«Даже основание города Казани приписывалось некоему «царю Саину Болгарскому» — хану Батыю»

Из книги «…Окаянная дщерь Златой орды...»: к 750-летию Улуса Джучи. Часть 2

Фото: Защитники Волжской Булгарии. Худ. Ильдус Муртазин

Историк и колумнист «Реального времени» Булат Хамидуллин издал книгу «… Окаянная дщерь Златой орды...» (Казань, Татарское книжное издательство), посвященную Казанскому ханству. Первый раздел монографии знакомит читателя с феноменом золотоордынской цивилизации и ее историческим наследием. В преддверии отмечаемого в Казани 750-летия Золотой Орды предлагаем нашему читателю очередной фрагмент этого раздела (см. часть 1).

Предыстория Улуса Джучи (Золотой Орды) неразрывно связана с событиями, происходившими в Центральной Азии в конце XII — начале XIII веков. В это время на фоне укрепления феодальных отношений у кочевавших здесь татаро-монгольских племен в среде их знати разворачивается борьба за главенство. Победу в ней одержал один из предводителей «черных татар» (монголов) по имени Тэмуджин/Темучжин, и в 1206 году у истоков реки Онон, на курултае тюрко-монгольской знати он был провозглашен «Великим ханом Чингиз-ханом» (титул «Чингиз-хан» на сегодняшний день трактуется учеными как «Повелитель бескрайнего, как море»).

Чингиз-хан. Средневековый китайский портрет

За относительно короткий отрезок времени, под властью монголо-татар (а этот термин известен по письменным источникам уже с первой трети XIII века и не является, как думают многие, выдумкой авторов XIX века Христиана Крузе и П.Н. Наумова) оказались народы Алтая и Сибири, были покорены Китайская империя, территории Средней Азии, Ирана, Закавказья.

Любые завоевания несут неисчислимые беды и колоссальный урон народам, оказавшимся на пути агрессоров.

В этом отношении не были исключением и результаты военных походов монголо-татар. Однако, в отличие от практики многих иных завоевателей, они не стремились уничтожить духовные ценности и уклад жизни на покоренных территориях. Более того, уже на этапе становления Монгольской империи проявилась одна из уникальных ее черт — толерантность в отношении религии и культуры завоеванных народов, а в определенных случаях и активное заимствование цивилизационных достижений последних. Особенно ярко данная тенденция прослеживается в отношении Китая, являвшегося тогда крупнейшим очагом мировой цивилизации. В данном случае монголо-татары не ограничились только военной и культурной сферами, а заимствовали многовековой опыт китайцев в управлении государством.

Время возникновения Улуса Джучи как субъекта Монгольской империи восходит к периоду правления Чингиз-хана. Еще в процессе формирования своего огромного государства Чингиз-хан поделил страну на улусы, главный из которых оставил себе, а два периферийных отдал в вассальное управление сыновьям Джучи и Чагатаю. (Уже после его смерти возник еще один улус — внука Хулагу.) Собственным преемником Чингиз-хан назначил третьего сына, Угедея, а старшему сыну Джучи завещал западные территории, большую часть которых еще предстояло завоевать. После смерти Джучи в 1227 году во главе улуса, по личному повелению Чингиз-хана и утверждению всемонгольским курултаем 1228/1229 года, встал сын Джучи — Бату. Именно ему, во главе 30-тысячного корпуса, предстояло решить эту задачу. В 1229—1230 годах Бату и его братья организовали неудачный для них поход на «область Саксин» против кыпчаков и волжских булгар.

Булгары начеку. Худ. Ильдус Муртазин

В этом месте я напомню читателю, что в 1223/1224 году монголо-татары под командованием Субэдэя и Джэбэ после их победоносной битвы на Калке уже потерпели одно очень серьезное поражение от волжских булгар. Автор XIII века Ибн ал-Асир сообщает нам: «Сделав с русскими то, что мы рассказали, и опустошив земли их, татары вернулись оттуда и направились в Булгар в конце 620 года [хиджры]. Когда жители Булгара услышали о приближении их к ним, они в нескольких местах устроили им засады, выступили против татар, встретились с ними и, заманив их до тех пор, пока они зашли за место засад, напали на них с тыла, так что татары остались в середине: поял их меч со всех сторон, перебито их множество и уцелели из них только немногие. Говорят, что их [уцелевших?] было до 4 тысяч человек. Отправились они оттуда в Саксин, возвращаясь к своему царю Чингиз-хану, и освободилась от них земля кыпчаков; кто из них спасся, тот вернулся в свою землю…».

