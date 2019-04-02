«Даже основание города Казани приписывалось некоему «царю Саину Болгарскому» — хану Батыю»
Из книги «…Окаянная дщерь Златой орды...»: к 750-летию Улуса Джучи. Часть 2
Историк и колумнист «Реального времени» Булат Хамидуллин издал книгу «… Окаянная дщерь Златой орды...» (Казань, Татарское книжное издательство), посвященную Казанскому ханству. Первый раздел монографии знакомит читателя с феноменом золотоордынской цивилизации и ее историческим наследием. В преддверии отмечаемого в Казани 750-летия Золотой Орды предлагаем нашему читателю очередной фрагмент этого раздела (см. часть 1).
Предыстория Улуса Джучи (Золотой Орды) неразрывно связана с событиями, происходившими в Центральной Азии в конце XII — начале XIII веков. В это время на фоне укрепления феодальных отношений у кочевавших здесь татаро-монгольских племен в среде их знати разворачивается борьба за главенство. Победу в ней одержал один из предводителей «черных татар» (монголов) по имени Тэмуджин/Темучжин, и в 1206 году у истоков реки Онон, на курултае тюрко-монгольской знати он был провозглашен «Великим ханом Чингиз-ханом» (титул «Чингиз-хан» на сегодняшний день трактуется учеными как «Повелитель бескрайнего, как море»).
За относительно короткий отрезок времени, под властью монголо-татар (а этот термин известен по письменным источникам уже с первой трети XIII века и не является, как думают многие, выдумкой авторов XIX века Христиана Крузе и П.Н. Наумова) оказались народы Алтая и Сибири, были покорены Китайская империя, территории Средней Азии, Ирана, Закавказья.
Любые завоевания несут неисчислимые беды и колоссальный урон народам, оказавшимся на пути агрессоров.
В этом отношении не были исключением и результаты военных походов монголо-татар. Однако, в отличие от практики многих иных завоевателей, они не стремились уничтожить духовные ценности и уклад жизни на покоренных территориях. Более того, уже на этапе становления Монгольской империи проявилась одна из уникальных ее черт — толерантность в отношении религии и культуры завоеванных народов, а в определенных случаях и активное заимствование цивилизационных достижений последних. Особенно ярко данная тенденция прослеживается в отношении Китая, являвшегося тогда крупнейшим очагом мировой цивилизации. В данном случае монголо-татары не ограничились только военной и культурной сферами, а заимствовали многовековой опыт китайцев в управлении государством.
Время возникновения Улуса Джучи как субъекта Монгольской империи восходит к периоду правления Чингиз-хана. Еще в процессе формирования своего огромного государства Чингиз-хан поделил страну на улусы, главный из которых оставил себе, а два периферийных отдал в вассальное управление сыновьям Джучи и Чагатаю. (Уже после его смерти возник еще один улус — внука Хулагу.) Собственным преемником Чингиз-хан назначил третьего сына, Угедея, а старшему сыну Джучи завещал западные территории, большую часть которых еще предстояло завоевать. После смерти Джучи в 1227 году во главе улуса, по личному повелению Чингиз-хана и утверждению всемонгольским курултаем 1228/1229 года, встал сын Джучи — Бату. Именно ему, во главе 30-тысячного корпуса, предстояло решить эту задачу. В 1229—1230 годах Бату и его братья организовали неудачный для них поход на «область Саксин» против кыпчаков и волжских булгар.
В этом месте я напомню читателю, что в 1223/1224 году монголо-татары под командованием Субэдэя и Джэбэ после их победоносной битвы на Калке уже потерпели одно очень серьезное поражение от волжских булгар. Автор XIII века Ибн ал-Асир сообщает нам: «Сделав с русскими то, что мы рассказали, и опустошив земли их, татары вернулись оттуда и направились в Булгар в конце 620 года [хиджры]. Когда жители Булгара услышали о приближении их к ним, они в нескольких местах устроили им засады, выступили против татар, встретились с ними и, заманив их до тех пор, пока они зашли за место засад, напали на них с тыла, так что татары остались в середине: поял их меч со всех сторон, перебито их множество и уцелели из них только немногие. Говорят, что их [уцелевших?] было до 4 тысяч человек. Отправились они оттуда в Саксин, возвращаясь к своему царю Чингиз-хану, и освободилась от них земля кыпчаков; кто из них спасся, тот вернулся в свою землю…».
