Клип российской группы Slaughter to Prevail вошел в топ-10 трендовых видео YouTube

Российская группа Slaughter to Prevail попала в топ-10 трендовых музыкальных видео на YouTube с клипом на песню Russian Grizzly in Americа. В ролике фигурирует образ огромного медведя, портрет Высоцкого и квас. Об этом сообщает RT.

Музыканты работают в жанре ню-металкор, используя в композициях пронзительные крики.

Коллектив известен своим оригинальным подходом к созданию музыкальных видео, что помогло их работе достичь высоких позиций в мировом тренде YouTube.

Матвей Гавриков