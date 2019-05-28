«Иногда представители боярства искусственно приписывали себе татарские корни»

Из книги «…Окаянная дщерь Златой орды...»: к 750-летию Улуса Джучи. Часть 8-я

Историк и колумнист «Реального времени» Булат Хамидуллин издал книгу «…Окаянная дщерь Златой орды...» (Казань, Татарское книжное издательство), посвященную Казанскому ханству. Первый раздел монографии знакомит читателя с феноменом золотоордынской цивилизации и ее историческим наследием. В преддверии отмечаемого в Казани 750-летия Золотой Орды предлагаем читателям ознакомиться с очередным фрагментом этого раздела (см. части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Как уже было отмечено мною ранее, первая половина XIV века, особенно правление ханов Узбека (1313—1341) и Джанибека (1342—1357), была временем наивысшего расцвета Золотой Орды. Но уже во второй половине указанного столетия Улус Джучи оказался перед одновременным вызовом целого ряда тяжелейших испытаний.

Причины, обусловившие резкое ослабление и в дальнейшем распад Улуса Джучи, имели разный характер, и в этой связи совершенно неправильно объяснять процессы, протекавшие в Золотой Орде во второй половине XIV века, исключительно событиями в политической жизни государства — нарастанием центробежных тенденций и борьбой татарской знати за ханский престол. Безусловно, данный фактор играл важную роль в ослаблении государства Джучидов, но он был далеко не единственный и не самый главный.

Прежде всего отмечу страшную экологическую катастрофу, связанную с планетарными климатическими изменениями. Глобальное похолодание (начало так называемого Малого ледникового периода) вызвало в XIV—XV веках резкое усыхание западной части евразийских степей, уменьшение количества осадков, установление малоснежных зим, постепенное наступление песков на некогда благоприятные пастбища. Одновременное повышение уровня Каспийского моря затопило значительную часть дельты Волги и многие поселения в ней, соленые воды вплотную подступили к нижневолжским городам. Все это нанесло сильнейший удар как по животноводческим, так и по земледельческим угодьям, спровоцировав упадок народного хозяйства Улуса Джучи. Стабильная и сытая жизнь на протяжении предшествующих десятилетий (как мы знаем, Малому ледниковому периоду предшествовал Малый климатический оптимум — период сравнительно теплой и ровной погоды, мягких зим и отсутствия сильных засух) привела к демографическому росту и миграциям населения в южные зоны страны, вызвав, по мнению некоторых ученых, даже их перенаселение. Теперь же, с ухудшением природно-климатических условий, это привело к участившимся продовольственным кризисам, периодически переходящим в страшный голод, который заставлял людей в поисках спасения бежать из обжитых мест, вынуждая даже, по свидетельству арабского энциклопедиста XIV века ал-Омари, продавать своих детей.

Хан Узбек на миниатюре Лицевого летописного свода. Фото uverenniy.ru

Практически одновременно на Евразию обрушилась «черная смерть» — страшнейшая пандемия бубонной чумы. В середине и второй половине XIV века она несколько раз прошлась по Дешт-и Кыпчаку, буквально выкашивая население, особенно в перенаселенных областях и, что еще страшнее, городах, бывших связующими административными, экономическими и культурными центрами. Для Улуса Джучи этот удар оказался очень ощутимым. По информации современников, в нем от эпидемии чумы «обезлюдели деревни и города». По сообщению средневековых авторов, каждый день только в Крыму умирало почти по тысяче жителей. Можно представить, какие потери понесла страна в целом. Последствия прокатившейся по Золотой Орде «черной смерти» поистине оказались ужасными. И именно с этого времени начался закат городской жизни в Поволжье (подробнее смотрите в недавно изданной монографии Т.Ф. Хайдарова «Эпоха «Черной смерти» в Золотой Орде и прилегающих регионах», а также в публикациях Юлая Шамильоглу).

Упадку Улуса Джучи способствовал также кризис евразийской торговли. Спад международного товарообмена по знаменитому Шелковому пути, стартующему в Китае и проходящему частично через Золотую Орду, начался еще в 40-х годах XIV века и достиг пика во второй его половине. Среди вызвавших его причин были освободительное движение против династии Юань в Китае, нестабильное положение в Средней Азии и Моголистане, эпидемия чумы и смута в Малой Азии после распада государства Ильханов, война между основными средиземноморскими торговыми державами Генуей и Венецией. Все это вызвало ограничение товарооборота между Востоком и Западом, также резко усугубив положение золотоордынских городов и всей экономической системы золотоордынского государства.

Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов и внутриполитические процессы, проявлявшиеся с 1360-х годов в перманентном внутреннем социально-политическом кризисе. Сначала он выражался в постоянной борьбе за ханский престол (в период «Великой замятни» (1359—1379) на ордынском престоле сменилось более 20 ханов), но к началу XV века перерос в постоянное нарастание центробежных тенденций и сепаратизма, о чем еще в 1960 году подробно писал Магамет Сафаргалиев в своей известной монографии «Распад Золотой Орды».

