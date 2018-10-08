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В Болгаре сделают пляж с подогревом песка за 123 млн рублей

15:21, 08.10.2018 1
В Болгаре сделают пляж с подогревом песка за 123 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Болгаре около нового гостиничного комплекса могут сделать пляж с подогревом. Соответствующий тендер стоимостью 123 млн рублей опубликовал Главинвестстрой.

О закупке стало известно 3 октября, заявки принимаются до 19 октября, а аукцион состоится 22 октября, строительство должно быть завершено в срок до 30 июня 2019 года.

В техзадании указано, что на береговой линии гостиницы будут обогреваемый пляж, волейбольная площадка, открытый бассейн с террасой, сцена и обзорная площадка для фотосессий.

Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:21
    На компенсацию проезда пенсионерам денег нет, а на различные виды развлечений наших слуг народа всегда найдутся
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