Золотая Орда и империя Тимура: соревнование военных машин за наследство Чингисхана
15 апреля — годовщина битвы на Тереке, которая в 1395 году изменила ход истории и карту Евразии. Колонка историка Ильнура Миргалеева. Часть 1
15 апреля 1395 года — ровно 623 года назад произошла битва на Тереке. Это было крупнейшее сражение в истории средневековой Евразии, где столкнулись золотоордынское государство и империя Тимура. «Реальное время» попросило рассказать об этом специалиста по данной проблеме Ильнура Миргалеева, руководителя Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. Битве в предгорьях Кавказа предшествовало столкновение глобальных политических амбиций и военных инноваций — об этом в первой части материала.
Токтамыш претендовал на большую часть наследия чингизидов
Причина войны Тамерлана с Золотой Ордой прежде всего была в том, что Тимур на обломках чингизидских государств создавал в Средней Азии новое государство и претендовал на золотоордынскую область Хорезм. С одной стороны, Тимур претендовал и на два чингизидских улуса — трон Чагатая в Центральной Азии и Хулагуидов в Иране. Но, по сути, он выступал как продолжатель государства Хорезмшахов, о чем как раз свидетельствует его претензии на золотоордынскую часть Хорезма. Кроме того, погибший при противостоянии с Тамерланом правитель хорезмийского улуса Хусейн Суфи был родственником Токтамыша по материнской линии.
После смуты в Золотой Орде, которая пришлась в 60—70-е годы XIV века, Токтамыш должен был вернуть стабильность внутри страны и укрепить династию джучидов. Отныне после Батуидов власть должна была принадлежать Тукайтимуридам (линия от младшего сына Джучи). Естественно, золотоордынское государство вернулось и на международную арену. Во внешней политике Токтамыш как раз и наткнулся на Тамерлана, который вероятно рассчитывал, что Токтамыш, получивший от него в свое время помощь, станет уступчив и будет до конца своей жизни обязан ему. Однако Токтамыш не поступился государственными интересами. Как сообщает Будак Казвини, Токтамыш «родился в опасной среде и совсем не уважал покровительство».
Ко второй половине XIV века все чингизидские государства, кроме джучидов, пали. На постчингизовское пространство, на наследие чингизидов теперь претендовали хан Токтамыш и эмир Тимур. Чингизиду Токтамышу естественно не мог нравиться тот факт, что «кара кеше» (человек черной кости, т. е. не чингизид) — Тимур, хоть и через подставных «отроков чагатайцев» претендовал на чингизидское наследство. Не исключено, что Токтамыш мог вынашивать планы «получения» еще и «тронов» Чагатая и Хулагу. Особенно это касается последнего, территория которого всегда входила в традиционную сферу интересов золотоордынских ханов. Обращает на себя внимание тот факт, что противостояние началось именно после того, как Тимур начал активно претендовать на бывшие земли Хулагуидов.
Интересная и трагичная страница золотоордынской истории
Начиная с 1385 года вся внешняя политика Токтамыш-хана была связана с борьбой против Аксак (Хромого) Тимура, как называли его татары. Эта война проходила в два этапа: 1385—1391 и 1395—1396 годы. В первый этап Токтамыш нападал сам, защищался, создавал коалиции, делал попытки примириться. Это достаточно интересная и трагичная страница золотоордынской истории. С военной точки зрения она также очень интересна, так как в источниках подробно расписаны подготовка к походам, передвижения войск, строения армий, сам ход сражения и т. д.
Вначале Токтамыш пытался не допустить Тамерлана к кавказской границе Золотой Орды. Далее он решил напасть на Мавераннахр (восток современного Узбекистана, юг Казахстана, запад Таджикистана, — прим. ред.). Кульминацией противостояния стали два крупнейших сражения уже на территории Золотой Орды в 1391 и 1395 годах.
К концу 1390 года войска Тимура подошли вплотную к собственным границам Золотой Орды на Кавказе и взяли под свой контроль крепость Дербент. Такая ситуация естественно заставила Токтамыша сконцентрировать определенные воинские силы на Кавказском фронте. Токтамыш ожидал нападения именно с этой стороны.
Потеряв закавказские территории, среднеазиатские города и, самое главное, Хорезм (современный Куня-Ургенч в Туркменистане), Токтамыш решил выйти из войны и в начале 1391 года к Тамерлану прибыл его посол с предложением мира.
