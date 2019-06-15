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Дольщики «Царицынского бугра» забирают свой долгострой

07:00, 15.06.2019 20

Будущие жильцы создают ЖСК и ищут инвестора, который достроит дом с новым 12-этажным пристроем

Дольщики «Царицынского бугра» забирают свой долгострой Фото: Максим Платонов (архивное фото)

Дольщики еще одного «фоновского» объекта — «Царицынского бугра» — выбрали для спасения долгостроя вариант ЖСК. За создание жилищно-строительного кооператива проголосовало большинство или 87 процентов участников строительства проблемного дома. На его достройку требуется 146 млн рублей. Часть суммы рассчитывают получить с продажи нежилых помещений и свободного участка. Остальное, как выяснило «Реальное время», инвестор планирует выручить за счет пристроя еще одной жилой секции в 12-этажей.

Стройку спасет ЖСК?

В полдень пятницы дольщики жилого комплекса «Царицынский бугор» собрались в одном из залов ДК химиков. Убеждать граждан создать ЖСК пришел глава Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков. Почему это единственный вариант становится ясно, если проследить непростую судьбу долгостроя.

Возводить дом начинал одноименный застройщик — ООО «Царицынский бугор», бенефициаром которого значится Диана Ахметзянова — бизнес-партнер главы строительной империи «ФОН» Анатолия Ливады. Из-за сложных финансовых отношений с банками дом не достроили. После нескольких лет простоя, объект удалось разморозить — в 2017 году на объект зашла строительная компания «Атлант». Дольщики повторно раскошелились — купили парковки и внесли доплаты в общей сложности на 54 млн рублей. Однако обещанного софинансирования тогда «бугор» не получил, и вскоре стройка снова встала. Этим летом покупатели квартир предприняли третью попытку оживить ее. Но теперь единственным выходом в сложившейся ситуации в ФПД считают создание ЖСК.

— По «Царицынскому бугру» мы вели долгие переговоры, думали, как выстроить юридический механизм. И у нас получилось так, что наша схема по источникам может получиться, если будет создано ЖСК. Во-первых, там имеются нераспроданные нежилые помещения. Во-вторых, есть часть земельного участка, которую также можно передать инвестору, — прокомментировал «Реальному времени» исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков РТ Иван Новиков.

В данный момент использовать эти активы для достройки нельзя — они принадлежат застройщику ООО «Царицынский бугор», признанному банкротом 17 сентября 2018 г. Лишь после создания дольщиками жилищно-строительного кооператива, активами сможет распоряжаться ЖСК, на баланс которого они перейдут.

В полдень пятницы дольщики жилого комплекса «Царицынский бугор» собрались в одном из залов ДК химиков

Вместо бани 12-этажный жилой блок

По данным фонда, для достройки «Царицынского бугра» нужно 146 млн рублей. Примерно в 70—80 млн оценили имеющиеся активы — подземную стоянку на 195 мест и свободный участок на 10,7 тыс. кв. м. Остальную сумму инвестор может выручить за счет строительства на месте банно-оздоровительного комплекса шестой 12-этажной жилой секции (сейчас дом пятиблочный, — прим. ред.).

— Строить банный комплекс в нынешней ситуации нецелесообразно. Поэтому есть вариант построить дополнительную жилую секцию на 3 тыс. кв. м, что станет дополнительным источником финансирования для строительства дома, — сообщил Иван Новиков.

По словам директора ФПД, условия достройки «Царицынского бугра» рассматривают два инвестора. Один из них уже дал согласие — это бывший подрядчик дома «Атлант». Название второго пока держат в тайне, отметив лишь, что это серьезная строительная компания. Активисты стройки сообщили, что это не «Ак Таш» — тот уже отказался спасать еще один «фоновский» объект (напомним, сейчас компания Газинура Ахметова достраивает дома в ЖК «Молодежный», — прим. ред.). Возможно, по мнению дольщиков, это будет «Бриз» Андрея Белякова, который взялся завершить проблемный дом в квартале 71А — ЖК «Миллениум Сити», застройщиком которого выступала «свеевская» структура «Маг-Строй». Кстати, в этом комплексе стройка в мае остановилась и, как пояснил Новиков, дольщикам здесь также предлагается создать ЖСК.

Убеждать граждан создать ЖСК пришел глава Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков

Достроят без доплат

На собрании кредиторов «Царицынского бугра» общая явка составила свыше 87%, что соответствовало кворуму. Из 246 присутствующих за ЖСК проголосовали 244 участника (86,66%), двое воздержались (0,75%). Таким образом, было принято положительное решение о создании кооператива. Напомним, это второй проблемный объект структур «ФОНа», который выбрал создание ЖСК — по тому же принципу достраивают ЖК «Симфония» или теперь уже «Возрождение».

— Мы согласились на предложение фонда о выкупе оставшихся парковок при условии создания ЖСК. Надеемся, что после внесения доплат в 2017 году и согласия на переход в кооператив, никаких дополнительных средств с нас не возьмут, а дом наконец-то достроят, — поделилась мнением с «Реальным временем» дольщица и активистка комплекса Галина Никифорова.

