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В Казани из-за дождя не работают светофоры на ряде крупных перекрестков

09:35, 26.04.2025
В Казани из-за дождя не работают светофоры на ряде крупных перекрестков
Фото: Мария Зверева

Госавтоинспекция Казани предупредила о затруднениях в движении, вызванных неработающими светофорными объектами на перекрестках основных магистралей города после прошедшего дождя. Об этом сообщили в пресс-службе.

Сообщается о неисправностях на следующих перекрестках:

  • Назарбаева — Павлюхина
  • Магистральная — Кулагина
  • Ершова — Зинина
  • Назарбаева — Петербургская
  • Мамадышский тракт — Аббасова
  • Островского — Минуллина
  • Фермское шоссе — Тульская
  • Назарбаева — Салимжанова
  • Тэцевская — Химическая
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На некоторых участках уже ведутся аварийно-восстановительные работы.

Рената Валеева

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