В Казани устраняют отключение электричества на улице Чуйкова

Фото: Динар Фатыхов

В Казани бригада энергетиков работает над устранением аварии на высоковольтной линии в районе улицы Чуйкова. Как сообщили в мэрии города, причиной отключения электроснабжения стало отсутствие напряжения на высоковольтной линии.

В настоящее время аварийная бригада проводит ремонтные работы. По предварительным данным, электроснабжение потребителей планируется восстановить в течение дня.

Причины произошедшего уточняются. Информация об отключении поступила от жителей района, обратившихся в диспетчерскую службу.

Матвей Гавриков