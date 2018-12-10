Топ-100 строителей Татарстана: от стадионов Зиганшина до «муравейников» Хуснутдинова

Среди самых крупных строительных компаний оказались подрядчики «Салават купере» и спасители проблемных строек

«Реальное время» подготовило рейтинг строительных компаний, составленный на основе данных об их выручке. В лидеры предсказуемо вырвались короли госзаказов. Безоговорочными победителями стали две компании Равиля Зиганшина и компания, принадлежащая Марсу Арсланову и Дмитрию Савельеву, имя второго полностью совпадает с именем бывшего гендиректора «АК «Транснефть». Кто еще оказался в списке богатых и «удащливых», читайте в материале «Реального времени»

«ПСО Казань» увеличивает выручку и не платит зарплаты

Безоговорочным лидером топ-100 строительных компаний Татарстана по объему выручки по стала компания «СК Татдорстрой» — в прошлом году она заработала 16 млрд рублей, а это на 63% больше, чем в 2016-м. Единственный учредитель «Татдорстроя» — ООО «Ватан», за которым стоит владелец «ПСО Казань» Равиль Зиганшин. Забегая вперед, скажем, что «ПСО Казань» тоже заняла оказалась в лидерах топ-100: заработав почти 15, 3 млрд рублей, она заняла третью позицию в рейтинге.

Несмотря на то что вид деятельности компании формально определен как строительство автодорог и автомагистралей, известно, что «Татдорстрой» выступал в качестве субподрядчика при строительстве стадиона «Самара Арена». Напомним, что соответствующий контракт ПСО Казань получило в 2014 году. Вокруг стройки то и дело разгорались скандалы: подрядчик не укладывался в графики, рисковал не достроить стадион в срок, увеличивал смету. К слову, окончательная смета составила 18,92 млрд рублей, хотя изначально предполагалось потратить только 13,16 млрд рублей. «Самара Арену» успели достроить к чемпионату мира по футболу, хотя и с многочисленными нарушениями. Страсти вокруг «Самара Арены» не утихают до сих пор: прошлым летом рабочие, строившие стадион, пожаловались врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову, что «Татдорстрой» и «ПСО Казань» не выдали им зарплату. По всей видимости, конфликт до сих пор не решен, поскольку в конце ноября появилась новость, что составлять судебные иски рабочим поможет Роструд.

«ПСО Казань» и связанная с ней компания «Татдорстрой» к ЧМ-2018 строили и стадион «Мордовия Арена» в Саранске. Фото mordovmedia.ru



«ПСО Казань» и связанная с ней компания «Татдорстрой» к ЧМ-2018 строили и стадион «Мордовия Арена» в Саранске. Без скандалов не обошлось и здесь. Власти Мордовии заявили, что «Татдорстрой» сорвал сроки сдачи двух гостиниц для приема гостей ЧМ-2018, которые строились в рамках частно-государственного инвестиционного проекта «Тавла» стоимостью 4,5 млрд рублей. Хотя компания Равиля Зиганшина с претензиями не согласна и считает, что мордовские власти просто не хотят платить за берегоукрепление реки Инсар.

Сейчас «Татдорстрой» находится в процедуре банкротства.

Компания депутата-единоросса выходит в лидеры

Единственным игроком, который в рейтинге сумел просочиться между компаниями Зиганшина благодаря своим доходам, оказалось ООО «Спецстройсервис». В прошлом году оно заработало почти 15,6 млрд рублей. Результат впечатляющий, учитывая, что выручка компания по сравнению с 2016 годом выросла на 82%.

Юрлицо зарегистрировано в Лениногорске и у него два учредителя: ООО «Риалти Центр» (70%) и АО «ХК Капитал» (30%). За «ХК Капитал» стоит Марс Арсланов. Что касается «Риалти Центр», за ним стоит Дмитрий Владимирович Савельев, имя которого полностью совпадает с именем депутата Госдумы Федерального Собрания России, представителя от исполнительного органа государственной власти Тульской области в Совфеде Федерального собрания РФ. Известно, что ранее Савельев занимал должность гендиректора ОАО «АК «Транснефть».