Обессиленной экологическими катаклизмами, эпидемией чумы, экономическим кризисом, внутриполитическими распрями Золотой Орде мощнейший удар, от которого она уже не смогла оправиться, нанес самаркандский эмир Тимур (Тамерлан). Нашествие его армий в 1391 и 1395 годах охватило наиболее развитые и значимые регионы Золотой Орды — Северный Кавказ, Кубань, нижнее левобережье Днепра, Крым, среднее течение Дона, Нижнее и Среднее Поволжье, в которых были разрушены все важнейшие города, такие как Укек, Бельджамен, Гюлистан, Сарай, Хаджитархан, Маджары, Азак, Крым/Солхат и другие. Разрушение многих городских центров государства привело к окончательному упадку торговли и экономики в целом, фактически уничтожило административную систему и предопределило в итоге судьбу Улуса Джучи.

Всей совокупности обрушившихся испытаний Золотая Орда выдержать не смогла и от этих ударов уже не оправилась. Попытки вернуть стабильность Улусу Джучи реформами (укрепление централизации, денежная реформа, новое активное распространение ислама) и рядом военных внешнеполитических успехов, предпринятые темником Идегеем в начале XV века, стали, по сути, лишь агонией великой империи. Вследствие целого комплекса политических, социальных, экономических и природно-климатических причин во второй трети XV века Улус Джучи перестал существовать как единое государство.



Однако распад Золотой Орды привел к появлению «созвездия» новых государств, продолживших золотоордынские традиции и представлявших собой вполне целостную средневековую конфедерацию. На основе бывших золотоордынских улусов возникли новые государства-«юрты» — Улуг Улус (Большая Орда, 1441—1502), Крымское (1441—1783), Казанское (1445—1556), Касимовское (1445—1681), Тюменское/Сибирское (1446—1598), Астраханское (1459—1556), Узбекское (1469—1510) и Казахское (1469—1718) ханства Джучидов, Ногайская Орда (Мангытский юрт, 1480—1613) Идегеидов, а также иные более мелкие государственные образования на территории от Центральной Европы до Центральной Азии и Сибири, в разной степени унаследовавшие традиции золотоордынской политической системы, экономики и культуры.

Золотая Орда, несмотря на относительно небольшой по глобальным меркам период существования, смогла оставить заметный исторический след. Она обладала огромной территорией, военным могуществом, широким международным влиянием, мощным государственным аппаратом, развитой многоукладной экономикой, богатой культурой, оказала глубокое и многовекторное влияние на политическую, экономическую и этнокультурную карту Евразии. В совокупности все это позволяет с полной уверенностью использовать в ее отношении эпитет мировой сверхдержавы средневековья. А высокий уровень развития единого комплекса оригинальных политических, хозяйственных, культурных, социальных институтов позволяет говорить о существовании особой «Золотоордынской цивилизации» как локализованной и устойчивой во времени и пространстве целостной общественной системы.

При вхождении в состав Улуса Джучи различные народы находились на разных стадиях своего развития: кто-то имел многовековую государственность, разделение труда и классовое общество, кто-то был в родоплеменной стадии развития и вел натуральное хозяйство; кто-то имел высокоразвитую культуру, кто-то не знал даже письменности. Поэтому, изначально возникнув путем военной монголо-татарской экспансии, Золотая Орда в дальнейшем играла, безусловно, огромную объединяющую и цивилизующую роль для Центральной и Восточной Евразии.

Золотоордынский город Укек. Фото историк.рф

Прекратив свое существование, Золотая Орда не канула в Лету. Осталось ее громадное наследие. Как я уже писал ранее, это две татарские нации и иные народы, зародившиеся в золотоордынской «этнической колыбели», это широкое распространение ислама, это общетюркский литературный язык, ставший основой при формировании татарского и других современных литературных языков тюркских народов, это литература и искусство, это новый уровень развития государственности, и многое-многое другое. Кроме того, именно Золотая Орда впервые собрала в единое целое тюркские, монгольские, финно-угорские, восточнославянские, сибирские, кавказские и иные народы Евразии, впоследствии вошедшие в состав России, тем самым дав им первый опыт социально-политического и этнокультурного сближения, взаимопроникновения и взаимообогащения, порождая, среди прочего, сходство жизненного уклада и менталитета. Родившись и окрепнув под «крылом» Золотой Орды, Московская Русь вскоре перехватила у нее эстафету собирания земель Евразии. А опыт (как положительный, так и отрицательный), полученный в период взаимососуществования с Золотой Ордой, позволил Руси–России превратиться со временем в крупнейшее государство мира.

Московская Русь в XIV—XV веках вобрала в себя достаточно большую часть правящего слоя Улуса Джучи, а с конца XVI века (после завоевания Казанского, Астраханского и Сибирского ханств) стала полиэтничным государством с многочисленным мусульманским населением, стала страной, унаследовавшей многие традиции Золотой Орды. В Великом княжестве Московском и на последующих этапах истории Руси–России явные следы золотоордынского наследия можно увидеть в военной организации, денежно-фискальной системе, придворном и дипломатическом протоколе, государственной канцеляристике, аристократической титулатуре, практике государственного строительства и управления в целом, в частности в важнейшем принципе централизации государственного управления. Истоки формирования многих российских княжеских и боярских родов тюркского происхождения относятся именно ко времени Золотой Орды и постордынских ханств (см. труды П.Н. Петрова, Н.А. Баскакова, А.Х. Халикова, В.В. Трепавлова, И.В. Зайцева, Б.Р. Рахимзянова, Д.А.Котлярова и др.). Принадлежность к роду Чингизидов и другим ордынским татарским родам ценились в России настолько высоко, что иногда представители боярства даже искусственно приписывали себе золотоордынские татарские корни.