В 1232 году татаро-монголы опять вторглись в юго-восточную часть Волжско-Камской Булгарии (в это время находившейся уже в стадии феодальной раздробленности), но дальше на их пути стояла хорошо укрепленная крепость Биляр («Великий город», столица ранее единого государства) и азиатские воины не решились на его штурм. Указанные выше обстоятельства (неоднократные поражения от волжских булгар) обусловили необходимость вынести вопрос о новых западных завоеваниях на общегосударственный уровень. Этот вопрос поддержал лично Великий хан Монгольской империи Угедей. Мобилизация военных сил всей империи позволила существенно увеличить армию Бату, численность которой современные ученые оценивают от 50 до 120 тысяч человек.

Ала ад-дин Джувейни писал: «Когда Каан [Угедей] во второй раз собрал Великий курултай, они [царевичи] вместе совещались об истреблении и покорении всех оставшихся [до сих пор еще] непокоренными. Было принято решение о завоевании пределов Булгар, Ас и Рус, находившихся по соседству со становищем Бату, до сих пор не подчиненных и [тщеславно] гордившихся множеством своих городов. В помощь и поддержку Бату он [Угедей] назначил кандидатов из принцев: Менгу-хана и его брата Бучека, из своих сыновей — Гуюк-хана и Кадагана; из других царевичей — Кулкана, Бури, Байдара, братьев Бату — Хорду и Тангута и несколько других, а из авторитетных эмиров был [назначен] Субетай-бахадур. По порядку войск все царевичи отправились на места их жительства, а весной двинулись из своих становищ и поспешили приступить [к делу]. В пределах Булгара царевичи сошлись. От множества их войск земля содрогнулась и даже дикие звери изумились численному превосходству и шуму их войск…»

Таким образом, осенью 1236 года татаро-монголы начали завоевательный поход в Европу. Первой серьезной силой на их пути вновь оказалась Волжско-Камская Булгария. Завоеватели штурмом взяли Биляр, а также иные булгарские города и селения. К концу XIII века территория этого тюркского государства полностью вошла в состав Улуса Джучи. После покорения мокши, буртасов и кыпчаков Среднего и Нижнего Поволжья настал черед политически раздробленных русских земель. В 1237 году монголо-татары разбили войска Рязанского княжества, в 1238 году — объединенные войска Северо-Восточной Руси.

Фрагмент диорамы «Оборона старой Рязани в 1237 году»



В 1239—1240 годах пала и Юго-Западная Русь — Переяславское, Черниговское, Киевское и Галицко-Волынское княжества. После разгрома русских земель монголо-татарские войска двинулись дальше в Европу. Разорению подверглись Польша, Чехия, Венгрия.

Выйдя к Адриатическому морю, татаро-монголы повернули обратно. Среди причин, побудивших Бату принять это решение, наиболее часто называется смерть Великого хана Угедея и желание Бату присутствовать в Каракоруме на избрании нового верховного хана. Кроме того, было необходимо держать в покорности уже завоеванные территории, что при дальнейшем продвижении на запад было бы проблематично. Решению этой задачи мешало еще одно серьезное обстоятельство — после взятия Киева, по приказу Угедея, из войск Бату были отведены наиболее боеспособные тумены под предводительством Гуюка и Мунке.



Разорению подверглись Польша, Чехия, Венгрия

В начале 1240-х годов одна часть войск Бату вернулась в Монголию, другая осталась на Волге. Одной из главных причин, побудившей Бату остаться здесь, была военно-стратегическая — отсюда было удобно держать под контролем покоренные народы. Таким образом, при хане Бату происходит становление будущего государства. Необходимо особо подчеркнуть, что первой столицей Бату-хана становится город Болгар на территории современного Татарстана. Позднее летней столицей Улуса Джучи Болгар остается и при хане Берке. Об этом упоминают, например, автор XIII века Гильом де Рубрук, автор XIII века Марко Поло и русский летописец XVI века. Эту письменную информацию подтверждает и тот нумизматический факт, что Болгар стал первым центром чеканки собственно золотоордынских монет.

