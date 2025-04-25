Дебютную майку Брайанта продали на аукционе за $7 млн

Фото: Динар Фатыхов

Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке продал джерси Кобе Брайанта, в котором он впервые вышел на площадку за «Лейкерс», за $7 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ESPN.

Лот занял четвертое место среди самых дорогих игровых футболок в истории спорта.

Лидером остается форма Бейба Рута ($24 млн), за ней следуют майка Майкла Джордана с финала НБА 1998 года ($10,1 млн) и футболка Диего Марадоны с ЧМ-1986 ($9,3 млн).

Напомним, что рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю возглавил баскетболист Майкл Джордан, заработавший за свою карьеру и после ее завершения $4,15 млрд.

Матвей Гавриков