В Казани из-за дождя не работают светофоры на ряде крупных перекрестков
Госавтоинспекция Казани предупредила о затруднениях в движении, вызванных неработающими светофорными объектами на перекрестках основных магистралей города после прошедшего дождя. Об этом сообщили в пресс-службе.
Сообщается о неисправностях на следующих перекрестках:
- Назарбаева — Павлюхина
- Магистральная — Кулагина
- Ершова — Зинина
- Назарбаева — Петербургская
- Мамадышский тракт — Аббасова
- Островского — Минуллина
- Фермское шоссе — Тульская
- Назарбаева — Салимжанова
- Тэцевская — Химическая
На некоторых участках уже ведутся аварийно-восстановительные работы.
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