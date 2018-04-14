Золотая Орда и империя Тимура: соревнование военных машин за наследство Чингисхана

15 апреля — годовщина битвы на Тереке, которая в 1395 году изменила ход истории и карту Евразии. Колонка историка Ильнура Миргалеева. Часть 1

Фото: runivers.ru (Борьба Тимура с Тохтамышем. Миниатюра Лицевого летописного свода)

15 апреля 1395 года — ровно 623 года назад произошла битва на Тереке. Это было крупнейшее сражение в истории средневековой Евразии, где столкнулись золотоордынское государство и империя Тимура. «Реальное время» попросило рассказать об этом специалиста по данной проблеме Ильнура Миргалеева, руководителя Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. Битве в предгорьях Кавказа предшествовало столкновение глобальных политических амбиций и военных инноваций — об этом в первой части материала.

Токтамыш претендовал на большую часть наследия чингизидов

Причина войны Тамерлана с Золотой Ордой прежде всего была в том, что Тимур на обломках чингизидских государств создавал в Средней Азии новое государство и претендовал на золотоордынскую область Хорезм. С одной стороны, Тимур претендовал и на два чингизидских улуса — трон Чагатая в Центральной Азии и Хулагуидов в Иране. Но, по сути, он выступал как продолжатель государства Хорезмшахов, о чем как раз свидетельствует его претензии на золотоордынскую часть Хорезма. Кроме того, погибший при противостоянии с Тамерланом правитель хорезмийского улуса Хусейн Суфи был родственником Токтамыша по материнской линии.

После смуты в Золотой Орде, которая пришлась в 60—70-е годы XIV века, Токтамыш должен был вернуть стабильность внутри страны и укрепить династию джучидов. Отныне после Батуидов власть должна была принадлежать Тукайтимуридам (линия от младшего сына Джучи). Естественно, золотоордынское государство вернулось и на международную арену. Во внешней политике Токтамыш как раз и наткнулся на Тамерлана, который вероятно рассчитывал, что Токтамыш, получивший от него в свое время помощь, станет уступчив и будет до конца своей жизни обязан ему. Однако Токтамыш не поступился государственными интересами. Как сообщает Будак Казвини, Токтамыш «родился в опасной среде и совсем не уважал покровительство».

Ко второй половине XIV века все чингизидские государства, кроме джучидов, пали. На постчингизовское пространство, на наследие чингизидов теперь претендовали хан Токтамыш и эмир Тимур. Чингизиду Токтамышу естественно не мог нравиться тот факт, что «кара кеше» (человек черной кости, т. е. не чингизид) — Тимур, хоть и через подставных «отроков чагатайцев» претендовал на чингизидское наследство. Не исключено, что Токтамыш мог вынашивать планы «получения» еще и «тронов» Чагатая и Хулагу. Особенно это касается последнего, территория которого всегда входила в традиционную сферу интересов золотоордынских ханов. Обращает на себя внимание тот факт, что противостояние началось именно после того, как Тимур начал активно претендовать на бывшие земли Хулагуидов.

Портрет Тимура. Миниатюра XV века. Илл. wikipedia.org

Интересная и трагичная страница золотоордынской истории

Начиная с 1385 года вся внешняя политика Токтамыш-хана была связана с борьбой против Аксак (Хромого) Тимура, как называли его татары. Эта война проходила в два этапа: 1385—1391 и 1395—1396 годы. В первый этап Токтамыш нападал сам, защищался, создавал коалиции, делал попытки примириться. Это достаточно интересная и трагичная страница золотоордынской истории. С военной точки зрения она также очень интересна, так как в источниках подробно расписаны подготовка к походам, передвижения войск, строения армий, сам ход сражения и т. д.

Вначале Токтамыш пытался не допустить Тамерлана к кавказской границе Золотой Орды. Далее он решил напасть на Мавераннахр (восток современного Узбекистана, юг Казахстана, запад Таджикистана, — прим. ред.). Кульминацией противостояния стали два крупнейших сражения уже на территории Золотой Орды в 1391 и 1395 годах.

К концу 1390 года войска Тимура подошли вплотную к собственным границам Золотой Орды на Кавказе и взяли под свой контроль крепость Дербент. Такая ситуация естественно заставила Токтамыша сконцентрировать определенные воинские силы на Кавказском фронте. Токтамыш ожидал нападения именно с этой стороны.

