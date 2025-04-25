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В Киржачском районе отменили режим ЧС в 11 населенных пунктах

19:42, 25.04.2025
В Киржачском районе отменили режим ЧС в 11 населенных пунктах
Фото: Максим Платонов

Администрация Киржачского района Владимирской области сообщила об отмене режима чрезвычайной ситуации в 11 населенных пунктах после детонации боеприпасов на складе.

Режим ЧС сохраняется только в поселке Барсово.

Напомним, что на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области произошла детонация боеприпасов на складе из-за возгорания. Чрезвычайная ситуация объявлена на территории района.

Матвей Гавриков

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