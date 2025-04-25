Минюст признал музыканта Васю Обломова* иностранным агентом
Министерство юстиции России включило музыканта Василия Гончарова (известного как Вася Обломов*) в реестр иностранных агентов. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
В ведомстве заявили, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.
Кроме того, по данным Минюста, Гончаров* выступал против спецоперации на Украине и участвовал в создании и распространении материалов, признанных иноагентскими. В настоящее время музыкант проживает за пределами России.
Помимо Василия* иноагентом также признали:
- экологический активист Владимир Сливяк*;
- журналист Никита Смагин*;
- журналист Константин Сусолкин*;
- блогер Дмитрий Чернышев*.
Недавно Минюст России также включил в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака* и режиссера Вячеслава Ширяева*.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иноагентам участвовать в образовательной деятельности в стране.
Справка
* признан Минюстом России иностранным агентом.
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