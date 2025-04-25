Депутат раскритиковал попытку снять статус иноагента с Моргенштерна*

Фото: Дарья Пинегина

Член Комитета ГД по охране здоровья Бийсултан Хамзаев прокомментировал обращение движения «Зов народа» к главе СКР Александру Бастрыкину о снятии статуса иноагента с рэпера Моргенштерна*.

По мнению депутата, музыкант пропагандировал среди молодежи употребление наркотиков и суицидальное поведение.

После начала СВО артист покинул Россию, пытаясь обосноваться в Дубае и Таиланде. Однако власти этих стран также выразили недовольство его деятельностью.

Напомним, что сегодня Министерство юстиции России включило музыканта Василия Гончарова* (известного как Вася Обломов*) в реестр иностранных агентов.

Матвей Гавриков