Шакиров Фаяз Фанилович
Общая информация
Родился 26 августа 1983 года в с. Бураши Кильмезского района Кировской области.
Образование
Окончил КГТУ им. С.М. Кирова в 2006 году по специальности «защита окружающей среды».
Трудовая деятельность
2006-2009 гг. — инженер 1 категории КГТУ им. С.М. Кирова.
2010-2014 гг. — зам. гл. энергетика по экологии ОАО «КАПО им. Горбунова».
2014-2015 гг. — начальник ГИЭН МЭПР РТ.
2015-2019 гг. — заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
С 2019 г. — первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Награды и звания
Грамота к памятной медали «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 г. в г. Казани», 2015 года.
Благодарственное письмо Кабинета Министров Республики Татарстан, 2016 год.
Благодарственное письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 2016 год.
Почетная грамота Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, 2017 год.
Благодарность Президента Республики Татарстан, 2018 год.
Почетная грамота Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 2019 год.
Кандидат технических наук, 2009 год.
Женат, воспитывает троих детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, ул. Павлюхина, д.75
- Телефон: (843) 267-68-19
- Email: Fayaz.Shakirov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 03.11.2020