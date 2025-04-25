Минпросвещения предложило требовать медзаключение при зачислении мигрантов в детсады
Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, согласно которому при зачислении детей иностранных граждан в детский сад потребуется медицинское заключение об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. Документ размещен на портале правовых актов.
В ведомстве пояснили, что нововведение направлено на обеспечение эпидемиологической безопасности в детских садах.
Помимо медзаключения, родители-мигранты должны будут предоставить копии документов о законности пребывания ребенка в России, СНИЛС и подтверждение своей трудовой деятельности (при наличии).
Все документы должны быть на русском языке или с заверенным переводом. При неполном комплекте документов заявление рассматриваться не будет.
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