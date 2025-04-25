ЦСР спрогнозировал рост турпотока между Россией и Китаем на 20%

Фото: Мария Зверева

Директор Центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг заявил о возможном росте взаимного турпотока между Россией и Китаем на 20% в 2025 году. Об этом он сообщил на выставке China Outbound Travel & Tourism Market (COTTM) в Пекине.

По его словам, этому будут способствовать договоренности на COTTM, расширение авиасообщения, проведение Года культуры России и Китая, появление новых турпродуктов и внедрение стандарта China Friendly.

В 2024 году взаимный турпоток достиг 2,8 млн человек, а количество китайских туристов в России превысило 1,2 млн — это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. На сегодняшний день между странами выполняется почти 200 прямых рейсов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Китайские туристы проявляют интерес к новым направлениям, включая Заполярье и Арктику. Экологический туризм остается популярным у китайских путешественников.

На выставке COTTM российский туристический бренд Discover Russia представляют 14 регионов, включая Москву, Крым, Приморский край и Республику Алтай.

Недавно мы говорили, что Россия прогнозирует увеличение туристического потока из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в 2025 году

Матвей Гавриков