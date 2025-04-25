Минниханова переизбрали председателем набсовета КФУ

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов переизбран на пост председателя наблюдательного совета Казанского федерального университета. Заседание совета прошло в главном здании вуза с участием замминистра науки Айрата Гатиятова.

КФУ сохранил позиции ведущего вуза России, входя в топ-5 по численности студентов и преподавателей. Университет стал одним из десяти научных центров мирового уровня и вошел в престижную группу получателей грантов «Приоритет-2030».

Ректор Ленар Сафин отметил выполнение всех показателей программы развития за 2024 год с опережением по ключевым направлениям. Внебюджетные средства превысили 5,5 млрд рублей при поддержке компаний-партнеров.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Вуз активно работает над технологическим суверенитетом страны: созданы производства катализаторов, композитов, запускается производство фармацевтических субстанций. КФУ лидирует в программе университетского технологического предпринимательства.

До 2029 года планируется достроить общежитие в Набережных Челнах и сформировать кампус. К 2030 году университет намерен стать лучшей школой по подготовке инженеров в автомобилестроении.

Матвей Гавриков