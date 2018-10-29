Госзакупки: миллион за логотип «Ханской» в меню и подрядчик на установленный памятник Марджани

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

1. Отремонтировать что-то культурное за полмиллиарда

Главный строительный заказчик Татарстана — ГИСУ — на неделе объявил, что собирается потратить сумму в 478 млн рублей на капитальный ремонт «здания муниципального бюджетного учреждения культуры Казани с благоустройством территории». Об этом стало известно благодаря госзаказу, обнародованному 24 октября. Заявки принимаются до 9 ноября, а аукцион состоится 12 ноября. Работы будут профинансированы из бюджета региона.

Технического задания, которое должно содержаться в приложении 2 к документации, обнаружить не удалось. Соответственно понять, какое именно учреждение культуры ждет ремонт почти за полмиллиарда рублей, не получится. Известно, что работы должны быть завершены к 31 августа 2019 года. Из дефектной ведомости можно узнать, что здание ожидает ремонт мягкой кровли (площадью в 2,85 тысячи кв. м), 147 оконных проемов, 7 входных групп, 21 гигиенического помещения, а также ремонт дверей, инженерных сетей, фасада и отмостки, а также отделочные работы.

2. Дурные запахи канализации победят за 35 миллионов

Управление капитального строительства и реконструкции Исполкома Казани готовится выделить на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации, в частности — на монтаж установки удаления дурнопахнущих веществ сумму в 34,6 млн рублей. Об этом стало известно 25 октября. Заявки на участие будут приниматься до 12 ноября, а аукцион состоится 16 ноября. Финансирование будет осуществлено из бюджета Казани.

Управление капитального строительства и реконструкции Исполкома Казани готовится выделить средства на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации. Фото prom-water.ru



Из техзадания известно, что производительность установки составит 10 тысяч кубометров в час. Работы должны быть завершены в течение 25 календарных дней с момента заключения контракта, то есть уже к новому году новая система очистки канализации должна быть готова. Работы будут проводиться в Приволжском районе города. Установка должна на 95% удалять загрязнения, содержащиеся в вентиляционном воздухе — в частности, сероводород, фенолы, аммиак, меркаптаны, общие органические вещества. Напомним, биологические очистные сооружения для защиты от запаха стали закрывать специальными конструкциями в прошлом году.

3. Кто устанавливает памятник Марджани, станет известно после завершения работ

Комитет внешнего благоустройства Казани недавно объявил о том, что выделит 28,7 млн рублей на установку памятника Шигабутдину Марджани и благоустройство прилегающей территории. Эта довольно крупная закупка будет профинансирована из бюджета Казани. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 ноября, а аукцион состоится 12 ноября.

Впервые информация об установке памятника появилась еще в конце сентября. Однако интересно, что уже в конце октября появилась информация о том, что памятник уже начали устанавливать. Официальное открытие запланировано на 10 ноября. В техническом задании указывается именно то место, где уже проводятся работы. По какой причине работы уже начаты до определения победителя, неизвестно, но, похоже, подавать заявку на участие смысла мало.

4. Три «люксовых» внедорожника для «Транснефть-Прикамья»

«Транснефть-Прикамье» собирается купить три автомобиля повышенной проходимости, всего — на сумму в 12,8 млн рублей. Об этом стало известно 23 октября. Заявки будут приниматься до 12 ноября, рассматривать их будут 26 ноября, а итоги будут подведены 3 декабря.

«Транснефть-Прикамье» собирается купить три автомобиля повышенной проходимости, всего — на сумму в 12,8 млн рублей. Фото intiled.ru

Что именно за машины собирается купить «Транснефть-Прикамье» — неизвестно. Однако две из них стоят по 3,88 млн рублей, а еще одна — 5,05 млн рублей. Один из автомобилей должен быть полноприводным, с бензиновым двигателем мощностью не менее 309 л.с., с колесами 18 радиуса, с боковыми зеркалами заднего вида с автоматическим затемнением, датчиками давления в шинах, 4 камерами обзора по периметру автомобиля, электрорегулировкой водительского и пассажирского сидений в 8 направлениях. Коробка передач должна быть автоматическая, салон — из кожи черного цвета. Мощность другой модели автомобиля должна быть не менее 249 л.с., остальные характеристики примерно такие же. Все автомобили должны быть поставлены по адресу офиса «Татнефть-Прикамья» — на улицу Патриса Лумумбы — до 30 декабря 2018 года.

5. Арка на въезде в Болгар за 4,5 миллиона

Главинвестстрой готовится заплатить за стелу на кольце при въезде в Болгар сумму в 4,5 млн рублей. О закупке стало известно 24 октября. Заявки принимаются до 9 ноября, а аукцион состоится 12 ноября. Заказ будет профинансирован из бюджета региона.

Работы должны быть завершены до 30 марта 2019 года. Как следует из перечня оборудования, стела будет стоять на сваях, состоять из арок и декоративных элементов. У Арки должна быть архитектурно-художественная подсветка, также рядом с аркой должен быть газон и озеленение.

Главинвестстрой готовится заплатить за стелу на кольце при въезде в Болгар сумму в 4,5 млн рублей. Фото samaraintour.ru

6. Интерьеры столовой архитектурного университета обновят

Тем временем главный архитектурный вуз Татарстана КГАСУ, видимо, решил задуматься об уюте при приеме пищи. Университет готовится потратить 3,9 млн рублей на отделочные работы в обеденном зале столовой. О закупке стало известно 19 октября. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 ноября, а аукцион состоится 15 ноября.