«Камгэсэнергострой» остался в числе лидеров (6-ое место в общем рейтинге), однако выручка компании в прошлом году сократилась сразу на 34% до 5 млрд рублей. Основным бенефициаром компании является АО «Холдинговая компания Ак Барс». У руля «Камгэса» в этом году встал 47-летний Дамир Сафиуллин, который до этого трудился в сфере энергетической промышленности. Как уже писало «Реальное время», основная задача, которая ставится перед новым руководством, — завершение финансового оздоровления компании. Основные заказчики «Камгэса» — ОЭЗ «Алабуга», КАЗ им. Горбунова, «Гознак» в Перми. На данный момент портфель заказов составляет 20 млрд рублей до 2021 года. При этом объекты на 7 млрд должны быть сданы в этом году.

У руля «Камгэса» в этом году встал 47-летний Дамир Сафиуллин, который до этого трудился в сфере энергетической промышленности. Фото kzn.ru

Дорожники разбогатели на госзаказах

Поскольку строительные компании, попавшие в топ-100, имеют различную специализацию, выделим те из них, которые занимаются строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Тем более что большинство из них оказались в числе компаний с самой большой выручкой по итогам 2017 года. Фактически в список самых богатых дорожников попали почти все те же фирмы, которые были признаны «королями» госзаказов» прошлого года.

Лучший результат среди дорожников показал «Татавтодор», на 100% принадлежащий Минземимуществу Татарстана. В прошлом году ему удалось заработать 6,2 млрд рублей. Так совпало, что «Татавтодор» в 2017 году оказался на первом месте и по сумме заказов, полученных от государства. У компании было 78 заказов на 8,5 млрд рублей. Большую часть контрактов компания заключила с ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана» при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Выручку в 4,8 млрд рублей по итогам прошлого года получили дорожники из ОАО «Каздорстрой». Компанией владеют Эльвира Ахунова, Миляуша Пинская, Равиль Гарипов, Лилия Гарипова, Светлана Николаева, Зайнап Фоварисова, Камиль Нурутдинов, Иван Захаров. «Каздорстрой» тоже был одним из лидеров по госзаказам — в 2017 году он получил контракты на 4,4 млрд рублей. Самые крупные заказы, на 500—750 млн рублей, компания получила от Федерального управления автодорог Волго-Вятского региона на ремонт трассы М-7.

А вот «Трест Камдорстрой» в число королей госзаказа не вошел, тем не менее сумел заработать 4,7 млрд рублей. Правда, выручка почти на 10% оказалась ниже, чем годом ранее. Как известно, для семьи Швецовых этот год был непростым.

Чуть ниже в рейтинге строительных компаний с самой большой выручкой оказалось ОАО «Алексеевскдорстрой» депутата Госсовета Татарстана Фоата Валиева. Компания заработала 4,4 млрд рублей, тем самым превысив выручку 2016 года почти на 30% (почти 3,5 млрд рублей). И это неудивительно — «Алексеевскдорстрой» получил 55 госзаказов на 4, 44 млрд рублей. Самый крупный из них, на 906 млн рублей, компания получила от Управления автодорог Волго-Вятского региона на капремонт трассы Р-239.

ОАО «Алексеевскдорстрой» заработало 4,4 млрд рублей, тем самым превысив выручку 2016 года почти на 30%. Фото Олега Тихонова

3,3 млрд рублей в прошлом году заработало ООО «Татнефтедор». Компания зарегистрирована в Альметьевске, а ее единственным учредителем числится ООО «ТаграС-Холдинг», связанное с бывшим руководителем «Татнефти» Шафагатом Тахаутдиновым. ООО «Татнефтедор» тоже не было обделено госзаказами: в 2017 году оно заключило 71 контракт на общую сумму 4,5 млрд рублей.

