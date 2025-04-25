Казанец побил рекорд бюджетного отдыха на Новый год

Фото: Дмитрий Печенкин

Сервис Travelata сообщил для РИА «Новости» о новом рекорде бюджетного новогоднего туризма: житель Нижнего Новгорода приобрел самую дешевую путевку на предстоящие праздники — четырехдневную поездку в Санкт-Петербург за 25 386 рублей. Это даже дешевле прошлогоднего рекорда, установленного казанцем.

В прошлые новогодние каникулы самый экономичный тур приобрел житель Казани, отправившийся в Краснодарский край. Трехдневное проживание в трехзвездочном отеле Имеретинской бухты обошлось ему в 28 184 рубля без питания.

При этом, как отмечают в Travelata, казанцы установили еще один рекорд — на этот раз в категории дорогих туров по России. Семья с ребенком из Казани приобрела самую дорогую российскую путевку — стоимостью 294 911 рублей. Они проведут 18 ночей в Сочи в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием.

В то же время, по данным сервиса, самой дорогой новогодней поездкой станет тур в Таиланд из Москвы за почти 2 миллиона рублей (1 982 335 рублей). Путевка рассчитана на семью из четырех человек (двое взрослых и двое детей) на 12 дней с проживанием в пятизвездочном отеле системы «все включено» на курорте Као-Лак.

Реальное время / realnoevremya.ru

В тройке самых популярных направлений на эти новогодние праздники — Египет, ОАЭ и Россия. Объем бронирований в текущем году вырос на 22% по сравнению с прошлым сезоном. Также директор центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг заявил о возможном росте взаимного турпотока между Россией и Китаем на 20% в 2025 году.

Матвей Гавриков