В Киржачском районе отменили режим ЧС в 11 населенных пунктах
Администрация Киржачского района Владимирской области сообщила об отмене режима чрезвычайной ситуации в 11 населенных пунктах после детонации боеприпасов на складе.
Режим ЧС сохраняется только в поселке Барсово.
Напомним, что на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области произошла детонация боеприпасов на складе из-за возгорания. Чрезвычайная ситуация объявлена на территории района.
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