Чуть меньше оказалась выручка у «Казметростроя», принадлежащего Комитету земельных и имущественных отношений. Она составила около 3,2 млрд рублей. При этом в числе крупнейших господрядчиков компания не вошла. Но за станцию «Дубравная» все равно спасибо.

В рейтинг самых богатых строителей Татарстана попали и два «Волгадорстроя». Оба юрлица имеют одинаковое название и одних же учредителей — Олега Иванова и Айрата Миннуллина. По итогам прошлого года один «Волгадорстрой» получил выручку, равную 2,6 млрд рублей, второй — 2,1 млрд рублей. Обе компании активно работают на госзаказах. Первый «Волгадорстрой» получил 28 контрактов на 2,14 млрд рублей. За 228 млн рублей он ремонтировал трассу А-295 из Йошкар-Олы в Зеленодольск на территории Татарстана, а за 218 млн рублей — дороги Казани. Вторая компания с таким же названием получила 46 заказов на 1,9 млрд рублей. Правда, крупнейшие заказы поступили от ГИСУ, и строил «Волгадорстрой» детские сады на 231 и 228 млн рублей на в Казани Мамадышском тракте и по улице Ершова. Отсюда следует вывод, что данная компания специализируется не только на дорожном строительстве.

ООО «Татнефтедор» зарегистрировано в Альметьевске, а ее единственным учредителем числится ООО «ТаграС-Холдинг», связанное с Шафагатом Тахаутдиновым. Фото Олега Тихонова



Челнинский строитель школ и судов

В отдельную группу мы выделили строительные организации, которые работают на рынке коммерческого жилья. Одним из лидеров среди таких игроков стала челнинская компания ООО «Евростиль». «Евростиль» принадлежит семье Гайсиных (по 33,33% у Ильнара, Зиннура и Гульнары Гайсиных). Заработав порядка 4,4 млрд рублей, «Евростиль» сумел приблизиться к топовой десятке и занять 12-ю позицию в общем рейтинге.

На сегодняшний день компания строит и продает в Набережных Челнах жилые комплексы «Парус», «Озерный», «Европейский», «Чаллы Яр», жилой дом 52/35. Правда, свои миллиарды «Евростиль» зарабатывает не только на продаже коммерческого жилья. Компания Гайсиных добывает госзаказы с завидным постоянством. В прошлом году «Евростиль» получил от ГИСУ 4 заказа на 609 млн рублей.

В августе этого года с помпой открыли Набережночелнинский городской суд, который «Евростиль» построил за 290 млн рублей, полученных из федерального бюджета. Здание суда, по всей видимости, понравилось приехавшим тогда гостям. «В красивом здании и красивые решения должны выноситься не только по содержанию, но и по форме», — говорил председатель главного суда Татарстана Ильгиз Гилазов. Стоит ли говорить, что строительство школ и детских садов без «Евростиля» не обходится.

В пользу того, что «Евростиль» стал одним из «любимчиков» городских властей, говорит и тот факт, что именно ему поручили достраивать один из проблемных объектов «Фона». Компания Ильнара Гайсина должна достроить блоки 3 и 4 в доме 65/10 к III кварталу следующего года, инвестиции — 192 млн рублей. Возмещать затраты застройщику будут за счет республиканских земельных участков.

Компания Ильнара Гайсина (на фото — слева) стала одним из «любимчиков» городских властей. Фото nabchelny.ru



«Ак Таш» зарабатывает на сдаче долгостроев и школ

В топ-100 попали сразу три компании Газинура Ахметова. Заработавшее 3,4 млрд рублей ООО «Ак Таш» заняло 17-ю позицию. Еще 1,9 млрд рублей Ахметову принесло ООО «СМК Ак Таш». Отметим, что выручка этого юрлица в 2017 году выросла в четыре раза — на конец 2016 года она составляла всего 410 млн рублей. Выручка ООО «СФ Ак Таш» выросла чуть ли не втрое — с 365 до 979 млн рублей.

