Депутат Госдумы Альшевских обвинил украинских террористов в срыве мирных переговоров
Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских заявил о намеренном саботаже со стороны украинского руководства переговорного процесса с Россией.
По его мнению, продолжение конфликта необходимо нынешней киевской власти для сохранения своего положения.
— Раз за разом украинские террористы демонстрируют отсутствие интереса к мирному урегулированию. Вероятно, взрыв в Балашихе также связан с попыткой сорвать переговоры, — отметил депутат.
Альшевских подчеркнул, что текущая украинская администрация заинтересована в продолжении боевых действий как экономически, так и политически. При этом он выразил уверенность, что все противоправные действия украинского руководства будут вскрыты.
Напомним, что в Балашихе произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб Ярослав Москалик, замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России.
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