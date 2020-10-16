Казанская природоохранная прокуратура
Общая информация
Казанская межрайонная природоохранная прокуратура — одна их специализированных прокуратур, входящих в структуру Волсжкой межрайонной природоохранной прокуратуры.
Государственный орган осуществляет надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды и природопользовании.
Руководитель — Александров Денис Алексеевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, ул. Нурсултана Назарбаева, 15
- Телефон: (843) 590-66-36
- Сайт: https://epp.genproc.gov.ru/web/vmtp
Дата последнего обновления: 16.10.2020