Из последних крупных коммерческих проектов «Ак Таша» можно вспомнить строительство жилого дома на Зур Урам, ЖК «Садовое кольцо» на Аметьевской магистрали, ЖК «Триумф» на Губкина. Последний строится на куске федеральной земли, полученной в обмен на достройку проблемных домов «ФОНа». Первый дом «Триумфа» уже построен и сдан. Не так давно «Ак Ташу» выделили соседний участок, где застройщик начал возводить второе строение.

Конечно, «Ак Таш» хорошо известен как участник строительства объектов по госпрограммам. Он построил несколько кварталов в «Салават купере», построил соципотечный комплекс М-14 на Оренбургском тракте, почти всю жилую часть Иннополиса. Он же выступал подрядчиком соципотечных домов на Гафури с квартирами, рассмешившими самого вице-премьера России Игоря Шувалова. И это только последние объекты, на которые Госжилфонд привлекал «Ак Таш». Ранее компания вводила соципотечные дома на Трамвайной, Побежимова, Бондаренко, Чистопольской, Айтматова, Стадионной — список можно продолжать долго.

«Ак Таш» внес немалую лепту и в застройку Казани типовыми школами и детсадами. Так, в сентябре он получил госкзаказ на 580,5 млн рублей на строительство школы на Рауиса Гареева. Уже в этом учебном году школьники «Салават купере» пошли в школу, построенную «Ак Ташем» за 1 млрд рублей, выделенный в рамках федеральной программы «Жилище».

В этом учебном году школьники «Салават купере» пошли в школу, построенную «Ак Ташем» за 1 млрд рублей, выделенных в рамках федеральной программы «Жилище». Фото Олега Тихонова

Выручка «Домкора» выросла, но участки пришлось вернуть

Чуть ниже в рейтинге оказалась компания «Домкор Строй», входящая в группу «Домкор» и заработавшая в прошлом году 3,2 млрд рублей. Таким образом, выручка «Домкора» выросла на 16%. Девелопер работает преимущественно в Закамье. Больше всего объектов у него в Набережных Челнах. Здесь он строит жилые комплексы «Тюльпан», «Дружный», «Янтарный», «Просторы», «Красные Челны». В Альметьевске у «Домкора» остался только один недостроенный объект — 10-этажный дом в микрорайоне «Алсу».

Компания активно участвует и в строительстве соципотечного жилья. Не секрет, что один из ее собственников — бывший исполнительный директор ГЖФ Талгат Абдуллин, который до недавнего времени курировал соципотеку в Татарстане. Согласно данным Картокека.ру, учредителями ООО «Домкор» являются ООО «Итес» Мунира Гайнуллова и компания «Бизнес-Инвест», которую связывают с семьей главы Госжилфонда Талгата Абдуллина. Конечные бенефициары — Мунир Гайнуллов (50%), а также братья Талгат (12,5%), Ринат (25%) Абдуллины и сын экс-главы ГЖФ Булат (12,5%).

Как известно, «Домкор» фигурировал в уголовном деле о мошенничестве с земельными участками, в котором обвинялся бывший глава исполкома Фархад Латыпов. Он признал свою вину в превышении полномочий со сдачей земель в аренду без публичного предложения и торгов. В результате «Домкор» вернул участки, которые получил в обход законных процедур. Владельцев компании допрашивали, но обвинений им не предъявили. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев оценил возвращенный участок в 150 млн рублей.

«Домкор» фигурировал в уголовном деле о мошенничестве с земельными участками, в котором обвинялся бывший глава исполкома Фархад Латыпов (на фото). Фото chelny-biz.ru

Подрядчики «Салават купере» в топе

Следующий застройщик, вошедший в топ-100 по величине выручки и реализующий коммерческое жилье, — ООО «Грейт Строй» Владимира Никишова. В прошлом году компания сумела заработать почти 2,2 млрд рублей, что оказалось вдвое больше, чем в 2016 году (933 млн рублей). Девелопер собирается строить «элитки» на Гладилова. Раннее «Грейстрой» построил 10-й квартал «Салават купере». Недалеко от соципотечного района, в микрорайоне Радужный, компания Никишова возвела торговый комплекс площадью около 20 тыс. кв. м и примерной стоимостью 1 млрд рублей.

