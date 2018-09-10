«Ветер перемен» подует с новой силой

Проект «Узгэреш жиле» планируют показать в Карнеги-холле

В рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино прошел внеконкурсный показ фильма «Ветер перемен», посвященного тому, как делается амбициозный эстрадный проект, инициированный президентом республики. Подробности — в материале «Реального времени».

«Вот ты и сделаешь»

«Узгэреш жиле», что переводится как «Ветер перемен», существует уже третий сезон и, кажется, не оставляет публику равнодушной — большинство слушателей приняло его, но порой раздаются голоса тех, кто не является его сторонниками.

Предыстория проекта такова. Во время награждения народной артистки России, лауреата Госпремии им. Г. Тукая, профессора Венеры Ганеевой, которая отмечала юбилей, президент Татарстана Рустам Минниханов завел разговор о том, что уровень татарской эстрады оставляет желать лучшего.

Разговор поддержал директор ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов, который высказал в адрес эстрады и негативные замечания, и интересные идеи, как ее можно было бы преобразовать. На что президент сказал: «Вот ты этот проект и сделаешь!». Так в оперном театре появился эстрадный проект, а Рауфаль Мухаметзянов стал его генеральным продюсером.

Коучем на проекте стала Венера Ганеева

Он собрал команду суперпрофессионалов — музыкальным руководителем проекта стал джазовый музыкант Вадим Эйленкриг, режиссером — «масочный» Юрий Александров, сценографом — Виктор Герасименко и другие. Ну а коучем на проекте стала Венера Ганеева.

Кстати, сам Мухаметзянов, прекрасный джазовый пианист, вырос в атмосфере музыки — его мать была основоположником Государственного ансамбля песни и танца РТ. Два сезона «Узгэреш жиле» — это два сезона аншлагов. Концерты третьего сезона состоятся в этом году 30 ноября и 1 декабря, билеты на них вот-вот поступят в кассу.

«Наш результат — третий сезон»

Год назад команда молодых кинематографистов под руководством режиссера, сценариста и продюсера Алексея Барыкина решила сделать фильм «Ветер перемен» о том, как создается проект. Ребята снимали почти год, став за кулисами практически своими людьми. В результате часовой фильм вчера был презентован фестивальной публике и трудно понять причины, по которым он шел во внеконкурсной программе, а не в номинации «Национальные фильмы».

Зритель фильма видит изнанку работы над «Узгэреш жиле» — то, как Венера Ганеева ставит произношение, как истово репетирует Вадим Эйленкриг, как до седьмого пота работает танцевальная группа, как стилисты и визажисты каждому певцу подбирают образ, соответствующий содержанию песни. Они слышат размышления о татарской песне, о ее будущем от участников проекта.

Как рассказал на презентации фильма Рауфаль Мухаметзянов, четвертый сезон, сезон 2019 года, будет отличаться от предыдущих



За двумя-тремя вечерами, когда на сцене оперного театра идут концерты, стоит почти годовой труд всей команды, которая работает удивительно слаженно. Аплодисменты и цветы в финале концерта — это только верхушка айсберга. Но фильм показывает всю ту черную работу, которую делают участники проекта, чтобы потом на сцене с улыбкой исполнить сложнейшую песню. В результате репертуар татарстанских эстрадных певцов пополняется уже 2 года подряд десятками классных аранжировок, им есть на что равняться. «Мы уже не будем прежними», — замечает в фильме одна из певиц.

«Вы спрашиваете меня, каков результат двух сезонов? Он в том, что будет третий сезон — вот наш результат», — говорит в фильме режиссера Солтана Сунгатуллина Рауфаль Мухаметзянов. Молодым кинематографистам, ученикам Алексея Барыкина, удалось создать такой заразительный фильм, с такой завидной динамикой, что те зрители, что просмотрят ленту, но до сих пор не побывали на «Узгэреш жиле», непременно пойдут на третий сезон.

И, как рассказал на презентации фильма Рауфаль Мухаметзянов, четвертый сезон, сезон 2019 года, будет отличаться от предыдущих. «Узгэреш жиле» планируют показать в Нью-Йорке, на престижнейшей сцене Карнеги-холла. Генеральному продюсеру «Узгэреш жиле» все же удается вывести татарскую эстраду на мировой уровень.