В 1232 году татаро-монголы опять вторглись в юго-восточную часть Волжско-Камской Булгарии (в это время находившейся уже в стадии феодальной раздробленности), но дальше на их пути стояла хорошо укрепленная крепость Биляр («Великий город», столица ранее единого государства) и азиатские воины не решились на его штурм. Указанные выше обстоятельства (неоднократные поражения от волжских булгар) обусловили необходимость вынести вопрос о новых западных завоеваниях на общегосударственный уровень. Этот вопрос поддержал лично Великий хан Монгольской империи Угедей. Мобилизация военных сил всей империи позволила существенно увеличить армию Бату, численность которой современные ученые оценивают от 50 до 120 тысяч человек.
Ала ад-дин Джувейни писал: «Когда Каан [Угедей] во второй раз собрал Великий курултай, они [царевичи] вместе совещались об истреблении и покорении всех оставшихся [до сих пор еще] непокоренными. Было принято решение о завоевании пределов Булгар, Ас и Рус, находившихся по соседству со становищем Бату, до сих пор не подчиненных и [тщеславно] гордившихся множеством своих городов. В помощь и поддержку Бату он [Угедей] назначил кандидатов из принцев: Менгу-хана и его брата Бучека, из своих сыновей — Гуюк-хана и Кадагана; из других царевичей — Кулкана, Бури, Байдара, братьев Бату — Хорду и Тангута и несколько других, а из авторитетных эмиров был [назначен] Субетай-бахадур. По порядку войск все царевичи отправились на места их жительства, а весной двинулись из своих становищ и поспешили приступить [к делу]. В пределах Булгара царевичи сошлись. От множества их войск земля содрогнулась и даже дикие звери изумились численному превосходству и шуму их войск…»
Таким образом, осенью 1236 года татаро-монголы начали завоевательный поход в Европу. Первой серьезной силой на их пути вновь оказалась Волжско-Камская Булгария. Завоеватели штурмом взяли Биляр, а также иные булгарские города и селения. К концу XIII века территория этого тюркского государства полностью вошла в состав Улуса Джучи. После покорения мокши, буртасов и кыпчаков Среднего и Нижнего Поволжья настал черед политически раздробленных русских земель. В 1237 году монголо-татары разбили войска Рязанского княжества, в 1238 году — объединенные войска Северо-Восточной Руси.
В 1239—1240 годах пала и Юго-Западная Русь — Переяславское, Черниговское, Киевское и Галицко-Волынское княжества. После разгрома русских земель монголо-татарские войска двинулись дальше в Европу. Разорению подверглись Польша, Чехия, Венгрия.
Выйдя к Адриатическому морю, татаро-монголы повернули обратно. Среди причин, побудивших Бату принять это решение, наиболее часто называется смерть Великого хана Угедея и желание Бату присутствовать в Каракоруме на избрании нового верховного хана. Кроме того, было необходимо держать в покорности уже завоеванные территории, что при дальнейшем продвижении на запад было бы проблематично. Решению этой задачи мешало еще одно серьезное обстоятельство — после взятия Киева, по приказу Угедея, из войск Бату были отведены наиболее боеспособные тумены под предводительством Гуюка и Мунке.
В начале 1240-х годов одна часть войск Бату вернулась в Монголию, другая осталась на Волге. Одной из главных причин, побудившей Бату остаться здесь, была военно-стратегическая — отсюда было удобно держать под контролем покоренные народы. Таким образом, при хане Бату происходит становление будущего государства. Необходимо особо подчеркнуть, что первой столицей Бату-хана становится город Болгар на территории современного Татарстана. Позднее летней столицей Улуса Джучи Болгар остается и при хане Берке. Об этом упоминают, например, автор XIII века Гильом де Рубрук, автор XIII века Марко Поло и русский летописец XVI века. Эту письменную информацию подтверждает и тот нумизматический факт, что Болгар стал первым центром чеканки собственно золотоордынских монет.
