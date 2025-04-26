150 тысяч жителей Татарстана приняли участие в экологическом двухмесячнике

Фото: Динар Фатыхов



Министр экологии Татарстана Александр Шадриков доложил раису республики Рустаму Минниханову о ходе санитарно-экологического двухмесячника, проходящего в регионе с 1 апреля в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». По словам министра, в марафоне чистоты приняли участие около 150 тысяч жителей, предприятий и организаций.

В муниципалитетах республики активно проводятся субботники и средники. С начала двухмесячника на полигоны вывезено около 62 тысяч кубометров отходов, задействовано около четырех тысяч единиц спецтехники, а также высажено 74,5 тысячи деревьев и кустарников.

В ходе надзорных мероприятий выявлено 1813 нарушений, в том числе 859 несанкционированных свалок. Составлено 606 протоколов и наложено штрафов на сумму более 300 тысяч рублей. Основные нарушения — свалки строительных, сельскохозяйственных и производственных отходов, а также захламление придомовых территорий. Раис Татарстана поручил главам районов усилить работу по выявлению и ликвидации свалок, особенно в тех районах, где наблюдается большое количество жалоб от населения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru



Также в рамках двухмесячника проводятся авиаоблеты территории республики. По итогам двух облетов выявлено 424 нарушения, включая несанкционированные места складирования отходов, нарушения водного и земельного законодательств.

Сегодня в Казани проходит общероссийский субботник.

Рената Валеева