Токтамыш не ожидал вторжения Тимура через Кок Орду (Синяя Орда, восточная часть Улуса Джучи на территории Казахстана и южной Сибири, — прим. ред.), полагая, что он не осмелится пересечь огромные безводные степи. Поэтому, военные приготовления оборонного характера происходили на Кавказской линии фронта. Это было хорошо известно проводникам Тимура из числа перебежчиков из стана Токтамыша.
Хотя с военной точки зрения поход Тимура вызывает вопрос, почему он не нацелен на захват столицы. Причина этого кроется в том, что Тамерлан принял генеральный план, заключавшийся в проведении серии мощных ударов по Золотой Орде. Поэтому, после военного похода в 1391 году должен был последовать второй удар, не менее мощный, но уже в сердце государства — в столицу с центральными районами, что и было сделано в 1395 году.
Военная реформа Тамерлана
Армии Тамерлана и Токтамыша продолжали тюрко-монгольскую кочевническую традицию, опиравшуюся при ведении боя на тактику «хилял» — полумесяц. Войска были насквозь проникнуты строгой дисциплиной и строились по десятичной системе, т. е. были разбиты на десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч (тумены). Главным родом войск была конница, которая делилась на тяжелую и легкую. Тяжелая конница вела бой с главными силами противника. Легкая конница несла сторожевую службу и вела разведку и преследование противника. Войсковые части имели свою экипировку и различались по цвету снаряжения, одежды и знамен, а некоторые и по мастям лошадей.
Армия строилась как полумесяц: центр и сильно выдвигавшиеся вперед левый и правый фланги. Центр имел авангард, который завязывал первым бой и пускался через некоторое время в ложное отступление. Если враг преследовал, то он быстро оказывался в окружении. Получалось как бы, что преследующие сами входили в объятия противника, которому только оставалось сомкнуть круг. Если враг не преследовал авангард, то в бой вступал центр. А левое и правое крыло при этом шли в обход сбоку и, окружая, выходили в тыл врага.
Тимур все время совершенствовал свою военную организацию. Ведя беспрерывные войны, он добился того, что основу его армии составили воины-профессионалы. Большая часть армии Тимура собиралась в земледельческих районах и до половины состояла из пехотинцев. Поэтому он укрепил «крылья» (фланги), поставив по бокам дополнительную войсковую единицу — фланговое охранение «канбул», и караул, которым командовал опытный военачальник. Центр имел достаточно сильный авангард. Но самое важное нововведение Тимура — это арьергард, состоявший из 20 и более «кошунов» (корпусов). Арьергард выполнял функции и резерва, и охраны полководца, а также охраны центра в случае окружения противником. Такое расположение армии называлось — тактика «ежа». При такой тактике ведения боя войско могло и активно атаковать и, при необходимости, успешно обороняться. Монолитные единицы — канбулы и кошуны могли не только обороняться, но и делать контрудары.
Войска имели также «караул», который всегда шел перед авангардом, выполняя сторожевую функцию и непрерывно донося о том, что происходит впереди движущегося войска. Были еще разведчики, состоявшие из наиболее храбрых «бахадуров». Разведчики назывались хабаргирами. Также во время похода важную роль играли проводники — «качарчи».
Артиллерия хана Токтамыша
Придя к власти, Токтамыш провел достаточно серьезную реорганизацию армии. В военном деле он уделил внимание увеличению разных родов войск и улучшению тактики ведения боя. Характерной особенностью тактики татарской армии оставалась внезапность окружения и разгром противника по частям. Боевой порядок татарской армии был глубоко эшелонированным, обладал значительной ударной силой и устойчивостью. Она состояла из центра, правого и левого крыла, авангарда и арьергарда, игравшего роль резерва и охраны тыла войск. Кроме этого, центр и оба крыла выделяли от себя авангарды и имели резервы. Впереди войска находились сторожевые посты — караулы. Ставка полководца находилась между центром и арьергардом.
Также Токтамышем было увеличено число ханских дружин, которые состояли из нескольких соединений. На границе находилась определенная часть войска для несения дозорной службы. Внутри государства был сохранен костяк армии, представленный не полностью укомплектованными туменами, которые в случае войны пополнялись дружинами мелких и средних феодалов — беев и городского ополчения. Улусные эмиры также имели под собой определенные воинские подразделения.
