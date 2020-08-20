АО ТРАНСНЕФТЬ ПРИКАМЬЕ
Общая информация
АО «Транснефть — Прикамье» — активный участник крупных государственных проектов, реализуемых ПАО «Транснефть».
Предприятие занимается транспортировкой, хранением и реализацией нефти, а также эксплуатацией и капитальным ремонтом магистральных нефтепроводов.
АО «Транснефть — Прикамье» обслуживает более 6 тыс. км магистральных нефтепроводов, из них 267 км составляют подводные переходы, и более 1 тыс. км магистральных нефтепродуктопроводов.
В составе производственных объектов предприятия — 31 нефтеперекачивающая и 6 продуктоперекачивающих станций, 103 подводных перехода магистральных трубопроводов, резервуарный парк общим объемом более 1,6 млн. куб. м.
Руководитель — Галиев Роберт Анисович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420081, Республика Татарстан г.Казань, ул.П.Лумумбы д.20, корп 1.
- Телефон: (843) 279-04-20
- Email: office@kaz.transneft.ru
- Сайт: www.kama.transneft.ru
Дата последнего обновления: 20.08.2020