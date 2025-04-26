Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали семь пожаров



За прошедшие сутки, 25 апреля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на семь пожаров, из которых три произошли в жилом секторе, а два были связаны с горением мусора. Об этом сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, пожарные 18 раз выезжали по ложным вызовам и 10 раз — для взаимодействия с другими службами. Также они восемь раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики за минувшие сутки происшествий зарегистрировано не было.

При этом за минувшие сутки в 15 регионах России было ликвидировано 25 лесных пожаров.