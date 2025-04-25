Депутат Госдумы Альшевских обвинил украинских террористов в срыве мирных переговоров

Фото: Максим Платонов

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских заявил о намеренном саботаже со стороны украинского руководства переговорного процесса с Россией.

По его мнению, продолжение конфликта необходимо нынешней киевской власти для сохранения своего положения.

— Раз за разом украинские террористы демонстрируют отсутствие интереса к мирному урегулированию. Вероятно, взрыв в Балашихе также связан с попыткой сорвать переговоры, — отметил депутат.

Альшевских подчеркнул, что текущая украинская администрация заинтересована в продолжении боевых действий как экономически, так и политически. При этом он выразил уверенность, что все противоправные действия украинского руководства будут вскрыты.

Напомним, что в Балашихе произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб Ярослав Москалик, замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Матвей Гавриков