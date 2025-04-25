Банк России опубликовал курс валют на субботу, 26 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 26 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар опустился на 0,2 рубля, евро — на 0,35 рубля, юань — на 0,05 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 82,65 рубля;
- евро — 94,36 рубля;
- юань — 11,35 рубля.
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