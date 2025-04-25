В Казани устраняют отключение электричества на улице Чуйкова
В Казани бригада энергетиков работает над устранением аварии на высоковольтной линии в районе улицы Чуйкова. Как сообщили в мэрии города, причиной отключения электроснабжения стало отсутствие напряжения на высоковольтной линии.
В настоящее время аварийная бригада проводит ремонтные работы. По предварительным данным, электроснабжение потребителей планируется восстановить в течение дня.
Причины произошедшего уточняются. Информация об отключении поступила от жителей района, обратившихся в диспетчерскую службу.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.