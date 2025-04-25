Минпросвещения предложило требовать медзаключение при зачислении мигрантов в детсады

Фото: Олег Тихонов

Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, согласно которому при зачислении детей иностранных граждан в детский сад потребуется медицинское заключение об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. Документ размещен на портале правовых актов.

В ведомстве пояснили, что нововведение направлено на обеспечение эпидемиологической безопасности в детских садах.

Помимо медзаключения, родители-мигранты должны будут предоставить копии документов о законности пребывания ребенка в России, СНИЛС и подтверждение своей трудовой деятельности (при наличии).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Все документы должны быть на русском языке или с заверенным переводом. При неполном комплекте документов заявление рассматриваться не будет.

Матвей Гавриков