Центр армии был представлен основным войском, а левое и правое крылья — туменами улусных эмиров. Главный авангард в основном состоял из легкой конницы. Она имела задачу своими маневренными действиями измотать и расстроить боевые порядки противника, достигая этого внезапными ударами и в последующем переходя в ложное бегство, после чего, соединяясь с центром, обрушивалась на противника всей своей силой. Татары всегда создавали сильные фланговые группировки, где сосредотачивались лучшие войска. Это укрепляло боевой порядок, и, в случае возможности, они могли быстрее окружить врага. В резерве находились отборные воины. В крупных сражениях в резерв выделялась одна треть всех сил. В тактике ведения боя татарами широко применялись маневры и засады.
Кроме легкой конницы татарская армия была представлена и тяжелой кавалерией. Также была и пехота, представленная в основном воинскими подразделениями городов. Например, в армию Токтамыша были призваны отряды из городов Азака, Болгара, Крыма, Каффы. Наличие «тюфяков» (ранний тип огнестрельного оружия, — прим. ред.) и артиллерии было зафиксировано письменными источниками в 1376 году. Кроме артиллерии, распространение получило и ручное огнестрельное оружие — самопалы и ружья, также существовала и метательная артиллерия. В качестве зажигательных «бомб» служили специальные глиняные шары, которые заполнялись смесью на пороховой или нефтяной основе, также свистящие глиняные снаряды и железные ядра. Не зря Будак Казвини описывает эти армии следующими словами: «При виде этой военной машины и этой восхитительной массы мир померк в глазах монарха (Тимура — И.М.), который покорился воле провидения и сказал: «невозможно выйти целым и невредимым из этой смертоносной пучины».
Битва на Кондурче — предвестие катастрофы
Армия Тимура состояла из самостоятельных корпусов, действовавших автономно. Отборные воины стояли впереди, а более слабые звенья позади них. К походам на территорию Золотой Орды Тимур готовился с особой тщательностью. Дополнительно к действующей армии были специально собраны новые воинские контингенты. По свидетельству Абд ар-Раззака Самарканди, Тимур приказал своим адъютантам собирать войска «по прежнему и новому числу».
В 1391 году поздно узнав о походе эмира Тимура, Токтамыш не успел собрать достаточных сил и решил принять бой на реке Кондурче (современная территория Самарской области, река Кондурча протекает по территории Татарстана и Самарской области, — прим. ред.). Интересен выбор места боя, где река Кондурча соединяется с рекой Соком перед впадением ее в Волгу, образуя треугольник. Возможности для отступления практически не было.
Татарская армия быстро перешла в атаку и окружила врага. Но из-за этого татары рассеялись по большой территории. Пользуясь тем, что татары были остановлены хорошей обороной, Мираншах и Мухаммед Султан ударили по левому крылу и по центру татарской армии, в конце заставив Токтамыша отступить. Удар этот решил судьбу сражения. Отступавшие татары были прижаты к Волге и разгромлены. Токтамыш-хан с небольшим числом своих приближенных смог спастись.
Причин поражения Токтамыша было несколько. Во-первых, неожиданность, из-за чего Токтамыш-хан не смог собрать все свои силы, тщательно подготовиться, выработать альтернативные планы ведения боя. Поэтому численность татарской армии была меньше численности своего противника. Плюс к этому, в отличие от армии среднеазиатского завоевателя, она была в основе своей ополчением. Во-вторых, Тимур представил более усовершенствованную тактику ведения боя. Благодаря этому его войско могло хорошо организовать оборону и быстро атаковать. И, в-третьих, подкуп Тимуром некоторых татарских военачальников. Без сомнения, в этом ему активно помогали Идегей, Тимур-Кутлук и др. Во всех своих войнах Тимур широко применял различного рода провокации. Например, подкупал знаменосца. Тот ронял большое боевое знамя, падение которого считалось разгромом центра и ставки полководца. Это приводило к панике и бегству.
После победы Тимур повернул обратно, армия его двигалась врассыпную, грабя, сжигая и уводя золотоордынское население в плен. Тамерлан в этом походе определил для себя главную цель — удар по людским ресурсам Дешт-и-Кыпчака.
Продолжение следует
Справка
Ильнур Мидхатович Миргалеев, кандидат исторических наук, руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
- Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники.
- Сфера научных интересов — социально-политическая история и источниковедение Золотой Орды и татарских ханств. Научный редактор четвертого тома «Истории татар с древнейших времен», координатор коллективной монографии «Золотая Орда в мировой истории», изданной совместно с Оксфордским университетом.
- Соавтор нескольких учебников по истории татарского народа и Татарстана.