По оценке конкурсного управляющего банкрота Антона Касатова, готовность дома составляет 80%, а подземной стоянки — 70%. Выкупленные парковки и кладовые будущие жильцы едва не потеряли, отстаивая их у другого кредитора застройщика — банка «Открытие», но проблему удалось решить. После создания ЖСК, новых доплат от дольщиков не попросят, заверили в фонде, но кооперативу придется реализовать парковку, чтобы выручить средства для достройки.

Василя Ширшова, фото fpdrt.ru
НедвижимостьЭкономикаИнвестицииБизнес Татарстан
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комментарии 20

комментарии

  • Анонимно 08:05
    На Нокс носком спуске и та дома стоят впритык.
    Ноксинский лес вырубают под небоскребы 24-этажнве.
    И ещё один высотный дом?
    Явный перебор.
    Дольщиков жалко - но что поделать, бизнес есть бизнес - они рискнули и проиграли.
    Почему остальные налогоплательщики должны платить за их неудачный бизнес?
    Азино-2 и так прославилось точечной застройкой.
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    Анонимно 09:07
    Идите вы куда подальше. Похоже даже не понимаете о чем речь и где этот дом стоит. Сидите дальше на своём диване.
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  • Анонимно 08:08
    НЕТ "точечной" застройке в Азино-2!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  • Анонимно 08:49
    Успокойся "налогоплательщик" ТСН "дворик" за нас ты ни копейки не заплатил! И к ноксинскому лесу дом не имеет отношения! Не надоело из окон смотреть на 10-ти летнюю стройку с забором? Уймись уже!!!
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    Анонимно 09:30
    Все там живущие - Азино-2 - заплатили за "точечную застройку" сокращением двора, детских площадок и Ноксинского леса.
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    Анонимно 11:30
    Какой двор сократили этим домом? Вам к доктору нужно, этот дом строится с паркингом который так необходим этому району
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    Анонимно 09:37
    А что Вы так эмоционально реагируете на правду, на простую констатацию фактов?

    Точечная застройка в Азино-2 сокращает жизненное пространство для всех там живущих, приводит к конфликтам из-за парковки, скученности машин (все маленькие дворики забиты машинами), уменьшению и так крошечных детских площадок, огромным пробкам и загазованности воздуха.

    Решая свои проблемы, не надо создавать другим людям проблемы

    И что-то мне подсказывает, что когда у Вашего дома будут "точечно" строить очередной 24-этажный дом, Вы тут же превратитесь в ярую поклонницу "экологии".

    Надо учиться цивилизованно вести дискуссию.
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    Анонимно 11:19
    Вот и купите парковку там , когда стройка возобновимся . Удачная возможность наконец не заставлять двор машинами . Там будут продаватся свободные парковки
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    Анонимно 11:23
    Что то мне подсказывает , что это ваши дома стоят там где должен быть лес , а не наоборот. Наш дом стоит вдоль дороги и развитой инфраструктуры . А вот ваши дома как раз и примыкают к лесу ????. Зачем вы там построили и испортили нам лес ??? Раз уж вам неймется , мы тоже можем ответить
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    Анонимно 11:33
    Цивилизовано это с приведением фактов. Факт в данном случае в том что этот дом никак не повлиял ни на дворы ни на лес, а паркинг который строится как раз облегчит жизнь автовладельцам. Кому не хватает жизненного пространства тот живет за городом
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  • Анонимно 09:44
    обман за обманом - как люди терпят и собирают десятки миллионов- в городе есть власть и контроль?
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  • Анонимно 09:44
    Дом прямо на остановке, до леса полкилометра, тролль
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  • Анонимно 09:55
    Лес вообще далеко от дома, вы о чём вообще!
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  • Анонимно 10:02
    Наш дом не имеет отношение к вырубке леса!! На месте где строится наш дом- была пустота!! Надеюсь создание ЖСК спасёт несчастных обманутых дольщиков от скитаний по съемным квартирам!!
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  • Анонимно 10:24
    у нашего дома по Фучика проблем и конфликтов из за парковочных мест не будет! потому что есть подземный паркинг! можете не переживать за свои кв.м. во дворах! А детская площадка предусмотрена на паркинге! все продумано, лишь бы дом сдался!!! У кого проблемы с парковкой приобретайте в цивилизованной закрытой парковке!!!
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  • Анонимно 10:28
    Когда мы купили квартиру в 2011году, дом строился не на территории леса. К нашему дому лес отношения не имеет. Не сейте смуту.
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  • Анонимно 10:30
    Притензии не пр адресу . Где дом ,а где лес? Дом стоит практически у дороги ул. Фучика здесь лес вырубили уже тогла когда строили ваши дома. И что то вы не беспокоились тогда о вырубке леса.
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  • Анонимно 10:37
    Эй, ведущий цивилизованной дискуссии, где ты увидел 24-х этажный дом? Сначала статью внимательно почитай, а потом пиши! В своем дворе с машинами и парковками разберись! А у нас паркинг есть!
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  • Анонимно 11:12
    У жителей соседних домов появится возможность приобрести парковочное место на закрытой двухуровневой парковке. Следите за новостями, бронируйте парковки, пока еще не все раскуплены.
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    Анонимно 11:39
    Самим мало чтоб ещё тем кто так настроен предлагать :)
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