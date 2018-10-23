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«Трудовые консервы»: безработных становится меньше — как и занятых

07:00, 23.10.2018

Как старение населения и демографическая яма 90-х ударили по потенциальной рабочей силе

«Трудовые консервы»: безработных становится меньше — как и занятых Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени», изучив показатели рынка труда, выяснила, что численность рабочей силы (занятых и безработных) в России фактически перестала расти. При этом работают пока 73 млн россиян, а без работы сидят 3,6 млн. Но и снижение количества безработных, о котором любят докладывать власти, никак не влияет на рост занятости: уровень безработицы за год сократился существенно, тогда как количество занятых выросло на какие-то процентные доли. На снижение числа безработных в слаборазвитых регионах может влиять и миграция в соседние развитые территории, но ключевую и фатальную роль в убыли потенциальной рабочей силы в РФ вообще и в Татарстане в частности сыграло старение населения.

В России работают 72,6 млн человек — без работы сидят 3,6 млн

Численность рабочей силы (занятых и безработных) в России с июля 2017 года по июль 2018-го практически не выросла. Динамика составила всего 0,2%: 76,16 млн человек в этом году против 76 млн в прошлом. При этом, если в половине регионов России в этом смысле стагнация (одновременно, напомним, российское население стареет) — там рост составил в среднем 1,8%, то в другой половине налицо убыль рабочей силы: в среднем минус 2%.

Более половины рабочей силы сосредоточено в 16 самых густонаселенных регионах РФ: лидируют Москва и Московская область с долями 9,5% и 5,5% соответственно, у Татарстана и Башкортостана — по 2,6% (эти субъекты РФ делят 7-8-е места). Однако по понятным причинам далеко не вся рабочая сила может быть представлена условной картиной работников у станков: часть ее официально зарегистрирована как безработные (не говоря уже о скрытой безработице). По данным на июль 2018 года, в статусе безработных пребывают 3,58 млн россиян (4,7%), работают, соответственно, 72,57 млн человек.

О том, что снижение уровня безработицы еще не ведет к росту количества работающих, говорит хотя бы тот факт, что если за год властям РФ удалось снизить число безработных на 8,1% (с 3,8 млн до 3,58 млн человек), то количество занятых за тот же период выросло всего на 0,63%. Всего число занятых выросло в 50 регионах страны — в среднем на 2,1%. В остальных регионах оно снизилось на 2%.

Более половины рабочей силы сосредоточено в 16 самых густонаселенных регионах РФ. Фото Максима Платонова

Снижение численности безработных в Татарстане не повлияло на рост занятых

При этом снизилась численность занятых и в четырех ключевых для российской экономике регионах, входящих в топ-10 по числу занятого населения: Ростовской (-1%), Нижегородской (-0,5%), Самарской (-1,8%) областях и в Татарстане. В РТ численность занятых снизилась с 1,979 млн до 1972,5 млн, или почти на 0,5%. И это при том, отметим еще раз, что во всех этих регионах властям удалось довольно существенно уменьшить армию безработных — крупные субъекты уменьшили ее в среднем более чем на 10%. Так, в Татарстане численность безработных снизилась на 5,5%, но это не сказалось на росте числа занятых. В Башкортостане численность безработных сократилась почти на 20%, а количество занятых выросло всего на 0,65%. В Москве это соотношение выглядит так: 9,3% и 1,5%. В Московской области оно еще более удивительное: исчезновение 20% безработных и появление всего 2,3% занятых.

Как старение населения и демографическая яма ударили по числу занятых

Объяснения таким парадоксам могут быть самые странные: от возможности, что армию безработных отправили «рабами на галерах» куда-нибудь в Китай до пополнения этой армией серого и черного рынка труда. Или же вымиранием. Последнее, скорее всего, ближе к истине. Точнее, как мы уже писали в нашем материале «Хорошо забытое старое: армия российских пенсионеров растет в разы быстрее, чем население страны» — дело в старении российского трудоспособного населения. Так, напомним, в том же Татарстане доля пенсионеров впервые превысила 30%.

Иными словами, можно смело утверждать, что в уменьшении безработицы нет заслуги властей того или иного региона, или вообще страны – она уменьшается, в целом, сама, потому что достигшие пенсионного возраста плавно переходят из категории «безработные» в категорию «пенсионеры». А власти, конечно, могут бить в фанфары по поводу снижения уровня безработицы, только мы бы на их месте этого не делали. Так как, помимо старения населения, в дело вступает и тесно связанная с ним демографическая стагнация — рост населения страны остановился (сказывается эхо демографической ямы 1990-х). Резюмируя, можно сказать, что одним снижением уровня безработицы достигнуть роста числа занятых, необходимого для экономического роста, а тем более технологического рывка – невозможно.

