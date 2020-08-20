АО ТРАНСНЕФТЬ ПРИКАМЬЕ

Общая информация

АО «Транснефть — Прикамье» — активный участник крупных государственных проектов, реализуемых ПАО «Транснефть».

Предприятие занимается транспортировкой, хранением и реализацией нефти, а также эксплуатацией и капитальным ремонтом магистральных нефтепроводов.

АО «Транснефть — Прикамье» обслуживает более 6 тыс. км магистральных нефтепроводов, из них 267 км составляют подводные переходы, и более 1 тыс. км магистральных нефтепродуктопроводов.

В составе производственных объектов предприятия — 31 нефтеперекачивающая и 6 продуктоперекачивающих станций, 103 подводных перехода магистральных трубопроводов, резервуарный парк общим объемом более 1,6 млн. куб. м.

Руководитель — Галиев Роберт Анисович.

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