Все это привело к тому, что в исторической памяти татар Болгар всегда четко ассоциировался с «Золотым престолом», где «находятся останки великих ханов». Отмечу также, что в XVI веке русский автор «Казанской истории» даже основание города Казани приписал некоему «царю Саину Болгарскому», а ведь мы знаем, что «Саином» («благородным», «справедливым», «добрым») в средневековых письменных источниках именовался именно хан Бату — об этом мы читаем у Рашид ад-дина, Вассафа, Ибн Биби, Макризи, Нувайри, Григора Акнерци, Марко Поло и других авторов…
В годы правления Бату (1242—1256) Улус Джучи не был суверенен и являлся частью «Великого монгольского государства» («Yeke mongol ulus»). Доказательством тому является чеканка в Улусе Джучи монет от имени Великого хана Менгу, отсылка большей части налогов и дани в центр империи, необходимость согласовывать кандидатуру приемника на ханском престоле улуса с администрацией в Каракоруме (Кара Хоруме / Кара Корыме, т. е. «Великом строении»).
Консолидация в рамках единой Монгольской империи была необходима татаро-монгольской знати в первую очередь для продолжения широкомасштабных завоеваний. Но после их завершения и наступления мирной жизни единые управление и контроль над столь огромными и разнородными порабощенными территориями оказались весьма проблематичны. По ходу развития мирных хозяйственно-общественных процессов, культурного сближения завоевателей с завоеванными, возрождения и усиления местных домонгольских традиций, к которым приходилось приспосабливаться пришлым правителям, возникали локальные специфические «формы политической, хозяйственной и культурной жизни».
Нити управления все больше сходились на уровне отдельных улусов, власть же и опека кагана («хана ханов», «Великого хана») из имперской столицы Каракорума становилась фактически бесполезной обузой, все больше связывала по рукам, тяготила улусных правителей и региональную аристократию. К моменту завершения формирования Монгольской империи улус кагана включал Монголию и Китай, Улус Чагатая — территорию нынешней Средней Азии (весь Восточный и Западный Туркестан), Улус Хулагу — Иран, Афганистан, Южное Закавказье и Месoпотамию. Улус Джучи, основанный в период 1219—1224 годов из первоначального удела Джучи (возникшего из покоренных земель енисейских кыргызов и «лесных народов» юга Сибири в 1207—1208 годах), составлял западную часть государства, с учетом зависимых территорий охватывая с востока на запад земли от Алтая до Дуная, и с юга на север — от Арала до Урала (Прииртышье, Саяно-Алтайское нагорье, Западную Сибирь, Приаралье и Приуралье, Нижнее и Среднее Поволжье, Северный Кавказ, Подонье, Северное Причерноморье, Приднестровье, а также северо-восточную часть Восточно-Европейской равнины). Ослабление центральной власти и междоусобная распря за каракорумский престол привели к тому, что в 1269 году главы улусов Джучи, Чагатая и Хулагу отказались признавать самопровозглашенного Великого хана Хубилая, разграничили свои владения, подведя черту под существованием единой Монгольской империи и узаконив ее окончательный распад.