В уменьшении безработицы нет заслуги властей того или иного региона, или вообще страны – она уменьшается, в целом, сама, потому что достигшие пенсионного возраста плавно переходят из категории «безработные» в категорию «пенсионеры». Фото Дмитрия Резнова

Динамика уровня безработицы почти не коррелирует с динамикой числа занятых

Отметим все же регионы, где динамика роста числа занятых выше средней по стране. К сожалению, это все субъекты с очень небольшой численностью рабочей силы: Севастополь (12,8%), Северная Осетия (10%), Ненецкий АО (6,6%), Орловская область (6,5%), Карачаево-Черкесия (5%). Всего в этих регионах на работу могут выйти 1,2 млн человек. Отдельно стоит упомянуть Ставропольский край и Дагестан с численностью рабочей силы 1,4 млн человек в каждом, где рост числа занятых составил 4%. Однако и среди регионов, входящих в топ-10, есть субъекты, где численность безработных снизилась за год примерно на 30% — как, например, в Орловской области или Пермском крае (рост числа занятых, очевидно, несопоставимо мал), и регионы, где при росте числа занятых росло и число безработных. Так, если в Тыве число занятых выросло всего на 4%, то безработных стало больше на 15,6%. А в Севастополе, несмотря на огромные федеральные вливания, за год количество безработных выросло почти на 30% (при этом в целом по Крыму снизилось на 7%)!

Если говорить о регионах ПФО, где численность занятого населения упала ниже всех, то среди них мы найдем как экономически слаборазвитые, вроде Мордовии (-4,5%), Удмуртии (-3%), так и относительно развитые Саратовскую (-2,3%) и Самарскую (-1,7%) области.

О том, что снижение безработицы мало отражает экономическое развитие, говорит хотя бы тот любопытный факт, что 2-е место по снижению численности армии безработных занимает самый отсталый регион ПФО — Марий Эл, где за год безработных стало меньше почти на 40%. Среди рекордсменов также небогатая Новгородская область (-40%), Хабаровский край (-30%), Пермский край (-26%). Можно предположить, что в этом случае вступает в силу еще один фактор снижения числа безработных, а именно миграция рабочей силы. Грубо говоря, число безработных в Марий Эл стало меньше не только потому, что треть их махом ушла на пенсию, а потому, что кое-где в соседних регионах численность занятых увеличилась.…

Факт влияния старения населения на структуру рабочей силы подтверждается и анализом других важных показателей: уровня участия в рабочей силе и уровня занятости населения. Первый показывает отношение численности рабочей силы (занятых и безработных) определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы (в России трудоспособными гражданами считаются граждане в возрасте 15—72 лет), рассчитанное в процентах. Уровень занятости отличается от уровня участия тем, что показывает соотношение только занятых (исключая безработных) к населению в возрасте 15—72 лет. В экономике считается, что поднять уровень занятости населения гораздо сложнее, чем снизить уровень безработицы (который может снижаться и без влияния властей). Оптимальным полагают уровень занятости в 60—70% при уровне безработицы менее 5%. Если уровень ниже, это значит, что в стране или регионе много нетрудоспособного населения (детей или пенсионеров). Но и слишком высокий уровень тоже неблагоприятен: он означает, в том числе, и повальное участие пенсионеров в трудовой деятельности (стало быть, им не хватает одной пенсии на проживание) и ранний выход на работу несовершеннолетних.

Впрочем, ситуация высокого уровня занятости характерна и для отдельных развитых стран, например, Японии. С другой стороны, в нашем недавнем прошлом был яркий пример почти тотальной занятости населения — в СССР он достигал порой 95%. Достичь уровня в 100% невозможно: младенцы, например, работать не могут даже теоретически. Случай с низким уровнем занятости характерен не только для слаборазвитых стран, но и для стремительно стареющих европейских стран — именно на этот фактор нередко ссылаются сторонники роста числа иммигрантов.

В России трудоспособными гражданами считаются граждане в возрасте 15—72 лет. Фото Максима Платонова

Уровень занятости опасно снизился почти во всех регионах РФ

В общем случае, падение уровня занятости ничего хорошего экономикам стран и регионов не предвещает. И, надо сказать, это прямо касается российской экономики. Для примера, в России на начало 2016 года при уровне безработицы в 5,8% уровень занятости составлял 65,3%. В июле 2017 года уровень занятости составлял 65,5%, а через год — всего 59,9% (-5,6%), то есть уже начал выбиваться из комфортной для экономики зоны 60—70%. Снизился уровень занятости во всех регионах России, за исключением небольших по численности населения субъектов: Чукотского АО, Ненецкого АО, ЯНАО, Тывы. Сильнее всего он снизился не только в слаборазвитой Мордовии (-9,5) и других подобных регионах (Владимирской, Курганской областях), но в развитой Ленинградской области и Санкт-Петербурге — там снижение составило -8% и -7% соответственно. Объяснить это только внутренней миграцией (скажем, перетоком областных рабочих в Петербург) невозможно. Если только не предположить миграцию в другие страны, учитывая близость области и Питера к Европе. Среди регионов ПФО сильную отрицательную динамику показали, помимо Мордовии, Ульяновская, Самарская и Саратовская области (-7,3%, -7,2% и -7,1% соответственно) и Удмуртия (-7,1%).

