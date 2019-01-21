Стоимость переобучения одного предпенсионера выросла на 20 тыс. рублей, до 53 тысяч

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании в правительстве заявила, что стоимость одного курса программы переобучения людей предпенсионного возраста составит 53 тыс. рублей.

Как отмечает РБК, это на 20 тыс. рублей больше, чем ранее указывал Минтруд (33 тыс. рублей).

Длительность программы составит три месяца. За это время безработные предпенсионеры будут получать стипендию в размере минимальной зарплаты с учетом районных коэффициентов.

Ранее МФЦ Татарстана начали выдавать справки о предпенсионном возрасте.