- Соавтор восьми учебно-методических пособий по ЕГЭ.
- Автор более 130 научных статей и автор пяти книг по золотоордынской истории. Научный редактор десятков монографий, коллективных трудов, научных сборников, главный редактор ежегодников «Золотоордынская цивилизация» и «Нумизматика Золотой Орды», журнала «Золотоордынское обозрение» (входит в перечень рецензируемых журналов ВАК, а также в такие международные базы как SCOPUS, Web of Science, Ulrichs и др.), член редакционных коллегий журнала «Studia et Documenta Turcologica» (Румыния), журнала «Крымское историческое обозрение» и др.
- Организатор Международного золотоордынского форума.
- При его участии и научном руководстве введены в научный оборот такие источники, как «Кара таварих» Утемиша-хаджи, «Умдет ал-ахбар» Абдулгаффара Кырыми, «Шуаби панджгана» Рашид ад-дина, «Каландар-наме» Абу Бакра Каландара и ряд других источников.
комментарии
В то же время надо осознавать в этих битвах и положительную сторону.
Битвы были состязанием в мужестве, способствовали развитию военного искусства. И самое основное, там не было геноцида. Как это случилось после 1552 года. Победили, и ушли. Могли еще и помочь в восстановлении.
Такова была обычная практика победителей.
Геноцидом занимались и Золотоордынские ханы по отношению не сдавшихся арабов, персов, славян, финно-угоров и т.д.
Уже несколько месяцев.
Монгол-чингизид Тохтамыш "восстановился", но был второй раз разбит эмиром Тимуром и изгнан с берегов Итиля (Волги) и вскоре был убит.
Золотая Орда после 2-го похода Тимура так и не восстановилась, а распалась в результате действий сепаратистов-чингизидов на маленькие ханства - Астраханское, Казанское, Крымское и т.д.
И лишь в середине 16 века началось восстановление территориальной целостности Золотой Орды.
Эмир Тимур прославился ещё и тем, что у не покорившихся народов вырезал всех мужчин, а из их голов воздвигал для устрашения пирамиды.
Из Википедии:
"По приказу Тимура 100 тысяч пленных индийских воинов были казнены из опасения мятежа с их стороны[31]".
Вам давно пора прекратить врать и провоцировать.
Ваши вранье и провокации смешны...
Все Википедии, составленные вами, должны быть на помойке.
Тохтамыш после Тимура быстро восстановился, и еще дал ряд величайших сражений. А ханства на основе Золотой Орды еще долго процветали.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/95818-bitva-na-tereke-mezhdu-toktamyshem-i-timurom-1-chast
Улус эмира Тамерлана входил в состав Золотой Орды.
Тамерлан разрушил Золотую Орду, но при этом создал огромное новое государство.
И только монгол чингизид Шах-Али и потомок тюрков и викингов Иван 1У начали в середине 16 века восстановление Золотой Орды.
Улус эмира Тимура был включен в состав Новой Золотой Орды лишь в 1868 г.
21 июня 1941 года могила Тимура была вскрыта марксистско-ленинскими археологами и историками.
22 июня началась 2-я Великая Отечественная Война...
Да и Тохтамыш вряд ли называл себя "татарином" - все же он чингизид, потомок монгола Чингизхана.
Особенно "научных" книг по "НЕ естественным наукам", в которых Вы похоже большой специалист.
Дискутировать с Вами не интересно - Вы же знаете "истину" в последней инстанции.
Но все-таки главная проблема для Герасимова – как объяснить читателю явно европейские черты восстановленного им скульптурного портрета «монгола Тимура»?
Тут Герасимов вынужден сказать правду: у Тимура были волосы европейца.
Он пишет следующее:
«Волосы Тимура толсты, прямы, СЕДО-РЫЖЕГО ЦВЕТА, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ИЛИ РЫЖИХ.
Волосы бровей сохранились хуже, но все-таки по этим остаткам нетрудно представить и воспроизвести общую форму брови. Хорошо сохранившиеся отдельные волоски… ЦВЕТ ИХ ТЕМНО-КАШТАНОВЫЙ…
Оказывается, Тимур носил длинные усы, а не подстриженные над губой, как это было принято правоверными последователями шариата…
Небольшая густая борода Тимура имела клиновидную форму. Волосы ее жесткие, почти прямые, толстые, ЯРКО-КОРИЧНЕВОГО (РЫЖЕГО) ЦВЕТА, с значительной проседью»
Күбрәк яз!
