионеров). Но и слишком высокий уровень тоже неблагоприятен: он означает, в том числе, и повальное участие пенсионеров в трудовой деятельности (стало быть, им не хватает одной пенсии на проживание) и ранний выход на работу несовершеннолетних.

Впрочем, ситуация высокого уровня занятости характерна и для отдельных развитых стран, например, Японии. С другой стороны, в нашем недавнем прошлом был яркий пример почти тотальной занятости населения — в СССР он достигал порой 95%. Достичь уровня в 100% невозможно: младенцы, например, работать не могут даже теоретически. Случай с низким уровнем занятости характерен не только для слаборазвитых стран, но и для стремительно стареющих европейских стран — именно на этот фактор нередко ссылаются сторонники роста числа иммигрантов.

В России трудоспособными гражданами считаются граждане в возрасте 15—72 лет. Фото Максима Платонова



Уровень занятости опасно снизился почти во всех регионах РФ

В общем случае, падение уровня занятости ничего хорошего экономикам стран и регионов не предвещает. И, надо сказать, это прямо касается российской экономики. Для примера, в России на начало 2016 года при уровне безработицы в 5,8% уровень занятости составлял 65,3%. В июле 2017 года уровень занятости составлял 65,5%, а через год — всего 59,9% (-5,6%), то есть уже начал выбиваться из комфортной для экономики зоны 60—70%. Снизился уровень занятости во всех регионах России, за исключением небольших по численности населения субъектов: Чукотского АО, Ненецкого АО, ЯНАО, Тывы. Сильнее всего он снизился не только в слаборазвитой Мордовии (-9,5) и других подобных регионах (Владимирской, Курганской областях), но в развитой Ленинградской области и Санкт-Петербурге — там снижение составило -8% и -7% соответственно. Объяснить это только внутренней миграцией (скажем, перетоком областных рабочих в Петербург) невозможно. Если только не предположить миграцию в другие страны, учитывая близость области и Питера к Европе. Среди регионов ПФО сильную отрицательную динамику показали, помимо Мордовии, Ульяновская, Самарская и Саратовская области (-7,3%, -7,2% и -7,1% соответственно) и Удмуртия (-7,1%).

При этом только в двух регионах из топ-10 субъектов с самой отрицательной динамикой уровень занятости хотя бы немного превышает 60% (Самарская область и Удмуртия), а в Курганской области он вообще составляет 49,7%. К примеру, в Мордовии этот показатель составил к июлю 2018 года 58,2%, в Ульяновской — РО.

В Татарстане уровень занятости — как, к слову, и в Москве — упал за год на 6,6%, составив пока комфортные для экономики 62%. Однако Москва выглядит в сравнении гораздо лучше — здесь уровень занятости составляет 67,4%.

Комфортного уровня в 60—70% достигли лишь 27 регионов. Так, в Башкортостане он составляет 57,1%, в Чечне — 56,8%, Пермском крае — 56,2%, Крыму — 53,6%. В трех регионах РФ он даже меньше 50% — помимо Курганской области, также в Тыве и Адыгее.

Численность потенциальной рабочей силы падает...

Еще больше о старении населения и влиянии пенсионного фактора на структуру рабочей силы и числа занятых в экономике свидетельствует показатель участия в рабочей силе, который учитывает в своей формуле и число безработных – именно официальных безработных, то есть не нашедших пока работу, но работать желающих. Фактически именно занятые вместе с безработными составляют потенциальную рабочую силу, которой экономика России и/или регионов может вообще воспользоваться (если, конечно, не рассчитывает на постоянный приток мигрантов из стран Средней Азии). Именно в этом показателе скрываются возможности для какого-либо рывка. И, увы, этих возможностей с каждым годом все меньше – что объясняется, в первую очередь, ростом числа пожилых, выходящих на пенсию. Именно этим, в частности, можно объяснить стремление властей РФ увеличить пенсионный возраст: ведь в таком случае уровень участия в рабочей силе автоматически возрастет.

Действительно, в целом по стране уровень участия в рабочей силе за год упал на 6,2%: с 69% до 62,8%. Лишь в трех регионах показатели неотрицательные — во все тех же Чукотке, Ненецком АО и Тыве, где в совокупности численность рабочей силы составляет всего 187,2 тыс. человек.

В целом по стране уровень участия в рабочей силе за год упал на 6,2%: с 69% до 62,8%. Фото Романа Хасаева

… и это заставило власти РФ пойти на непопулярную меру — и повысить пенсионный возраст

В 53 регионах уровень участия в рабочей силе упал на 6 и более процентов, достигнув показателей в 10,3% (Курганская область), 10% (Мордовия) и 8-9% (Владимирская, Новгородская, Ленинградская, Ивановская, Ульяновская области). Среди регионов ПФО ситуация опаснее всего, помимо Мордовии, в Самарской области (-7,4%), Удмуртии и Марий Эл (-7,3%). В Татарстане доля потенциальных и действительно работающих упала на 7%, в Москве — на 6,8%.

Впрочем, пока рано бить в набат, так как лишь в 19 субъектах РФ уровень участия в рабочей силе ниже 60%. Однако среди них сразу несколько регионов ПФО: в Пензенской области и Башкортостане он составил 59,8%, в Пермском крае — 58,9%, в Ульяновской области — 58,6%, в Саратовской области — всего 56,7%.

В Татарстане уровень участия в рабочей силе снизился за год с 71,2% до 64,2%. Что в целом почти прямо соответствует росту доли пенсионеров, превысившей в прошлом году 30% (напомним, уровень участия в рабочей силы мы считаем уже по данным за июль 2018 года). Иными словами, уходящую на пенсию рабочую силу властям РФ, РТ и других регионов заменить пока нечем — отсюда и решение о непопулярной пенсионную реформе. Если только кому-то не взбредет в голову поставить «под ружье» — то есть на заводы — армию школьников старше 15 лет, возмещая тем самым «старческие потери».

Уровень занятости и безработицы по регионам России, июль 2018 года

Регион июл.18 июл.17 июл.18 июл.17 июл.18 Численность рабочей силы, тыс.чел. Численность рабочей силы, тыс.чел. В том числе В том числе Уровень, в % Уровень, в % занятые безработные занятые безработные участия в рабочей силе занятости Республика Ингушетия 250,4 247,9 184,3 66,1 180,7 Республика Тыва 133,6 125,9 106,2 27,4 102,2 Чеченская Республика 629,7 620,5 542,1 87,7 533,5 Карачаево-Черкесская Республика 215,7 209 191,2 24,6 182 Республика Дагестан 1394,9 1358 1244,8 150,1 1197,9 Республика Калмыкия 132,9 138,3 118,9 14 124,8 Забайкальский край 532,8 535,2 478,2 54,7 477,5