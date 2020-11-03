Шакиров Фаяз Фанилович

Общая информация

Родился 26 августа 1983 года в с. Бураши Кильмезского района Кировской области.

Образование

Окончил КГТУ им. С.М. Кирова в 2006 году по специальности «защита окружающей среды».



Трудовая деятельность

2006-2009 гг. — инженер 1 категории КГТУ им. С.М. Кирова.

2010-2014 гг. — зам. гл. энергетика по экологии ОАО «КАПО им. Горбунова».

2014-2015 гг. — начальник ГИЭН МЭПР РТ.

2015-2019 гг. — заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

С 2019 г. — первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Награды и звания

Грамота к памятной медали «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 г. в г. Казани», 2015 года.

Благодарственное письмо Кабинета Министров Республики Татарстан, 2016 год.

Благодарственное письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 2016 год.

Почетная грамота Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, 2017 год.

Благодарность Президента Республики Татарстан, 2018 год.

Почетная грамота Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 2019 год.



Кандидат технических наук, 2009 год.

Женат, воспитывает троих детей.

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