Госзакупки: роботы для Челнов, стройка в «Химграде» и автобусы до Иннополиса

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Сергей Афанасьев

1. «Химград» прирастет тремя корпусами

Одним из крупнейших тендеров недели стал заказ АО «Химград» на постройку трех производственных зданий за 78 млн рублей. О закупке стало известно 23 июля, заявки будут приниматься до 13 августа, а аукцион состоится 14 августа.

Производственные здания с порядковыми номерами 4211, 4212 и 4213 должны быть построены на территории «Химграда» — в Казани, по адресу Восстания, 100. Из документации известно, что здание 4213 будет стоить 21,6 млн рублей, 4211 — 20,15 млн рублей, а 4212 — 13,1 млн рублей. Всего три здания обойдутся в 54,8 млн рублей, остальная сумма уйдет на инженерные сети, благоустройство и прочие связанные со строительством работы. Размеры двух зданий составят 60 на 24 метра, еще одного здания — 36 на 24 метра. Общая площадь трех корпусов составит 3744 кв. метра. Напомним, в конце прошлого года на территории технополиса «Химград» открылось два новых производства.

2. «Точмаш» займет под 200 миллионов

Казанский завод точного машиностроения, который реконструировали в 2015 году, собирается открыть кредитную линию, за которую готов заплатить сумму в 41,4 млн рублей. Федеральное казенное предприятие объявило об этом 20 июля, будет принимать заявки до 9 августа, а 13 августа проведет аукцион.

Лимит задолженности по кредитной линии должен составить 180 млн рублей. Общий срок кредита составит 24 месяца. При этом кредит может быть погашен досрочно. Процентная ставка в проекте договора не указана, но судя по тому, что за пользование кредитом будет выплачено 20,7 млн рублей в год, она составляет около 8,7% годовых.

«Точмаш» собирается открыть кредитную линию, за которую готов заплатить сумму в 41,4 млн рублей. Фото kztm.org



3. «Татнефть» построит дорожки на стадионе и даст вторую жизнь старым чувашским АЗС

«Татнефть» на неделе обнародовала сразу два крупных госзаказа. Первый касается обустройства беговых дорожек на городском стадионе в Альметьевске. О закупке стало известно 26 июля, заявки будут приниматься до 6 августа. Работы должны быть выполнены в срок до 30 сентября 2018 года. Стоимость обустройства беговых дорожек составит 7,2 млн рублей. Помимо этого, в рамках того же контракта подрядчик должен будет выполнить текущий ремонт дорожного покрытия на Кичуйской промбазе — за это он получит еще 2 млн рублей.

Второй, еще более крупный заказ был обнародован на день раньше — 25 июля. Связан он с реконструкцией двух автозаправочных станций. Стоимость работ на АЗС №68 составит 26,7 млн рублей, а на АЗС №227 — 15,2 млн рублей. В обоих случаях, помимо реконструкции, должны быть построены здания операторной (а в первом случае — еще и навес). АЗС расположены в Канашском и Козловском районах Чувашии. Общая стоимость работ составит 42 млн рублей. Заявки будут приниматься до 8 августа.

4. Ленточные конвейеры в аэропорту Казани обновят

Казанский аэропорт собирается модернизировать систему обработки багажа. Соответствующий тендер юрлицо МАКа объявило 20 июля. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 августа. Максимальная стоимость работ по тендеру, который называется «Поставка и монтаж оборудования для выполнения работ по модернизации систем обработки багажа в Терминале 1А», составит 30,9 млн рублей.

Работы должны быть выполнены в течение семи месяцев с момента заключения контракта. Стоимость изначально указывается в евро (около 420 тысяч). Всего в рамках работ должны быть поставлены: в зону внутренних воздушных линий — один ленточный конвейер, два радиусных ленточных конвейера и три ленточных наклонных конвейера. В зону международных воздушных линий потребуется поставить один ленточный конвейер, четыре наклонных ленточных конвейера и два ленточных радиусных конвейера.

Казанский аэропорт собирается модернизировать систему обработки багажа. Фото Дмитрия Резнова

5. Шесть роботизированных комплексов для колледжа из Набережных Челнов

Министерство образования и науки собирается закупить набор оборудования и оснастки для роботизированного учебного центра. На эти цели ведомство готово потратить 12 млн рублей. О тендере стало известно 24 июля, заявки принимаются до 9 августа, а аукцион состоится 13 августа. Покупка будет профинансирована из бюджета Татарстана.

Получателем роботизированных учебных комплексов (на самом деле, как можно узнать из техзадания, их шесть) значится челнинский «Технический колледж имени Поташова». Роботизированные комплексы должны быть предназначены для лазерной резки, фрезерования, имитации работы с прессами, сварки, покраски. Самым дорогим будет комплекс по сварке на базе промышленного робота (сам робот уже есть в наличии) — его стоимость составит 4,6 млн рублей.

6. Подготовить День города за 2 недели и 10 миллионов

Управление культуры Казани начинает готовиться к празднованию Дня города 30 августа. 25 июля был обнародован тендер на предоставление услуг по организации и проведению мероприятия «День Республики Татарстан и День города Казани» за 10 млн рублей. Заявки будут приниматься до 10 августа, а аукцион состоится 16 августа. Соответственно, у подрядчика останется две недели на подготовку мероприятия.