Стоит добавить, что в список самых богатых строительных компаний вошли почти все подрядчики «Салават купере». Исключением стал лишь «Барсэлитстрой», владельца которого подозревают в мошенничестве: Завдят Камалов почти год не платил рабочим и не смог отчитаться, куда делись 102 млн рублей, выделенные ГЖФ. Среди тех, кому удалось сдать дома в срок и отчитаться, мы не назвали только фирму «Строитель+», которая на 80% принадлежит Ленару Борисову, на 20% — Владиславу Никитину. Остается исправить досадное недоразумение, потому как «Строитель+» тоже попал в топ-100 застройщиков, заняв 61-ю позицию. В прошлом году он заработал 1,2 млрд рублей, то на 41% больше, чем в 2016-м (около 864 млн рублей).

Впрочем, неплохо зарабатывают подрядчики, строившие не только «Салават купере», но и другие соципотечные объекты. К примеру, альметьевская компания «Арслан» оказалась на 46-м месте в рейтинге лидеров по выручке. Хотя выручка компании в прошлом году снизилась почти на 30% — до 1,5 млрд рублей. Единственный учредитель «Арслана» — Миннахтям Галеев. В конце прошлого месяца его компания сдала соципотечный 60-квартирный дом в Азнакаево. Чуть раньше, летом этого года, подрядчик завершил строительство 27-квартирного дома в Бавлах.

Любопытно, что в Госжилфонде часто говорят о том, как тяжко приходится подрядчикам, ведь цена квадратного метра по госпрограммам ниже рыночной. Остается только восхищаться способностями подрядчиков, которые настолько умело выстраивают экономику, что получают солидную выручку даже в столь стесненных обстоятельствах.

В список самых богатых строительных компаний вошли почти все подрядчики «Салават купере». Фото Юлии Косолапкиной

«Муравейники» обеспечили Эмилю Хуснутдинову хорошую выручку

Однако вернемся к крупнейшим девелоперам, которые в первую очередь специализируются на коммерческом жилье. В частности, 36-ю позицию заняла компания «#Суварстроит», заработавшая в прошлом году 1,8 млрд рублей. Единственным учредителем юрлица числится Максим Епифанов. Портфель застройщика довольно большой: он строит «Манхэттен» на Оренбургском тракте, «Южный парк» в Лаишевском районе, «Станцию «Спортивная», «Сказочный лес» на Оренбургском тракте, «Времена года» в Усадах, «Залесный сити» в Залесном.

Чуть ниже, на 44-й строчке расположился «ЖИК Строй», заработавший 1,5 млрд рублей. Его выручка в 2017 году выросла на 11%. Несмотря на то что «ЖИК Строй» зарегистрирован на ООО «Капиталдевелопмент», несложно догадаться, что фирма имеет прямое отношение к «Жилищной инвестиционной компании» депутата Казгордумы Эмиля Хуснутдинова. «ЖИК» в Казани известен прежде всего благодаря двум крупным объектам — ЖК «Победа» на проспекте Победы и ЖК «Новые острова» на Тэцевской (жилой квартал «Яркий» стал его продолжением). Добавим, что «Новые острова» вошли и в предыдущее исследование «Реального времени», в котором они оказались в числе лидеров по росту цен по мере увеличения степени готовности объекта — доходность от продажи в однокомнатных квартир здесь составила порядка 37% в год. Но мы предупреждали читателей о постоянных срывах сдачи домов, «лишних» квадратных метрах и изменениях в планировках, которые обнаруживались только после завершения строительства.

«ЖИК» Эмиля Хуснутдинова в Казани известен прежде всего благодаря двум крупным объектам — ЖК «Победа» и ЖК «Новые острова». Фото Максима Платонова

Середину рейтинга, а именно 50-ю позицию, заняло ООО «Восток-С» Олега Новосельского. Его выручка в прошлом году выросла более чем на 50% до 1,4 млрд рублей.