Потеряв закавказские территории, среднеазиатские города и, самое главное, Хорезм (современный Куня-Ургенч в Туркменистане), Токтамыш решил выйти из войны и в начале 1391 года к Тамерлану прибыл его посол с предложением мира.

Токтамыш не ожидал вторжения Тимура через Кок Орду (Синяя Орда, восточная часть Улуса Джучи на территории Казахстана и южной Сибири, — прим. ред.), полагая, что он не осмелится пересечь огромные безводные степи. Поэтому, военные приготовления оборонного характера происходили на Кавказской линии фронта. Это было хорошо известно проводникам Тимура из числа перебежчиков из стана Токтамыша.

Хотя с военной точки зрения поход Тимура вызывает вопрос, почему он не нацелен на захват столицы. Причина этого кроется в том, что Тамерлан принял генеральный план, заключавшийся в проведении серии мощных ударов по Золотой Орде. Поэтому, после военного похода в 1391 году должен был последовать второй удар, не менее мощный, но уже в сердце государства — в столицу с центральными районами, что и было сделано в 1395 году.

Военная реформа Тамерлана



Армии Тамерлана и Токтамыша продолжали тюрко-монгольскую кочевническую традицию, опиравшуюся при ведении боя на тактику «хилял» — полумесяц. Войска были насквозь проникнуты строгой дисциплиной и строились по десятичной системе, т. е. были разбиты на десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч (тумены). Главным родом войск была конница, которая делилась на тяжелую и легкую. Тяжелая конница вела бой с главными силами противника. Легкая конница несла сторожевую службу и вела разведку и преследование противника. Войсковые части имели свою экипировку и различались по цвету снаряжения, одежды и знамен, а некоторые и по мастям лошадей.

Армия строилась как полумесяц: центр и сильно выдвигавшиеся вперед левый и правый фланги. Центр имел авангард, который завязывал первым бой и пускался через некоторое время в ложное отступление. Если враг преследовал, то он быстро оказывался в окружении. Получалось как бы, что преследующие сами входили в объятия противника, которому только оставалось сомкнуть круг. Если враг не преследовал авангард, то в бой вступал центр. А левое и правое крыло при этом шли в обход сбоку и, окружая, выходили в тыл врага.

Тимур все время совершенствовал свою военную организацию. Ведя беспрерывные войны, он добился того, что основу его армии составили воины-профессионалы. Большая часть армии Тимура собиралась в земледельческих районах и до половины состояла из пехотинцев. Поэтому он укрепил «крылья» (фланги), поставив по бокам дополнительную войсковую единицу — фланговое охранение «канбул», и караул, которым командовал опытный военачальник. Центр имел достаточно сильный авангард. Но самое важное нововведение Тимура — это арьергард, состоявший из 20 и более «кошунов» (корпусов). Арьергард выполнял функции и резерва, и охраны полководца, а также охраны центра в случае окружения противником. Такое расположение армии называлось — тактика «ежа». При такой тактике ведения боя войско могло и активно атаковать и, при необходимости, успешно обороняться. Монолитные единицы — канбулы и кошуны могли не только обороняться, но и делать контрудары.

Войска имели также «караул», который всегда шел перед авангардом, выполняя сторожевую функцию и непрерывно донося о том, что происходит впереди движущегося войска. Были еще разведчики, состоявшие из наиболее храбрых «бахадуров». Разведчики назывались хабаргирами. Также во время похода важную роль играли проводники — «качарчи».

Артиллерия хана Токтамыша

Придя к власти, Токтамыш провел достаточно серьезную реорганизацию армии. В военном деле он уделил внимание увеличению разных родов войск и улучшению тактики ведения боя. Характерной особенностью тактики татарской армии оставалась внезапность окружения и разгром противника по частям. Боевой порядок татарской армии был глубоко эшелонированным, обладал значительной ударной силой и устойчивостью. Она состояла из центра, правого и левого крыла, авангарда и арьергарда, игравшего роль резерва и охраны тыла войск. Кроме этого, центр и оба крыла выделяли от себя авангарды и имели резервы. Впереди войска находились сторожевые посты — караулы. Ставка полководца находилась между центром и арьергардом.

Также Токтамышем было увеличено число ханских дружин, которые состояли из нескольких соединений. На границе находилась определенная часть войска для несения дозорной службы. Внутри государства был сохранен костяк армии, представленный не полностью укомплектованными туменами, которые в случае войны пополнялись дружинами мелких и средних феодалов — беев и городского ополчения. Улусные эмиры также имели под собой определенные воинские подразделения.

