Депутат раскритиковал попытку снять статус иноагента с Моргенштерна*
Член Комитета ГД по охране здоровья Бийсултан Хамзаев прокомментировал обращение движения «Зов народа» к главе СКР Александру Бастрыкину о снятии статуса иноагента с рэпера Моргенштерна*.
По мнению депутата, музыкант пропагандировал среди молодежи употребление наркотиков и суицидальное поведение.
После начала СВО артист покинул Россию, пытаясь обосноваться в Дубае и Таиланде. Однако власти этих стран также выразили недовольство его деятельностью.
Напомним, что сегодня Министерство юстиции России включило музыканта Василия Гончарова* (известного как Вася Обломов*) в реестр иностранных агентов.
Справка
* признан Минюстом России иностранным агентом.
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