В сотню строительных организаций с самой большой выручкой вошло и ООО «ПСК Ак Барс Строй». Оно заработало в 2017 году 1,2 млрд рублей — эта цифра оказалась примерно сопоставимой с выручкой, полученной годом раннее. Проекты по строительству многоэтажных комплексов, на которых работает «Ак Барс Строй» — ЖК «Казань XXI век», «Солнечный город», «Светлая долина». С недавнего времени Госжилфонд стал привлекать «Ак Барс Строй» и на соципотечные объекты. Недавно сданные арендные дома в Иннополисе построила именно эта компания, причем для строительства использовалась продукция завода «КДСК», которая тоже принадлежит «Ак Барс Девелопмент».

766 млн рублей заработала компания «Арт-Строй» Игоря Белана и заняла 89-ю строчку рейтинга. Надо сказать, что выручка застройщика снизилась почти на 40% — в 2016 году она достигала 1,2 млрд рублей. Крупнейший проект «Арт-Строя», который на сегодняшний день реализуется в Казани, — строительство жилого комплекса «Легенда» на Аметьевской магистрали.

Топ-100 строительных компаний Татарстана

№ Наименование Совладельцы Вид деятельности/отрасль Выручка за 2017 год, тыс. руб. Выручка за 2016 год, тыс. руб. 1 СК ТАТДОРСТРОЙ, ООО ВАТАН, ООО 100% — Зиганшин Равиль Хабибуллович 100% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 16.002.555 9.811.009 2 СПЕЦСТРОЙСЕРВИС, ООО РИАЛТИ ЦЕНТР, ООО 70%

ХК КАПИТАЛ, АО 30% Основной бенефициар САВЕЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Производство земляных работ 15.581.342 8.567.947 3 ПСО КАЗАНЬ, ООО Зиганшин Равиль Хабибуллович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 15.294.200 13.256.493 4 ОРТЭКС, ООО Тукаев Ильшат Гасимович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 6.446.361 5.695.380 5 ТАТАВТОДОР, АО МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 100% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 6.216.875 7.100.630 6 КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ, ПАО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АК БАРС, АО 66.52%

Евдокимов Александр Сергеевич 0.016%

Бурджумов Низами Наметович 0.011%

Ямашев Сергей Павлович 0.0080%

Загидуллин Нурулла Хисматович 0.0067%

Паскида Игорь Николаевич 0.0030%

Созонова Гольсиня Марсовна 0.0016% Строительство жилых и нежилых зданий 5.062.456 7.710.733 7 КАЗДОРСТРОЙ, ОАО Ахунова Эльвира Равилевна 18.99%

Пинская Миляуша Рашитовна 18.51%

Гарипов Равиль Касимович 17.44%

Гарипова Лилия Рашитовна 11.41%

Николаева Светлана Хуршатовна 9.27%

Фоварисова Зайнап Ахатовна 8.89%

Нурутдинов Камиль Салахович 1.95%

Захаров Иван Николаевич 1.55% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 4.824.576 4.614.030 8 ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ, ЗАО ГОСКОМИМУЩЕСТВО РТ 25.25%

Чернов Павел Петрович 5.92%

Швецов Владимир Александрович 0.53%

Якупов Сайдаш Равгатович 0.40%

Якупов Фарид Фатыхович 0.19%

Волков Виктор Васильевич 0.060% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 4.702.539 5.118.695 9 ТАТЭМ, АО Солуянов Юрий Иванович 19.03%

Солуянов Иван Юрьевич 9.83%

Гатин Махмут Мингалимович 8.04%

Халфин Шавкат Шаймухаметович 4.11%

Шагивалиев Ахняф Ахметович 2.06%

Солуянов Дмитрий Юрьевич 1.70%

Кутуев Валерий Юлдашевич 0.89%

Храмов Юрий Васильевич 0.71% Производство электромонтажных работ 4.553.544 4.522.319