Все это привело к тому, что в исторической памяти татар Болгар всегда четко ассоциировался с «Золотым престолом», где «находятся останки великих ханов». Отмечу также, что в XVI веке русский автор «Казанской истории» даже основание города Казани приписал некоему «царю Саину Болгарскому», а ведь мы знаем, что «Саином» («благородным», «справедливым», «добрым») в средневековых письменных источниках именовался именно хан Бату — об этом мы читаем у Рашид ад-дина, Вассафа, Ибн Биби, Макризи, Нувайри, Григора Акнерци, Марко Поло и других авторов…

В годы правления Бату (1242—1256) Улус Джучи не был суверенен и являлся частью «Великого монгольского государства» («Yeke mongol ulus»). Доказательством тому является чеканка в Улусе Джучи монет от имени Великого хана Менгу, отсылка большей части налогов и дани в центр империи, необходимость согласовывать кандидатуру приемника на ханском престоле улуса с администрацией в Каракоруме (Кара Хоруме / Кара Корыме, т. е. «Великом строении»).

Консолидация в рамках единой Монгольской империи была необходима татаро-монгольской знати в первую очередь для продолжения широкомасштабных завоеваний. Но после их завершения и наступления мирной жизни единые управление и контроль над столь огромными и разнородными порабощенными территориями оказались весьма проблематичны. По ходу развития мирных хозяйственно-общественных процессов, культурного сближения завоевателей с завоеванными, возрождения и усиления местных домонгольских традиций, к которым приходилось приспосабливаться пришлым правителям, возникали локальные специфические «формы политической, хозяйственной и культурной жизни».

Консолидация в рамках единой Монгольской империи была необходима татаро-монгольской знати в первую очередь для продолжения широкомасштабных завоеваний



Нити управления все больше сходились на уровне отдельных улусов, власть же и опека кагана («хана ханов», «Великого хана») из имперской столицы Каракорума становилась фактически бесполезной обузой, все больше связывала по рукам, тяготила улусных правителей и региональную аристократию. К моменту завершения формирования Монгольской империи улус кагана включал Монголию и Китай, Улус Чагатая — территорию нынешней Средней Азии (весь Восточный и Западный Туркестан), Улус Хулагу — Иран, Афганистан, Южное Закавказье и Месoпотамию. Улус Джучи, основанный в период 1219—1224 годов из первоначального удела Джучи (возникшего из покоренных земель енисейских кыргызов и «лесных народов» юга Сибири в 1207—1208 годах), составлял западную часть государства, с учетом зависимых территорий охватывая с востока на запад земли от Алтая до Дуная, и с юга на север — от Арала до Урала (Прииртышье, Саяно-Алтайское нагорье, Западную Сибирь, Приаралье и Приуралье, Нижнее и Среднее Поволжье, Северный Кавказ, Подонье, Северное Причерноморье, Приднестровье, а также северо-восточную часть Восточно-Европейской равнины). Ослабление центральной власти и междоусобная распря за каракорумский престол привели к тому, что в 1269 году главы улусов Джучи, Чагатая и Хулагу отказались признавать самопровозглашенного Великого хана Хубилая, разграничили свои владения, подведя черту под существованием единой Монгольской империи и узаконив ее окончательный распад.

В Юаньском Китае (Хубилай основал новую династию Юань, перенес свою столицу из Каракорума в Ханбалык — современный Пекин) и Хулагуидском Иране довольно быстро, в Средней Азии (Улус Чагатая) немногим позже (в общей сложности через 90—120 лет) чингизидские династии были свергнуты, политические и общественные институты татаро-монгольского происхождения практически полностью искоренены, былые мощь и влияние утрачены. У Джучидов же все это сохранилось; к тому же по размаху территории, достигавшей в разные периоды истории 6 — 8 млн кв. км, их улус был крупнейшим. Поэтому именно Улус Джучи, на мой взгляд, следует считать основным наследником Монгольской империи, сохранившим ее могущество, и последним в череде великих степных империй, начиная от скифской. Она осталась в общественной памяти под рядом принятых в различных национальных и исторических традициях названий: Улус Джучи или Улуг (Великий) Улус, Дашт-и Кыпчак или Страна Комания, Улус Берке или Мамлакат-и Узбек (Государство Узбека), Держава татар или Великая Татария и, наконец, Орда или Золотая Орда. Последнее наименование является, пожалуй, наиболее распространенным в отечественной и зарубежной науке и публицистике и, на мой взгляд, наилучшим образом отражает величие и могущество этого государства…

Продолжение следует

Булат Хамидуллин, фото предоставлены автором