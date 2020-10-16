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Казанская природоохранная прокуратура

Гос. ведомства

Общая информация

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура — одна их специализированных прокуратур, входящих в структуру Волсжкой межрайонной природоохранной прокуратуры.

Государственный орган осуществляет надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды и природопользовании.

Руководитель — Александров Денис Алексеевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, ул. Нурсултана Назарбаева, 15
  • Телефон: (843) 590-66-36
  • Сайт: https://epp.genproc.gov.ru/web/vmtp

Дата последнего обновления: 16.10.2020

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