В Юаньском Китае (Хубилай основал новую династию Юань, перенес свою столицу из Каракорума в Ханбалык — современный Пекин) и Хулагуидском Иране довольно быстро, в Средней Азии (Улус Чагатая) немногим позже (в общей сложности через 90—120 лет) чингизидские династии были свергнуты, политические и общественные институты татаро-монгольского происхождения практически полностью искоренены, былые мощь и влияние утрачены. У Джучидов же все это сохранилось; к тому же по размаху территории, достигавшей в разные периоды истории 6 — 8 млн кв. км, их улус был крупнейшим. Поэтому именно Улус Джучи, на мой взгляд, следует считать основным наследником Монгольской империи, сохранившим ее могущество, и последним в череде великих степных империй, начиная от скифской. Она осталась в общественной памяти под рядом принятых в различных национальных и исторических традициях названий: Улус Джучи или Улуг (Великий) Улус, Дашт-и Кыпчак или Страна Комания, Улус Берке или Мамлакат-и Узбек (Государство Узбека), Держава татар или Великая Татария и, наконец, Орда или Золотая Орда. Последнее наименование является, пожалуй, наиболее распространенным в отечественной и зарубежной науке и публицистике и, на мой взгляд, наилучшим образом отражает величие и могущество этого государства…
Продолжение следует
Справка
Булат Лиронович Хамидуллин — историк, писатель, переводчик.
- Член правления Союза писателей РТ, кандидат исторических наук, руководитель Центра изучения татарской диаспоры Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (ИТЭР), выпускающий редактор журнала «Поволжская археология».
- Автор идеи иллюстрированных книжных серий «История татар» и «История татар в лицах», книг «Из глубины столетий», «Народы Казанского ханства», «Хазары и их вассалы глазами современников», «Окаянная дщерь Златой орды...» и др.
- Автор более 200 публицистических и научных статей, в т. ч. для Большой российской энциклопедии.
- Лауреат международной премии им. Кул Гали, заслуженный работник культуры РТ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники.
комментарии
".......Бысть же на Оке реке старыи градъ, имянемъ Бряховъ, оттуду же пріиде царь, имянемъ Саинъ, Болгарскіи, и поискавъ по местомъ проходя, въ лета 6680 го, и обрете место на Волге на самои украине Рускои, на сеи стране Камы реки, концомъ прилежа къ Болгарскои земле, другимъ же концомъ къ Вятке и къ Перми. Место пренарочито, и красно велми, и скотопажно, и пчелисто, и всяцеми семяны родимо, и овощми преизобилно, и зверисто, и рыбно, и всякого много угодья, яко не обрести можно другаго такова места по всеи Рускои земле нигдеже, подобно такову месту красотою и крепостію и угодьемъ человеческимъ, и не вемъ же, аще есть въ чужихъ земляхъ. И велми царь за то возлюби Саинъ Болгарскіи. И, глаголютъ мнози нецы, преже место быти издавна гнездо зміево; во всемъ жителе земля тоя знаемы живяше ту вгнездевся зміи великъ, страшенъ, о двою главу, едину имея зміеву, а другую главу волову; единою пожираше человеки и скоты и звери, а другою главою траву ядяше; а иныя змія около его лежаша, живяху съ нимъ, всяцеми образы. Темъ же не можаху человецы близъ места того миновати, свистанія ради зміина и точенія ихъ, но далече инемъ путемъ опъхожаху. Царь же, по многіе дни зря места того, обходя и любя его, и не домышляшася, како извести змія того отъ гнезда своего, яко того ради будетъ градъ крепокъ и славенъ везде. Изыскався въ воехъ его сице въ волхвъ хитръ и рече царю: "азъ змія уморю и место очищу". Царь же радъ бысть, и обещася ему царь нечто дати велико, аще тако сотвориши. И собра обоянникъ волшеніемъ своимъ вся живущая змія те отъ века въ месте томъ къ великому змію во едину