Безнең наданнар болгар-болгар дип болганудан ерак китә алмыйлар. .
Для ТОГО УЧАСТНИКА дискуссии , который до сих пор не понял , что ТАТАРАМИ европейцы и русские прежде всего, вначале НАЗЫВАЛИ МОНГОЛ позже это название перешло на ВСЕ ордынское население .
После распада Золотой Орды ТАТАРАМИ европейцы начали называть ВСЕ тюркские народы . А чуть позже татарами стали называть народы АЗИИ даже НЕТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ :манчьжур, нивхов , тунгусов и тд\\\
Были на ходу такие этнонимы :черкесские , черемисские ,мордовские татары ..
.Джованни Дель Плано Карпини
История Монголов, которых мы(европейцы) называем Татарами
Джиованни дель Плано Карпини. История Монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны.
Перевод А. И. Малеина.
М.: Государственное издательство географической литературы, 1957.
Примечания и иллюстрации добавлены по изданию: Рубрук Вильгельм, Карпини Иоанн Плано. История Монголов / Путешествие в восточные страны СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1911.
Начинается история Монгалов, именуемых нами(европейцами) Татарами
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Карпини был послом Римского папы у МОНГОЛ...
Он встречался с монгольскими ханами и знатью ...
Его информация Монгольской империи , в том числе и о Золотой Орде - как говорится , ОТ ПЕРВЫХ УСТ .....
По этому не случайно ТРУДЫ КАРПИНИ И РУБРУКА(другого посла к монголам) в научном мире признаны САМЫМИ ПОЛНЫМИ И ДОСТОВЕРНЫМИ
Обращаю внимание на следующее : сами монголы , а позже из ПОТОМКИ :кочевые узбеки , казахи , ногайцы , каракалпаки, степные крымские ногаи себя НИ КОГДА ТАТАРАМИ НЕ НАЗЫВАЛИ ...
Их так называли ИНЫЕ НАРОДЫ : русские , европейцы, китайцы , армяне и тд
Выходит что термин " ТАТАРЫ" - навязанный ОДНИМИ НАРОДАМИ ряду других народов прежде всего ТЮРКО-МОНГОЛЬСКОГО происхождения , ВНЕШНИЙ ЭТНОНИМ .(НЕ НАСТОЯЩИЙ ) .
Лев Гумилев еще при Сталине это утверждал. Также большой писатель Василий Ян. Полное наглядное обоснование дал Гали Еникеев.
Черкесы --внешний этноним -----адыги - самоназвание
Вотяки ----удмурты
черемисы ---марийцы
горные черемисы -чуваши
закавказские татары - -азербайджанцы
енисейские татары -хакасы
горские татары --балкарцы
остяки --ханты
вогулы --манси и и.д
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Если эти народы в источниках называли ПО ДРУГОМУ , чем их САМОНАЗВАНИЕ , то от этого их САМОНАЗВАНИЕ НЕ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ИСТИННЫМ ЭТНОНИМОМ
" Султан Монгол , Кипчаков и Тюрков"
Так он себя именовал в дипломатической переписке
"Татар" здесь нет и не может быть . Настоящих татар вырезал Чингисхан еще в 1202 году
«… в XII-XIV веках живший в Дэшти Кипчак каждый народ оставилсвой яркий след.
А вот конкретно следов ТАТАР НЕ находят. После всего этого можно ли утверждать что Золотая Орда была ТАТАРСКИМ государством?» Член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Хузин Фаяз Шарипович
Родился в 1951 г. Член-корреспондент АН РТ (2004), доктор исторических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РТ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники. И.о. зам. директора Института археологии им. А.Х.Халикова АН РТ
C.Х. Алишев, доктор исторических наук «История Казанского ханства» Казань -2003г. стр.12 : «На территории Золотой Орды народ с именем "ТАТАРЫ "НЕ проживал, так называемый язык татарский НЕ сохранился, археологические находки(татарские) и другие свидетельства ОТСУТСТВУЮТ »
Али́шев Саля́м Хаты́пович (20 мартаnbsp;1929 Щербень ТАССР ;— 23 июняnbsp;2015 Казань — советский и российский историк специалист по истории татар
доктор исторических наук с 1990 года.Главный научный сотрудник ;отдела средневековой истории Института истории имени Шигабутдина Марджани ;Академии наук Республики Татарстан с 1998 года[4]
На основной территории Золотой Орды сохранились казахский , ногайский , узбекский каракалпакский ЯЗЫКИ , но НЕ КАЗАНСКО-ТАТАРСКИЙ И НЕ МИШАРСКИЙ ДИАЛЕКТЫ
Ибо, эти ваши сказки и байки, придуманные становыми академиками про былое величие, всем давно обрыдли.
