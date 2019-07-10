Депутатам Госсовета Татарстана расскажут о туристическом бренде Visit Tatarstan

В день очередного заседания Государственного Совета Татарстана, 11 июля, в холле парламента пройдет выставка сувенирной продукции официального туристического бренда республики — Visit Tatarstan. Организаторы обещают представить новинки, разработанные к туристическому сезону.

О развитии туристического бренда депутатам расскажет директор АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» Дильбар Садыкова.

Ожидается, что экспозицию посетит председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Напомним, бренд Visit Tatarstan, по замыслу создателей, направлен на привлечение туристов удовольствиями и татарским гостеприимством. Разработка бренда, как ранее рассказывало «Реальное время», обошлась бюджету более чем в 2 млн рублей. Ожидалось, что это позволит увеличить турпоток за 15 лет в пять раз.

