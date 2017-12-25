АО Российский Сельскохозяйственный банк Россельхозбанк

Общая информация

Банк создан в 2000 году по инициативе правительства РФ и одобрен президентом. Учредителем выступило государственное Агентство по реструктуризации кредитных организаций (ныне- Агентство по страхованию вкладов).

Сиюля 2001 года 100% акций банка принадлежит правительству РФ в лице Федерального фонда имущества (ныне Федеральное агентство по управлению государственным имуществом — Росимущество). Правление кредитной организации возглавляет Дмитрий Патрушев.

С 2015 года председателем наблюдательного совета банка является бывший губернатор Краснодарского края, действующий министр сельского хозяйства РФ — Александр Ткачев.



Представительство в Казани было открыто в 2000 году.

Руководитель — Кудерметова Ляля Ринатовна

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