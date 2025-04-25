Супругов Решетовых отправили в суд за хищение более 1,2 млрд рублей
Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинительное заключение по делу Татьяны и Сергея Решетовых. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, с 2017 по 2023 год обвиняемые похитили у 332 граждан более 1,2 млрд рублей, выдавая себя за успешных предпринимателей в сфере торговли рыбой и морепродуктами. Для привлечения средств они создали загородный клуб Green park, построенный на деньги инвесторов.
Также установлено, что Татьяна Решетова незаконно получила субсидию в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на 9,1 млн рублей, изготовив поддельные документы для легализации средств.
Следствие наложило арест на имущество обвиняемых, включая землю с клубом, автомобили Mazda, Mitsubishi Pajero, Volkswagen Polo, три стояночных места и семь расчетных счетов.
Дело направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения.
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