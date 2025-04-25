«Новые люди» предложили ограничить скорость курьеров до 10 км/ч
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили в Минтранс РФ запрос с предложением запретить курьерам использовать транспорт быстрее 10 км/ч, а также полностью запретить их движение по оживленным улицам и паркам.
Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на лидера партии Алексея Нечаева.
По его словам, данное предложение связано с многочисленными жалобами граждан на опасное поведение курьеров, которые передвигаются по тротуарам и паркам со скоростью до 30 км/ч, игнорируя пешеходов, мам с колясками и детей.
В партии считают необходимым принять меры до возникновения чрезвычайных происшествий.
Напомним, что с начала сезона пользователи сервисов проката электросамокатов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» получили более 26 тыс. штрафов. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают операторы кикшеринга.
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