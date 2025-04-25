Wildberries раскрыл новую схему мошенников и предотвратил кражу 15 млн рублей
Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений через мессенджеры. Злоумышленники отправляли файлы, замаскированные под архив с фото («Посмотри, это ты на фото?»), содержащие программу для удаленного доступа к устройству. Об этом сообщает РИА «Новости».
Получив контроль над телефоном, мошенники проникали в аккаунты пользователей и совершали покупки на маркетплейсе. В I квартале 2025 года количество таких атак значительно увеличилось.
Благодаря двухступенчатой системе защиты платформы ущерб был предотвращен. Искусственный интеллект анализировал подозрительную активность на первом этапе, сложные случаи передавались экспертам. Система деактивировала 99,9% мошеннических покупок, предотвратив кражу более 15 млн рублей.
Руководитель Trust & Safety объединенной компании Игорь Сомов отметил важность бдительности пользователей при работе с неизвестными файлами и входящими вложениями, несмотря на надежную защиту платформы.
Напомним, что недавно Казань вошла в пятерку российских городов с наибольшим риском мошеннических атак
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