Сегодня уже мало кто спорит с тем, что Золотая Орда и напрямую, и опосредованно оказала огромное влияние на становление российской государственности. Более того, превращение Московского княжества в Московское царство, а затем в Российскую империю произошло после распада Улуса Джучи именно в ходе борьбы за его политическое и территориальное наследство. Сначала на роль гегемона на постордынском пространстве претендовала Большая Орда, затем основными претендентами остались Московское великое княжество и Крымское ханство.

Почему же победителем в этом соперничестве оказалась именно Московская Русь? В составе Золотой Орды «Русь» как совокупность нескольких княжеств находилась в статусе протектората, сохраняя внутреннюю автономию и традиционную политическую систему (держателями же ханского великокняжеского ярлыка в XIV—XV веках были в основном потомки Даниила Александровича Московского). Это позволяло Рюриковичам (в первую очередь московским Даниловичам; не будем забывать также, что Юрий Данилович был женат на сестре хана Узбека Кончаке и получил высокий титул зятя Чингизидов), опираясь на поддержку центральной ханской власти, проводя внутреннюю политику в собственных интересах, в недрах «русского улуса» Золотой Орды год от года укреплять свое положение.

Так что мы вполне можем говорить и даже утверждать об исторической преемственности не только Улуса Джучи (Золотой Орды) и джучидских ханств, последнее из которых (Хивинское ханство) сошло с политической карты мира лишь в XX веке, но и великих евразийских сверхдержав — Золотой Орды и Российской империи, СССР, сегодняшней Российской Федерации

И недаром великий русский историк Н.М. Карамзин оставил нам свою знаменитую фразу «Москва обязана своим величием ханам». Русь мало затронули ханские междоусобицы, разорявшие центральные области Улуса Джучи; наоборот, во время «Великой замятни» в Орде на ее северо-западной периферии происходила концентрация власти и военной силы в руках московских князей, о чем ярко свидетельствуют события 1380 года — разгром московским великим князем Дмитрием Ивановичем войск темника Мамая, с конца 1370-х годов противостоявшего законному правителю Золотой Орды хану Тохтамышу. Хозяйство русских княжеств также оказалось более самодостаточно и менее зависимо от внешнеторговой конъюнктуры, связанной с Великим шелковым путем, нежели экономика центральных регионов Золотой Орды. Не задели территорию русских княжеств и победоносные походы самаркандского правителя Тимура. В итоге на момент распада Улуса Джучи «Русь» как совокупность нескольких русских княжеств выглядела наиболее монолитным и стабильным, и поэтому наиболее «перспективным» государственным формированием. Видя это, в нее устремились и влились в ряды русской аристократии многие выходцы из ордынской татарской знати (в их числе и Чингизиды), что существенно усиливало русские (в первую очередь московские) претензии на золотоордынское наследство.

Система управления Золотой Орды в течение более чем двух веков оказывала значительное воздействие на русские земли. Золотоордынский компонент можно четко проследить в практике государственного строительства и управления Руси–России, в ее финансовой системе, организации ямской службы, аристократической титулатуре и социальной терминологии, и др. В Московском государстве «стимулом сохранения золотоордынского наследия являлась необходимость управления присоединенными к России бывшими ордынскими подданными с помощью татарских административных приемов» (В.В. Трепавлов), о чем свидетельствует, например, сохранившаяся ясачная система налогообложения. Золотая Орда стала «этнической колыбелью» для многих этносов и этнических групп, отныне составляющих значительную часть населения России и сопредельных территорий: татар, башкир, ногайцев, кумыков, карачаевцев, балкарцев, узбеков, казахов, а также казачества (о татарских корнях казаков и казачества в начале XX века подробно писал потомственный донской казак А.А. Гордеев в своей 4-томной книге «История казаков», первая часть которой именуется «Золотая Орда и зарождение казачества»; интересная информация по данной теме содержится в недавно изданной в Казани коллективной монографии «Казачество в тюркском и славянском мирах») и др.

Так что мы вполне можем говорить и даже утверждать факт исторической преемственности не только Улуса Джучи (Золотой Орды) и джучидских ханств, последнее из которых (Хивинское ханство) сошло с политической карты мира только лишь в XX веке, но и великих евразийских сверхдержав — Золотой Орды и Российской империи, СССР, сегодняшней Российской Федерации, последовательно передававших друг другу миссию «собирания народов» в общих границах. Именно поэтому Улус Джучи является частью истории современной России не только как часть истории ее тюркских народов, но и как неотъемлемая часть истории всей страны в целом…

Булат Хамидуллин