велику громаду, и всехъ чертою очерти, да не излезе изъ нея ни едина змія, и бесовскимъ деиствомъ всехъ умертви; и обволоче кругомъ сеномъ и тростіемъ и древъемъ и лозіемъ сухимъ многимъ, и поліявъ серою и смолою, и зазже огнемъ. и попали, и пожже вся змія, великого и малыя, яко быти отъ того велику смраду зміину по всеи земли тои, проливающи впредь хотяще быти ото окоянъного царя зло содеяніе проклятые его веры Срацынскія. Мноземъ же отъ вои его умрети отъ лютаго смрада зміина, близъ того места стояще, кони и верблюды мнози падоша. И симъ образомъ очисти место. Царь же возгради на месте томъ Казань градъ, никому же отъ державныхъ Руси смеюще супротивъ что рещи. И есть градъ Казань, стоить доныне, всеми Рускими людми видимъ и знаемъ есть, а не знающимъ слышимъ есть. Яко преже сего, на томъ месте вогнездися зміи лютъ и токовище ихъ, и воцарися во граде скверны царь, нечестія своего великимъ гневомъ наполнився, и распалашеся, яко огнь, въ ярости на христьяны, и разгарашеся яко огнь, пламенными усты устрашая, и похищая, и поглащая, яко овца, смиренныя люди Рускія въ прилежащихъ всехъ, близъ живущая около Казани, изгна отъ нея Русь тоземца, и три лета землю ту пусту положи, и наведе исъ Камы языкъ лютъ, поганъ, Болгарскую чернь, со князи ихъ и со стареишинами ихъ, и много ему сущу убо подобну суровствомъ, обычаемъ злымъ, песьимъ главамъ- Самоедомъ. Наполни такими людми землю ту, еже Черимиса, зовемая Отяки,-тое жъ глаголютъ Ростовскую чернь, забежавши тамо отъ крещенія Русково въ Болгарскихъ жилищахъ, и приложися хъ Казани. И Болгарскія грады обладаютъся царемъ Казанскимъ. То бо бе преже земля Болгарецъ малыхъ за Камою, промежъ великія реки Волги и Белыя Волжки, до Великія Орды Нагаискія. А большіе Болгары на Дунае. Тутъ же былъ на Каме стары градъ, именемъ Бряховъ, Болгарскіи, ныне же градищо пусто, его же первое взя князь велики Андреи Юрьевичъ Владимерскіи и въ конечно запустеніе преда, а Болгаръ техъ подъ себя подкори; а Балыматы, отъ Болгаръ техъ яко 20 поприщъ, и дале тотъ же князь великіи повоева. И бысть Казань столныи градъ, вместо Бряхова, и вскоре нова орда, и земля благоплодна, и семенита, именита, и медомъ кипяща и млекомъ, и дашася по одержаніе и власть и въ наследіе поганымъ. И отъ сего царя Саина преже сего зачася Казань, и словяще юрть Саиновъ. И любяше царь, и часто самъ отъ стольного своего града Сарая приходяше, и живяше въ немъ, и остави по себе на новомъ юрте своемъ царя отъ колена своего и князя своя съ нимъ. По томъ же царе Саине мнози цари, кровопивцы, Рускія люди погубили, и пременящеся царствоваху же въ Казани лета многа."
С.М.Соловьев называл «Казанскую историю» «мутным источником» и отказывался пользоваться этой летописью.
С.М.Шпилевский писал, что автор «Казанской истории» «...не столько заботился о подробной и точной передаче событий, не говорю уже о характеристике внутреннего быта Казанского царства, сколько о высокопарности слога и широковещательности…».
Г.Н.Моисеева называла данные «Казанской истории» «недостоверными» и даже «вымышленными».
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/134839-bulat-hamidullin-okayannaya-dscher-zlatoy-ordy-ch-2
Что же получается?
Монголы основали не только Казанское ханство (монгол-чингизид Улу-Мухаммед, 15 век), но и саму Казань (монгол-чингизид Бату, 13 век)?
И ведь похоже на правду...
Монголы-чингизиды стояли у истоков Российской империи, создавали её основы путем объединения православного Московского царства, мусульманских Казанского, Астраханского и др. ханств.
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А переходя в православие, основывали православные монастыри и становились русскими чудотворцами.