При этом только в двух регионах из топ-10 субъектов с самой отрицательной динамикой уровень занятости хотя бы немного превышает 60% (Самарская область и Удмуртия), а в Курганской области он вообще составляет 49,7%. К примеру, в Мордовии этот показатель составил к июлю 2018 года 58,2%, в Ульяновской — РО.

В Татарстане уровень занятости — как, к слову, и в Москве — упал за год на 6,6%, составив пока комфортные для экономики 62%. Однако Москва выглядит в сравнении гораздо лучше — здесь уровень занятости составляет 67,4%.

Комфортного уровня в 60—70% достигли лишь 27 регионов. Так, в Башкортостане он составляет 57,1%, в Чечне — 56,8%, Пермском крае — 56,2%, Крыму — 53,6%. В трех регионах РФ он даже меньше 50% — помимо Курганской области, также в Тыве и Адыгее.

Численность потенциальной рабочей силы падает...

Еще больше о старении населения и влиянии пенсионного фактора на структуру рабочей силы и числа занятых в экономике свидетельствует показатель участия в рабочей силе, который учитывает в своей формуле и число безработных – именно официальных безработных, то есть не нашедших пока работу, но работать желающих. Фактически именно занятые вместе с безработными составляют потенциальную рабочую силу, которой экономика России и/или регионов может вообще воспользоваться (если, конечно, не рассчитывает на постоянный приток мигрантов из стран Средней Азии). Именно в этом показателе скрываются возможности для какого-либо рывка. И, увы, этих возможностей с каждым годом все меньше – что объясняется, в первую очередь, ростом числа пожилых, выходящих на пенсию. Именно этим, в частности, можно объяснить стремление властей РФ увеличить пенсионный возраст: ведь в таком случае уровень участия в рабочей силе автоматически возрастет.

Действительно, в целом по стране уровень участия в рабочей силе за год упал на 6,2%: с 69% до 62,8%. Лишь в трех регионах показатели неотрицательные — во все тех же Чукотке, Ненецком АО и Тыве, где в совокупности численность рабочей силы составляет всего 187,2 тыс. человек.

В целом по стране уровень участия в рабочей силе за год упал на 6,2%: с 69% до 62,8%. Фото Романа Хасаева

… и это заставило власти РФ пойти на непопулярную меру — и повысить пенсионный возраст

В 53 регионах уровень участия в рабочей силе упал на 6 и более процентов, достигнув показателей в 10,3% (Курганская область), 10% (Мордовия) и 8-9% (Владимирская, Новгородская, Ленинградская, Ивановская, Ульяновская области). Среди регионов ПФО ситуация опаснее всего, помимо Мордовии, в Самарской области (-7,4%), Удмуртии и Марий Эл (-7,3%). В Татарстане доля потенциальных и действительно работающих упала на 7%, в Москве — на 6,8%.

Впрочем, пока рано бить в набат, так как лишь в 19 субъектах РФ уровень участия в рабочей силе ниже 60%. Однако среди них сразу несколько регионов ПФО: в Пензенской области и Башкортостане он составил 59,8%, в Пермском крае — 58,9%, в Ульяновской области — 58,6%, в Саратовской области — всего 56,7%.

В Татарстане уровень участия в рабочей силе снизился за год с 71,2% до 64,2%. Что в целом почти прямо соответствует росту доли пенсионеров, превысившей в прошлом году 30% (напомним, уровень участия в рабочей силы мы считаем уже по данным за июль 2018 года). Иными словами, уходящую на пенсию рабочую силу властям РФ, РТ и других регионов заменить пока нечем — отсюда и решение о непопулярной пенсионную реформе. Если только кому-то не взбредет в голову поставить «под ружье» — то есть на заводы — армию школьников старше 15 лет, возмещая тем самым «старческие потери».

Уровень занятости и безработицы по регионам России, июль 2018 года
Регион июл.18 июл.17 июл.18 июл.17 июл.18
Численность рабочей силы, тыс.чел. Численность рабочей силы, тыс.чел. В том числе В том числе Уровень, в % Уровень, в %
занятые безработные занятые безработные участия в рабочей силе занятости
Республика Ингушетия 250,4 247,9 184,3 66,1 180,7
Республика Тыва 133,6 125,9 106,2 27,4 102,2
Чеченская Республика 629,7 620,5 542,1 87,7 533,5
Карачаево-Черкесская Республика 215,7 209 191,2 24,6 182
Республика Дагестан 1394,9 1358 1244,8 150,1 1197,9
Республика Калмыкия 132,9 138,3 118,9 14 124,8
Забайкальский край 532,8 535,2 478,2 54,7 477,5
Сергей Афанасьев
ЭкономикаБизнесИнфраструктураОбщество БашкортостанУдмуртияТатарстан
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