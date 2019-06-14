Минниханов призвал российских имамов обучать татарскому языку в мечетях и медресе

Фото: Тимур Рахматуллин

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал имамов ввести курсы татарского языка при мечетях и медресе России. С такой инициативой глава республики выступил на Х Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» («Милли тормыш һәм дин»), который проходит сегодня в «Казань Экспо».

— Нужно помнить и нашу основную цель –сохранение языка и культуры. И имамы в этом деле играют немаловажную роль. Религия дает духовные силы народу. При этом следует обращать внимание и на изучение татарского языка в религиозных учреждениях. Ведь скоро пройдет перепись населения. Понимаете, насколько важно? Доносите это до прихожан, — передает слова Минниханова корреспондент «Реального времени».

Ранее президент РТ высказался о духовном вакууме, который могут заполнить носители экстремистских идей.

На сегодняшний форум съехались более 1000 мусульманских деятелей из 70 регионов России. В стране насчитывается более 7 тыс. мечетей, из них Татарстане — порядка 1,5 тыс. мечетей.

Напомним, в 2016 году на пленуме Духовного управления мусульман имамы поддержали инициативу муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, чтобы пятничные проповеди во всех мечетях республики проводили только на татарском языке. Кроме того, ДУМ РТ запустило специальные курсы, образовательные каналы и начало выпуск учебников по татарскому языку.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин высказался о необходимости соблюдения добровольного принципа изучения национальных языков, после чего разгорелась дискуссия об объемах присутствия родного языка в учебных планах школ Татарстана.