В Болгаре сделают пляж с подогревом песка за 123 млн рублей

В Болгаре около нового гостиничного комплекса могут сделать пляж с подогревом. Соответствующий тендер стоимостью 123 млн рублей опубликовал Главинвестстрой.

О закупке стало известно 3 октября, заявки принимаются до 19 октября, а аукцион состоится 22 октября, строительство должно быть завершено в срок до 30 июня 2019 года.

В техзадании указано, что на береговой линии гостиницы будут обогреваемый пляж, волейбольная площадка, открытый бассейн с террасой, сцена и обзорная площадка для фотосессий.

Подробнее — в материале «Реального времени».