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АО Российский Сельскохозяйственный банк Россельхозбанк

Финансы, Банки

Общая информация

Банк создан в 2000 году по инициативе правительства РФ и одобрен президентом. Учредителем выступило государственное Агентство по реструктуризации кредитных организаций (ныне- Агентство по страхованию вкладов).

Сиюля 2001 года 100% акций банка принадлежит правительству РФ в лице Федерального фонда имущества (ныне Федеральное агентство по управлению государственным имуществом — Росимущество). Правление кредитной организации возглавляет Дмитрий Патрушев.

С 2015 года председателем наблюдательного совета банка является бывший губернатор Краснодарского края, действующий министр сельского хозяйства РФ — Александр Ткачев.

Представительство в Казани было открыто в 2000 году.

Руководитель — Кудерметова Ляля Ринатовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Достоевского,80
  • Телефон: (843) 524-99-99
  • Email: rkazan@kazan.rshb.ru
  • Сайт: www.rshb.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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