Wildberries раскрыл новую схему мошенников и предотвратил кражу 15 млн рублей

Фото: Анастасия Фартыгина

Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений через мессенджеры. Злоумышленники отправляли файлы, замаскированные под архив с фото («Посмотри, это ты на фото?»), содержащие программу для удаленного доступа к устройству. Об этом сообщает РИА «Новости».

Получив контроль над телефоном, мошенники проникали в аккаунты пользователей и совершали покупки на маркетплейсе. В I квартале 2025 года количество таких атак значительно увеличилось.

Реальное время / realnoevremya.ru

Благодаря двухступенчатой системе защиты платформы ущерб был предотвращен. Искусственный интеллект анализировал подозрительную активность на первом этапе, сложные случаи передавались экспертам. Система деактивировала 99,9% мошеннических покупок, предотвратив кражу более 15 млн рублей.

Руководитель Trust & Safety объединенной компании Игорь Сомов отметил важность бдительности пользователей при работе с неизвестными файлами и входящими вложениями, несмотря на надежную защиту платформы.

Напомним, что недавно Казань вошла в пятерку российских городов с наибольшим риском мошеннических атак

Матвей Гавриков