Минюст признал музыканта Васю Обломова* иностранным агентом

Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции России включило музыканта Василия Гончарова (известного как Вася Обломов*) в реестр иностранных агентов. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В ведомстве заявили, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

Кроме того, по данным Минюста, Гончаров* выступал против спецоперации на Украине и участвовал в создании и распространении материалов, признанных иноагентскими. В настоящее время музыкант проживает за пределами России.

Помимо Василия* иноагентом также признали:

экологический активист Владимир Сливяк*;

журналист Никита Смагин*;

журналист Константин Сусолкин*;

блогер Дмитрий Чернышев*.

Недавно Минюст России также включил в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака* и режиссера Вячеслава Ширяева*.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иноагентам участвовать в образовательной деятельности в стране.

Матвей Гавриков