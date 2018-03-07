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ООО Атлант

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО Атлант Фото: www.atlant-kzn.ru

Общая информация

ООО «Атлант» — одно из ведущих производителей красок и строительных смесей в Татарстане. Компания основана в 1998 году. Завод характеризуется высокой производительностью: сухие смеси — 2400 тон в год, лакокрасочные материалы — 1500 тон в год.

Руководитель — Поляков Игорь Сергеевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Гвардейская, 55,
  • Телефон: (843) 295-60-60
  • Email: atlant-kzn@mail.ru
  • Сайт: www.atlant-kzn.ru

Дата последнего обновления: 07.03.2018

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