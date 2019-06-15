Дольщики «Царицынского бугра» забирают свой долгострой

Будущие жильцы создают ЖСК и ищут инвестора, который достроит дом с новым 12-этажным пристроем

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

Дольщики еще одного «фоновского» объекта — «Царицынского бугра» — выбрали для спасения долгостроя вариант ЖСК. За создание жилищно-строительного кооператива проголосовало большинство или 87 процентов участников строительства проблемного дома. На его достройку требуется 146 млн рублей. Часть суммы рассчитывают получить с продажи нежилых помещений и свободного участка. Остальное, как выяснило «Реальное время», инвестор планирует выручить за счет пристроя еще одной жилой секции в 12-этажей.



Стройку спасет ЖСК?



В полдень пятницы дольщики жилого комплекса «Царицынский бугор» собрались в одном из залов ДК химиков. Убеждать граждан создать ЖСК пришел глава Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков. Почему это единственный вариант становится ясно, если проследить непростую судьбу долгостроя.

Возводить дом начинал одноименный застройщик — ООО «Царицынский бугор», бенефициаром которого значится Диана Ахметзянова — бизнес-партнер главы строительной империи «ФОН» Анатолия Ливады. Из-за сложных финансовых отношений с банками дом не достроили. После нескольких лет простоя, объект удалось разморозить — в 2017 году на объект зашла строительная компания «Атлант». Дольщики повторно раскошелились — купили парковки и внесли доплаты в общей сложности на 54 млн рублей. Однако обещанного софинансирования тогда «бугор» не получил, и вскоре стройка снова встала. Этим летом покупатели квартир предприняли третью попытку оживить ее. Но теперь единственным выходом в сложившейся ситуации в ФПД считают создание ЖСК.

— По «Царицынскому бугру» мы вели долгие переговоры, думали, как выстроить юридический механизм. И у нас получилось так, что наша схема по источникам может получиться, если будет создано ЖСК. Во-первых, там имеются нераспроданные нежилые помещения. Во-вторых, есть часть земельного участка, которую также можно передать инвестору, — прокомментировал «Реальному времени» исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков РТ Иван Новиков.

В данный момент использовать эти активы для достройки нельзя — они принадлежат застройщику ООО «Царицынский бугор», признанному банкротом 17 сентября 2018 г. Лишь после создания дольщиками жилищно-строительного кооператива, активами сможет распоряжаться ЖСК, на баланс которого они перейдут.

В полдень пятницы дольщики жилого комплекса «Царицынский бугор» собрались в одном из залов ДК химиков

Вместо бани 12-этажный жилой блок



По данным фонда, для достройки «Царицынского бугра» нужно 146 млн рублей. Примерно в 70—80 млн оценили имеющиеся активы — подземную стоянку на 195 мест и свободный участок на 10,7 тыс. кв. м. Остальную сумму инвестор может выручить за счет строительства на месте банно-оздоровительного комплекса шестой 12-этажной жилой секции (сейчас дом пятиблочный, — прим. ред.).

— Строить банный комплекс в нынешней ситуации нецелесообразно. Поэтому есть вариант построить дополнительную жилую секцию на 3 тыс. кв. м, что станет дополнительным источником финансирования для строительства дома, — сообщил Иван Новиков.

По словам директора ФПД, условия достройки «Царицынского бугра» рассматривают два инвестора. Один из них уже дал согласие — это бывший подрядчик дома «Атлант». Название второго пока держат в тайне, отметив лишь, что это серьезная строительная компания. Активисты стройки сообщили, что это не «Ак Таш» — тот уже отказался спасать еще один «фоновский» объект (напомним, сейчас компания Газинура Ахметова достраивает дома в ЖК «Молодежный», — прим. ред.). Возможно, по мнению дольщиков, это будет «Бриз» Андрея Белякова, который взялся завершить проблемный дом в квартале 71А — ЖК «Миллениум Сити», застройщиком которого выступала «свеевская» структура «Маг-Строй». Кстати, в этом комплексе стройка в мае остановилась и, как пояснил Новиков, дольщикам здесь также предлагается создать ЖСК.

Убеждать граждан создать ЖСК пришел глава Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков

Достроят без доплат

На собрании кредиторов «Царицынского бугра» общая явка составила свыше 87%, что соответствовало кворуму. Из 246 присутствующих за ЖСК проголосовали 244 участника (86,66%), двое воздержались (0,75%). Таким образом, было принято положительное решение о создании кооператива. Напомним, это второй проблемный объект структур «ФОНа», который выбрал создание ЖСК — по тому же принципу достраивают ЖК «Симфония» или теперь уже «Возрождение».

— Мы согласились на предложение фонда о выкупе оставшихся парковок при условии создания ЖСК. Надеемся, что после внесения доплат в 2017 году и согласия на переход в кооператив, никаких дополнительных средств с нас не возьмут, а дом наконец-то достроят, — поделилась мнением с «Реальным временем» дольщица и активистка комплекса Галина Никифорова.

По оценке конкурсного управляющего банкрота Антона Касатова, готовность дома составляет 80%, а подземной стоянки — 70%. Выкупленные парковки и кладовые будущие жильцы едва не потеряли, отстаивая их у другого кредитора застройщика — банка «Открытие», но проблему удалось решить. После создания ЖСК, новых доплат от дольщиков не попросят, заверили в фонде, но кооперативу придется реализовать парковку, чтобы выручить средства для достройки.