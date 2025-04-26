Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка и днем рождения Габдуллы Тукая

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением по случаю празднования Дня родного языка и 139-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

В своем обращении он подчеркнул важность родного языка как носителя наследия предков, мудрости и ценностей, передаваемых из поколения в поколение. Он отметил, что сохранение духовности и самобытности народа возможно через осмысление истории, взаимосвязь с другими культурами и религиями, а также благодаря творчеству литераторов и ученых.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Минниханов особо отметил вклад Габдуллы Тукая в развитие татарской литературы и поэзии, а также подчеркнул значение Каюма Насыри, 200-летие которого отмечается в этом году, в формировании современного татарского литературного языка. Раис РТ процитировал строки из стихотворения Тукая, отражающие верность Родине и единство народа.

— Дорогие друзья! Желаю силы духа, верности слову и делу на благо нашей многонациональной Родины. Счастья, доброго здоровья, мира и благополучия! — заключил Минниханов.

Рената Валеева