Гляньте на статистику нац состава.её населения.
Какие кому ещё нужны доказательства?
А байки и брехня про голозадых кочевников без собственного государства и даже железа хапанувших пол мира, это же "бред параноидный" ёкнутых на голову батырОв после чтения ими настряпанных с нуля трудов становых академиков.
Буртасами -мещеряками этноним ТАТАР был принят раньше чем Казанлы , где то в середине 19 века .
Трения здесь на форуме прежде всего из за вопроса КАКОЙ КОМПОНЕНТ у Поволжских татар самый ОСНОВНОЙ .
Одни считают что основа - БУРТАСО-БУЛГАРСКАЯ - т.е СКИФО-САРМАТСКАЯ
Другие стараются продвинуть версию о монголо-кипчакском происхождении татар .
Победа за сторонниками БУЛГАРО- БУРТАССКОЙ (скифо-сарматской ) версии
1) антротип поволжских татар --
----Понтийский тип-(ОСНОВА АНТРОТИПА ПОВОЛЖСКИХ ТАТАР )-аланское наследие
----Северо-европейский (нордический )--славяно-германское и скифское наследие --- -------------------Сублапаноидный -финское наследие
--Туранский тип - булгарское и сарматское наследие
Ни какого ОРДЫНСКОГО типа у татар Поволжья -НЕТ
Расовая кранотипия скифо-сармато-алан и болгар
Владислав А. Рыжков
Вестник Академии ДНК-генеалогии: Volume 6, No. 4 April 2013
Казанские татары количественно наследуют как
САКОСКИФАМ Алтая (Новотроицкого), так и САВРОМАТАМ , но наилучшим представлением
(±1.5%) выглядит таковое через три волны сложения ТАТАР Булгарии как:
1) САКОСКИФЫ Алтая и САКИ Средней Азии (И7/МД) – в сумме около 53% ;
2) пьяноборцы – 28%;
3) средневековые СЛАВЯНЕ СЗЦ РР (севера-запада-центра РР)– 19%
Современные КАЗАНСКИЕ ТАТАРЫ (11, без УВЛ) = 28±5% пьяноборцы + 37% И7МД
+19% СЛАВЯНЕ СЗЦРР / 6% Н.Е.±9% авары, 93±9% САКОСКИФЫ Алтая, Новотр. /7% Н.Е.,
90±11% САВРОМАТЫ /10% С2Л-Аз, 83±13% Аржан-2 СКИФЫ / 17% Н.Е.
Как видим НЕ каких ОРДЫНСКИХ ТИПОВ у ТАТАР ПОВОЛЖЬЯ-НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
Есть только скифо-саки, сарматы -савароматы-авары , пьяноборцы -финны , славяне .-германцы (Н.Е)
Алишев и Хузин -специалисты именно по ЗОЛОТОЙ ОРДЕ .
Алишев к тому же не только историк теоретик , но и археолог ..
Именно ему поручили руководить раскопками Кремля периода Золотой Орды и Казанского царства .
Казахи , ногаи , узбеки -ОНИ и ЕСТЬ НАСТОЯЩИЕ ОРДЫНЦЫ- которые пооявились в результатате СМЕШЕНИЯ МОНГОЛ с КИПЧАКАМИ И ДРУГИМИ КОЧЕВЫМИ ТЮРКАМИ Род этим названием ОБЪЕДИНИЛИСЬ группы ордынских племен ..
Древние татары жили в ТЮРКСКОМ КАГАНАТЕ ..Но какое это имеет значение , когдва ТАТАРЫ БЫЛИ ВЫРЕЗАНЫ по приказу ИМЕННО ЧИНГИСХАНА намного позднее , в 1202году
Для монгола Чингисхана - ТАТАРЫ быри кровными врагами и по этому он их уничтожил ПОЛНОСТЬЮ., не оставив в живых НЕ одного племени
..Мэн-да бэй-лу (кит. трад. 蒙韃備錄, упр. 蒙鞑备录, пиньинь: Měngdá Bèilù, буквально: «Полное описание монголо-татар»; 1221 г.) — записки китайского путешественника, южносунского посла, направленного к МОНГОЛЬСКОМУ наместнику в Северном Китае. Является древнейшим известным сочинением, специально ПОСВЯЩЕННОГО МОНГОЛАМ .
