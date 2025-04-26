В России за сутки потушено 25 лесных пожаров, продолжается борьба с 44 очагами возгорания

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За минувшие сутки в 15 регионах России было ликвидировано 25 лесных пожаров. В настоящее время ведутся работы по тушению 44 очагов возгорания в шести регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

В борьбе с огнем задействованы 1 718 человек, 239 единиц техники и четыре воздушных судна. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки работают 23 воздушных судна. Значительную помощь Забайкальскому краю оказывают 750 сотрудников федеральной «Авиалесоохраны» и региональных авиалесоохранных служб из Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии и Бурятии.

В связи со сложной обстановкой режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах. Особый противопожарный режим действует в 44 субъектах России. В 76 регионах объявлен пожароопасный сезон.

Согласно статистике, с начала года 73,8% лесных пожаров были ликвидированы в течение суток с момента обнаружения.

Рената Валеева