Обеденный зал столовой находится на улице Зеленой, 1. Подрядчик должен будет провести работы, связанные с потолком (грунтовка, окрашивание), стенами (разборка кирпичных стен, снятие наличников), полом (облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами), дверями, сантехникой и электрикой. Работы должны будут проводиться в 2-3 этапа без прерывания работы столовой. Завершатся работы до 25 декабря 2018 года.

7. «Татспиртпром» разрекламирует водку в петербургских заведениях Ginza Project

«Татспиртпром» не устает выходить на новые рынки. Недавно он собрался потратить 2 млн рублей на интеграцию бренда Tundra в московском ресторане Happy End Bar & Kitchen, а на этот раз крупнейший алкогольный производитель Татарстана готовится заплатить 3,5 млн рублей за интеграцию бренда «Ханская» в сети ресторанов ООО «Гинза Проджект Груп». О закупке у единственного поставщика стало известно 24 октября. Поставщиком стало, собственно, ООО «Гинза Проджект Груп». Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге в сентябре 2007 года, директором является Алексей Волков, а учредителями — Дмитрий Сергеев и Марк Лапин. Компания, в частности, в списке своих ресторанов называет московские Sixty на 62-м этаже башня «Федерация», ресторан-караоке «Трубадур» в гостинице «Украина», видовой ресторан terrasa в Санкт-Петербурге, Mari Vanna в Лондоне, Нью-Йорке и Баку, а также ресторан в Туле.

«Татспиртпром» готовится заплатить 3,5 млн рублей за интеграцию бренда «Ханская» в сети ресторанов ООО «Гинза Проджект Груп». Фото ginza.ru



Согласно документации, исполнитель разместит логотип торговой марки «Ханская» в меню сроком до 30 сентября 2019 года за 1 миллион рублей. Еще 2,5 миллиона уйдет на размещение логотипа на внутренних афишах, тейблтентах, рекламу на внутреннем радио, выкладку мультифейсинга, участие заказчика в трех крупных концертах в качестве партнера и трех мероприятиях меньшего формата. Всего продвижение бренда должно вестись в 19 заведениях сети — в основном, судя по всему, расположенных в Санкт-Петербурге.

8. Фургон почти за 3 миллиона для «Алабуги»

А вот особая экономическая зона «Алабуга» задумалась о транспорте. В частности, она купит Ford Tourneo Custom за 2,78 млн рублей. О тендере стало известно 22 октября, заявки принимаются до 2 ноября, а итоги закупки будут подведены 7 ноября.

Фургон Ford Tourneo Custom должен быть не ранее 2017 года выпуска, с турбированным дизельным двигателем не менее 125 л.с. У него должна быть темная тонировка задних стекол, передние сидения с подогревом. Также подогреваться должно лобовое стекло. У машины должна быть система мониторинга давления в шинах, боковые подушки и шторки безопасности, модуль управления климатом в пассажирском салоне, 4 премиальных сидения, многофункциональный столик.

9. Гостиница в Болгаре заказывает зонты и полиграфию

АО «Ол Сизонс отель менеджмент», который должен управлять новой, официально еще не открывшейся гостиницей в Болгаре, видимо, собирается вложиться в символику отеля. В частности, компания собирается закупить зонты с логотипом за 238 тысяч и полиграфическую продукцию за 2,1 млн рублей.

Отелю понадобится 44 вида полиграфической продукции. Фото Олега Тихонова

Заказ на зонты был обнародован 18 октября, заявки принимались до 26 октября, тогда же должны были подводить итоги. Зонты должны быть поставлены в течение двух недель после подписания контракта. Всего нужно поставить 200 зонтов-тростей с логотипом Kol Gali Resort & Spa *****. Стоимость каждого зонта составит, таким образом, около 1 200 рублей.

Второй заказ, связанный с полиграфической продукцией, был обнародован 25 октября. Итоги будут подведены 8 ноября. Полиграфическая продукция должна быть изготовлена очень быстро — в течение двух дней после поступления заявки на печать. Отелю понадобится 44 вида полиграфической продукции — в нее, правда, входят также по 12 тысяч ручек и карандашей, а также флаги. В основном же от подрядчика потребуется печать меню и карты бара, ключей, лифлетов спа и экскурсий, анкеты гостя, брошюр, крышек на стаканы.

10. Подготовка «Ансата» к демонстрации в Китае

Казанский вертолетный завод заказывает оказание услуг по обеспечению участия летчика-испытателя в дополнительных летных испытаниях и проверках вертолета «Ансат» по оценке готовности к выполнению демонстрационных полетов на выставке в Китае и в странах Юго-восточной Азии за 1,3 млн рублей. О закупке стало известно 24 октября, она будет произведена у единственного поставщика. Имя его в документации не указывается.

КВЗ требуется летчик-испытатель для оценки готовности вертолета «Ансат» к выполнению демонстрационных полетов на выставке в Китае

Не указано и название выставки в китайском Чжухае, на которой вертолет «Ансат» должен проводить демонстрационные полеты. Также в договоре не указан срок выполнения работ. Известно, впрочем, что вся подготовка должна вестись в Казани. Вертолеты, напомним, в середине года заканчивали сертификацию для Китая.