126 тыс. татарстанцев увеличили страховые пенсии в беззаявительном порядке

В СФР по РТ отчитались о выплатах инвалидам и пенсионерам и посоветовали родителям «копить» дополнительные выходные дни

Фото: Максим Платонов

Автоматически— без заявлений — увеличило с начала 2025 года страховые пенсии 126 тыс. татарстанцев за счет установления надбавки на уход отделение Социального фонда России по Татарстану, сообщают в ведомстве. Среди получивших надбавку — более 117 тыс. пенсионеров, достигших возраста 80 лет, и более 9 тыс. инвалидов первой группы.

— Выплата за уход раньше назначалась по заявлению неработающего трудоспособного гражданина, который ухаживал за человеком с инвалидностью первой группы или пенсионером старше 80 лет, — пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин. — C 1 января предоставлять сведения об ухаживающем не требуется.

Трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидом первой группы или пенсионером старше 80 лет, период ухода может быть учтен в страховом стаже из расчета ИПК в размере 1,8 за полный год ухода. Для этого, по истечении календарного года необходимо подать заявление в клиентской службе Отделения СФР, причем при раздельном проживании потребуется предоставить письменное подтверждение пенсионера, за которым осуществлялся уход, либо его законного представителя, либо членов семьи пенсионера.

Дополнительные выходные дни можно накапливать, чтобы оформить их как разовый отпуск для ухода за ребенком с инвалидностью. Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, Отделение СФР по Татарстану с начала 2025 года оплатило 22,5 тыс. дополнительных выходных дней родителям детей с инвалидностью. Общая сумма выплат составила 134 млн рублей.

— Дополнительные выходные дни можно накапливать, чтобы потом по согласованию с работодателем оформить как разовый отпуск продолжительностью до 24 дней и посвятить его уходу за ребенком с инвалидностью, — пояснил управляющий ОСФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Инна Серова