Центр армии был представлен основным войском, а левое и правое крылья — туменами улусных эмиров. Главный авангард в основном состоял из легкой конницы. Она имела задачу своими маневренными действиями измотать и расстроить боевые порядки противника, достигая этого внезапными ударами и в последующем переходя в ложное бегство, после чего, соединяясь с центром, обрушивалась на противника всей своей силой. Татары всегда создавали сильные фланговые группировки, где сосредотачивались лучшие войска. Это укрепляло боевой порядок, и, в случае возможности, они могли быстрее окружить врага. В резерве находились отборные воины. В крупных сражениях в резерв выделялась одна треть всех сил. В тактике ведения боя татарами широко применялись маневры и засады.

Кроме легкой конницы татарская армия была представлена и тяжелой кавалерией. Также была и пехота, представленная в основном воинскими подразделениями городов. Например, в армию Токтамыша были призваны отряды из городов Азака, Болгара, Крыма, Каффы. Наличие «тюфяков» (ранний тип огнестрельного оружия, — прим. ред.) и артиллерии было зафиксировано письменными источниками в 1376 году. Кроме артиллерии, распространение получило и ручное огнестрельное оружие — самопалы и ружья, также существовала и метательная артиллерия. В качестве зажигательных «бомб» служили специальные глиняные шары, которые заполнялись смесью на пороховой или нефтяной основе, также свистящие глиняные снаряды и железные ядра. Не зря Будак Казвини описывает эти армии следующими словами: «При виде этой военной машины и этой восхитительной массы мир померк в глазах монарха (Тимура — И.М.), который покорился воле провидения и сказал: «невозможно выйти целым и невредимым из этой смертоносной пучины».

Войска убеждают Тимура начать войну против хана Тохтамыша. 1533 г. Илл. wikipedia.org



Битва на Кондурче — предвестие катастрофы

Армия Тимура состояла из самостоятельных корпусов, действовавших автономно. Отборные воины стояли впереди, а более слабые звенья позади них. К походам на территорию Золотой Орды Тимур готовился с особой тщательностью. Дополнительно к действующей армии были специально собраны новые воинские контингенты. По свидетельству Абд ар-Раззака Самарканди, Тимур приказал своим адъютантам собирать войска «по прежнему и новому числу».

В 1391 году поздно узнав о походе эмира Тимура, Токтамыш не успел собрать достаточных сил и решил принять бой на реке Кондурче (современная территория Самарской области, река Кондурча протекает по территории Татарстана и Самарской области, — прим. ред.). Интересен выбор места боя, где река Кондурча соединяется с рекой Соком перед впадением ее в Волгу, образуя треугольник. Возможности для отступления практически не было.

Татарская армия быстро перешла в атаку и окружила врага. Но из-за этого татары рассеялись по большой территории. Пользуясь тем, что татары были остановлены хорошей обороной, Мираншах и Мухаммед Султан ударили по левому крылу и по центру татарской армии, в конце заставив Токтамыша отступить. Удар этот решил судьбу сражения. Отступавшие татары были прижаты к Волге и разгромлены. Токтамыш-хан с небольшим числом своих приближенных смог спастись.

Причин поражения Токтамыша было несколько. Во-первых, неожиданность, из-за чего Токтамыш-хан не смог собрать все свои силы, тщательно подготовиться, выработать альтернативные планы ведения боя. Поэтому численность татарской армии была меньше численности своего противника. Плюс к этому, в отличие от армии среднеазиатского завоевателя, она была в основе своей ополчением. Во-вторых, Тимур представил более усовершенствованную тактику ведения боя. Благодаря этому его войско могло хорошо организовать оборону и быстро атаковать. И, в-третьих, подкуп Тимуром некоторых татарских военачальников. Без сомнения, в этом ему активно помогали Идегей, Тимур-Кутлук и др. Во всех своих войнах Тимур широко применял различного рода провокации. Например, подкупал знаменосца. Тот ронял большое боевое знамя, падение которого считалось разгромом центра и ставки полководца. Это приводило к панике и бегству.

После победы Тимур повернул обратно, армия его двигалась врассыпную, грабя, сжигая и уводя золотоордынское население в плен. Тамерлан в этом походе определил для себя главную цель — удар по людским ресурсам Дешт-и-Кыпчака.

Продолжение следует

Ильнур Миргалеев