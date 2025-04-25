«Реал» бойкотирует обязательные мероприятия перед финалом Кубка Испании
Возможность участия команды в финале кубка пока остается под вопросом
Мадридский «Реал» объявил о бойкоте предматчевых мероприятий перед финалом Кубка Испании против «Барселоны». Об этом сообщает РИА «Новости»
Решение связано с инцидентом на пресс-конференции, где арбитр матча Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа расплакался после критики со стороны представителей «сливочных».
Как сообщает Marca, мадридский клуб отказался участвовать в официальной пресс-конференции, запланированной тренировке и фотосессии. Юридический отдел «Реала» намерен потребовать официальных извинений от судейского корпуса.
Возможность участия команды в финале Кубка Испании пока остается под вопросом. При этом представители второго финалиста — «Барселоны» — пока не комментируют ситуацию.
Финал Кубка Испании должен пройти в Севилье завтра, 26 апреля. Начало в 23:00 по мск.
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