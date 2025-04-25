Путин провел трехчасовые переговоры со спецпосланником Трампа
Трехчасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была конструктивной и полезной, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
- По его словам, беседа способствовала сближению позиций Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по другим международным проблемам.
В соответствии с договоренностями президентов России и США продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет продолжен в активном режиме, — подчеркнул Ушаков.
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