Авторство
В тексте записок автор три раза называет своё имя, Хун. Начиная с XIV века, когда Мэн-да бэй-лу было опубликовано учёным Тао Цзун-и (ок. 1320—1399) в сборнике древних и средневековых сочинений Шо-фу (1350/1366), автором записок считался сунский генерал Мэн Хун (1195—1244). Однако в 1926 г. Ван Го-вэем было отмечено, что в подробной биографии Мэн Хуна в Сун-ши нет упоминаний о его поездке к МОНГОЛАМ в качестве посла. Ван Го-вэй предположил, что автором Мэн-да бэй-лу является, вероятно, Чжао Хун. Из Ци-дун е-юй («Слово восточноциского дикаря») писателя Чжоу Ми (вторая половина XIII в.) известно, что Чжао Хун был направлен Цзя Шэ, командующим сунскими пограничными войсками района Хуайдун, «к МОНГОЛЬСКИМ войскам в Хэбэе для обсуждения дел».
Сведений о самом Чжао Хуне практически нет. Он упоминается у Чжоу Ми как «и-лэй чжи Чжао Хун», то есть «Чжао Хун другой расы»; он принадлежал, видимо, к некитайскому населению империи Сун, представители которого при переходе на службу к китайцам получали фамилию сунских императоров — Чжао. На основании текста Мэн-да бэй-лу предполагается что в 1220 году Чжао Хун побывал у МОНГОЛОВ , затем, в 1221 г., посетил в Яньцзине (Пекин) го-вана Мухали, наместника Чингис-хана в северокитайских землях.
Несмотря на небольшой объём сочинения, в нём описаны практически все сферы жизни МОНГОЛОВ , и в этом смысле описание является полным.
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Сочинение написано КИТАЙСКИМ ПОСЛОМ к МОНГОЛАМ..
Китайцы монгол называли ТАТАРАМИ .
Именно через китайцев европейцы , русские , армяне, арабы ОШИБОЧНО стали называть монгол татарами..
У Чингисхана было несколько десятков жен ,, большая часть которые были монголками
Вообще-то победители всегда брали жен из среды побежденных народов .
И от этого они НЕ меняли свою этничность ..И Чингис от этого НЕ перестал быть монголом
По этому Ярослав Полипчук может законно себя позиционировать потомком Булгар ..
Салават Хамидуллин -татарин наполовину
Голозадые кочевники, не имевшие своего государства и даже железа, за пару годов голыми руками завоевали пол мира без всякого материально технического-обеспечения.
Эти чудаки, не знавшие даже букв, запросто создали огромные армии и рулили ими со знанием стратегии и тактики.
То, на что другие народы затратили столетия трудов, проб и ошибок, это, обычные пастухи придумали и сделали легко и не напрягаясь.
После чего, эти все завоеватели пропали без следов или деградировали назад в бегунов за стадами КРС.
И такие оголтелые сказки, про былое виртуальное величие и могущество голозадых кочевников, становые академики, на голубом глазу, травят десятки лет всему окрестному населению.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/95818-bitva-na-tereke-mezhdu-toktamyshem-i-timurom-1-chast
У становых академиков фантазия гейзером бьёт.
Весь Инет забит ссылками на военные успехи голозадых кочевников.
А как спросишь у авторов: на какие шиши, эти пастухи, содержали и снабжали такую армию?
Так сразу начинается вой, а по существу никто ответить ничего не может.
Это ж такое придумать надо было, чтоб за пару годов, эти завоеватели освоили такие территории, хотя самих всего числом то на маленькую банду не набиралось.
Так что, чем копировать свой комментарий, лучше рассказали бы: откуда у голозадых кочевников железо и навыки, если они никогда этим ни раньше и ни потом не занимались?
И далее: "К востоку от р. Волки тянутся обширные пустыни и равнины, населенные СКИФАМИ , т.е. ТАТАРАМИ и Амаксобиами (Amaxobii)".
Французский капитан Жак Маржерет в 1607 году опубликовал книгу о Московии. Там он писал: "Словом "СКИФЫ " еще и сегодня называют ТАТАР "
В Киевском синопсисе, впервые опубликованном в 1674 году, говорится: "Савромации, или Сармации(Сарматия) страна есть вся в той же Европе, третией части Света, жребия Афетова, обаче сугуба есть: едина Скифска, и деже ныне сидять СКИФЫ или ТАТАРЕ .."