Согласно наиболее распространенной версии, старое китайское название 鞑靼, то есть Dada или Dadan, трактуется как первое упоминание этнонима «татары». Книга Сун свидетельствует, что другое имя жужанов есть «татар», которые также называются «тартар» и являются одним из аймаков хунну. Китайским иероглифом с современным произношением «датань» отмечено слово «татар», а иероглифом «таньтань» написано слово «тартар». Историки считают, что название монголов как татар (тартар) происходит от имени хана Татар жужанов (414—429). Эти два названия, Татар-хаан и татар (монгол), записаны одинаковыми иероглифами. Поэтому со времён Жужаньского каганата монголов стали называть монголами, татарами, татар-монголами или монгол-татарами.
К середине XII в. татары становятся одним из самых многочисленных и крупных монгольских племен, и их этноним получает расширительное значение. Во второй половине XII в. татары обитали в Восточной степи и бассейне р. Халх гол и состояли из следующих родов: тутуклиуд (тутукулйут, тутагуд, дутаут), алчи, чаган (цагаан), куйн (куин, чжуин, жүйн), биркуй (баркуй), терат, камаши (камачи), ниучи, буйрагуд (буйрууд), айрагуд (айриуд), алухай, дорбен-татар.
Согласно «Сокровенному сказанию», племя татар было одним из самых могущественных врагов Чингисхана. В 1202 году Темуджин выступил против татар, и в результате этого похода татары были разгромлены.
По сей день в Монголии татары (татари) проживают в составе халха-монголов в сомоне Матад Восточного аймака и сомоне Асгат Сүхбаатарского аймака. На территории Внутренней Монголии проживают носители родовых имен татар, татаруд, цаган татар (белые татары), айригуд, буйригуд.
Согласно Б.З. Нанзатову, потомки татар также проживают среди бурят. Согласно его исследованиям, бурятский род тэртэ — потомки татарского рода терат, другой бурятский род шошолог — потомки татарского рода тутуклиуд. Этнонимы шошолог и тутуклиуд сводятся к понятию “имеющие правителя”, но тутуклиуд — мирного (т. е. в мирное время), а шошолог — военного (т. е. в военное время). Часть средневековых приангарских татар-тутуклиутов могла сменить этноним по двум причинам: либо со сменой общинно-кочевого периода военно-кочевым, либо в связи с преследованием Чингисханом татарских племен. По второй причине татары-тутуклиут могли трансформировать этноним на близкий по значению и скрыться от преследований. Близкий сюжет о былой многочисленности шошолоков и почти полном уничтожении племени врагами упоминают устные предания данного рода. Род чочолиг также отмечен в составе баргутов.
В Монголии проживают носители следующих родовых фамилий: татар, татаар, цагаан татар, тэртэ, шошолог, шошоолог, алши, айраг, айраг боржигон, айраг боржигин, буйргууд, тутаг, хуйд, хуйн, хуйт, хүйн.
В состав хазарейцев входят племена, имеющие татарское происхождение: татар, алчин.
После вхождения государства Дешт-и-Кипчак в состав Монгольской империи, кыпчаки, отчасти смешавшись с татарами, переняли их самоназвание, после чего данный этноним закрепился за двумя тюркскими народами (татарами и крымцами), которые являются потомками кыпчаков.
Но когда же тюркские племена поволжских мусульман приняли чужой этноним "татары" в качестве самоназвания.
Ведь ещё в конце 19, начале 20 вв. Казанские мусульмане считали название "татары, которым их называли чиновники Российской империи, обидной кличкой.
Что произошло?
Хотят называть себя "татарами", пожалуйста.
Захотят называть себя "карабатыями", пожалуйста.
Но для этого что-то то должно произойти, какие-то события.
Булат называет вещи своими именами и не скрывает, что Тимуджин был монголом.
Дорогой Булат, толерантностью монголы не славились, религию не трогали так как представителей духовенства использовали в своих интересах, а что касается Китая, так народу этого государства посчастливилось остаться в живых только благодаря советнику Тимуждина, Елюю Чуцая, который уговорил его на курултае не истреблять китайцев как бесполезный народ, а обложить налогами и податями, используя при этом расчеты годовых доходов с этой территории.
Это так
А как сами пришельцы с Востока сами себя называли?
Ведь не "татарами", а как-то по-другому.