Из технического задания можно узнать, что за эти деньги понадобится провести салют продолжительностью не менее пяти минут (запускаться он будет с двух барж), оформить город, обеспечить мероприятие поздравительными открытками и приглашениями на скачки, организовать рекламную кампанию, провести мероприятие на ипподроме, в Старо-Татарской слободе и в ратуше с концертной программой, предоставить оборудование.

Управление культуры Казани начинает готовиться к празднованию Дня города 30 августа. Фото Максима Платонова



7. Автобус в Иннополис по 5 тысяч за рейс

АО «Особая экономическая зона «Иннополис» 20 июля опубликовало тендер, в соответствии с которым должны быть зафрахтованы автобусы за 7,3 млн. Заявки на участие будут приниматься до 31 июля. Речь, судя по всему, идет о предоставлении вахтовых автобусов.

Услуги будут оказываться в течение года с момента заключения контракта. Всего «Иннополису» понадобятся два автобуса на 53 сидячих места, выпуска не ранее 2014 года. В автобусах должны быть кондиционер и отопительная система, освещение для каждого пассажирского кресла. Сами кресла должны быть мягкими, откидывающимися.

Всего должны быть осуществлены 1460 рейсов — каждый из двух автобусов совершит по два рейса в день. Каждый рейс будет стоить 5015 рублей — интересно при этом, что с конца 2017 года проезд на автобусе стал платным. Первый маршрут автобуса должен соединить станцию метро «Суконная слобода» и Иннополис через театр кукол, станцию метро «Кремлевская», Энергоинститут, улицу Фрунзе и Горьковское шоссе. Второй маршрут соединит Иннополис и станцию метро «Проспект Победы» через проспекты Победы и Ямашева и улицу Декабристов.

8. «Буревестник» обеспечил транспортом чемпионат мира по пляжному гандболу

А вот для транспортного обеспечения проходившего недавно в Казани чемпионата мира по пляжному гандболу была потрачена гораздо менее значительная сумма — всего 1,76 млн рублей. Деньги были выделены ФГАУ «Управление спортмероприятий», причем закупка была произведена у единственного поставщика — ООО «Буревестник», зарегистрированного в селе Усады Лаишевского района. Владелец и директор компании — Вячеслав Улитин, которому также принадлежат еще четыре юрлица со словом «Буревестник» в названии, в том числе автовокзал (судя по всему, казанский автовокзал «Южный») и транспортная компания. Выручка компании, согласно данным сервиса «Картотека», в 2016 году составила 75,2 млн рублей.

Компания должна была ездить от аэропорта, железнодорожного и автовокзала Казани до гостиницы и объекта спорта с 21 по 30 июля 2018 года. От компании требовалось предоставить в отдельные дни до 13 автобусов от 40 до 50 посадочных мест, а также до семи небольших автобусов вместимостью от 8 до 20 мест. В целом в заявке указано требование «1776 автомобилечасов», в том числе 1212 — на больших автобусах, а 564 — на микроавтобусе.

В лифтах потребуется замена тяговых ремней, а также башмака кабины. Фото Марата Гайфуллина



9. Миллион — на ремонт лифтов вокзалов Казани

Российский железнодорожный монополист РЖД собирается потратить сумму в 1,1 млн рублей на текущий ремонт лифтов вокзалов Казани. Заявки на участие в этом конкурсе принимаются с 25 июля по 10 августа 2018 года.

Целью услуг указывается поддержание работоспособности лифтового оборудования. Речь идет о девяти лифтах. Все они 2012 года выпуска, восемь из них расположены на вокзале «Казань», еще один — на вокзале «Восстание», также известном как «Казань-2», или «Северный вокзал». В лифтах потребуется замена тяговых ремней, а также башмака кабины.

10. Госсовет РТ все-таки станет местом для дебатов

А вот Министерство по делам молодежи и спорту собирается порадовать Казань проведением еще одного международного мероприятия. На этот раз речь идет о чемпионате Евразии по парламентским дебатам. Организатор получит за свои услуги сумму в 995 тысяч рублей. О тендере стало известно 24 июля, заявки будут приниматься до 1 августа. Сам аукцион состоится 6 августа.

Пройдут дебаты с 27 по 30 сентября. Чемпионат, как следует из документации, направлен на вовлечение молодых соотечественников в современную жизнь страны посредством структурного обсуждения по заданному формату международной интеллектуальной игры «Парламентские дебаты британского формата», поиск решения актуальных социально значимых задач Российской Федерации и общественных вопросов, способствующих тому, что молодежь задумывается о личной ответственности за будущее своей страны, предлагает пути решения существующих вызовов. Чемпионат Евразии по парламентским дебатам в городе Казань позволит соотечественникам со всего континента обучиться технологии «Парламентские дебаты британского формата» и предложить свои законодательные, экономические и политические решения актуальных задач страны и современных вызовов, стоящих перед Российской Федерацией.

В мероприятии примут участие 120 человек. В первый день пройдут четыре отборочных раунда на территории шести казанских вузов. Далее отборочные и финальные раунды пройдут в Госсовете и Казанской ратуше. От исполнителя потребуется размещение 60 человек, создание и обслуживание сайта мероприятия, издание полиграфической продукции, аренда помещений, осуществление фото- и видеосъемок, разработка проектов законов-резолюций для моделирования парламентских дебатов.