Чешский иезуит Иржи Давид в 1690 году отмечал: "Несомненно, что СКИФЫ и САРМАТЫ , часть которых впоследствии стала называться ТАТАРАМИ ..
Эти сведения Рычков сообщает с сылками на летопись праотца Нестора.
«Тачат показал ему свою доблесть в стране Сарматов, называемой Булкар (Булгар),..»
История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII века. СПб. 1862.
(Вардапет Гевонд, писатель, VIII ВЕК
В «Византийской истории» Никифора Грегора говорится о БОЛГАРАХ , как об одном из СКИФСКИХ племен: «Теперь я объясню, откуда получила имя Болгария. Есть страна, лежащая по ту сторону и севернее Истра, а река через нее протекает ВОЛГА , от нее и сами туземные жители получили название БОЛГАР , а сначала были они СКИФЫ ... Различные названия дают им и древние мудрецы: Гомер называет их киммерийцами, Геродот разнородными скифами... так и скифы — те, кто поселились ближе всех к древней скифской земле, сохраняли неизменным свое название, ибо и сами называются СКИФАМИ , а земля, питающая их, зовется СКИФСКОЙ »14
Повести Временных лет.
«Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на Дунае, пришли
ОТ СКИФОВ , так называемые БОЛГАРЫ , и сели по Дунаю, и были поселенцами на земле славян. Затем пришли белые УГРЫ(МАДЬЯРЫ) и заселили землю Славянскую
Бар Гебрей
(Абу-л-Фарадж Григориус Бар Гебрей (1226-1286)):
«Людей этого брата, которые были СКИФАМИ , ромеи (византийцы) называли БУЛГАРАМИ».
«Все ученые люди согласуются в том,что нынешний ТАТАРСКИЙ НАРОД , во многие места рассеявшийся, есть сущее ОТРОДЬЕ СКИФОВ , и все древние, как греческие, так и римские писатели, НЫНЕШНИХ ТАТАР обыкновенно под ИМЕНЕМ СКИФОВ , а иногда и САРМАТОВ тут же включая, описывали». Далее .Рычков отмечает, что скифы жили и в Европе, и в Азии, «что между скифами, а паче между сарматами, всегда и немало славян обитало
ИСТОРИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ВАРВАРСКИХ НАРОДОВ, НАСЕЛЯВШИХ БЕРЕГА ДУНАЯ И ПОНТА ЕВКСИНСКОГО
...Во времена правления персидского царя Киаксара (635 год до н. э.) скифы заняли берега Меотиды, вытеснив оттуда киммерийцев, и дошли до Мидии. Они победили армию названного царя, распространились от Азии до Египта и положили основание колонии у деревни Бетсан, принадлежавшей племени Манас; эта колония по их имени была названа Скифополис. Это именно та колония, где филистимляне повесили Саула, как говорится в 13-й главе Первой книги Царей.
АЛАНЫ (асы), народ ТАТАРСКИЙ , жили в треугольнике азиатской Сарматии, образуемом Танаисом, Волгой и Кавказскими горами. Прокопий наиболее точно определяет их местонахождение от этих гор до Каспийских ворот и затем называет страны, которые мы сейчас называем Черкесия, Кабарда, Дагестан. Эти аланы происходят от древних скифов, которые во времена весьма отдаленные вторглись в Египет и совершили достопамятную экспедицию во времена правления императора Веспасиана. Эти народы, закаленные в битвах, отразили готов, которые дошли до Танаиса и не смогли продвинуться дальше. Они [142] распространили ИЯ АЛАНОВ на множество покоренных ими народов, таких, как видены, гелоны, невры, агафирсы и многие другие, которые проживали от Меотиды до Великой Татарии и границ Индии. Аммиан Марцеллин описывает ИХ (алан-асов ) нравы и обычаи, которые весьма СХОЖИ с нравами и обычаями НЫНЕШНИХ ТАТАР.
Генетические исследования по аутосомам , а также мтДНК -показали что ТАТАРЫ -ГЕНЕТИЧЕСКИЙ самый БЛИЗКИЙ народ , прежде всего Донским , Причерноморским и Северокавказским СКИФАМ ..
Выводы генетических исследований ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ результатами АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ по ТАТАРАМ И СКИФАМ.
В ФИЗИЧЕСКОМ ОБЛИКЕ ТАТАР присутствуют СКИФСКИЕ И САРМАТСКИЕ ТИПЫ .