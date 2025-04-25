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Банк России опубликовал курс валют на субботу, 26 апреля

18:10, 25.04.2025
Банк России опубликовал курс валют на субботу, 26 апреля
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 26 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар опустился на 0,2 рубля, евро — на 0,35 рубля, юань — на 0,05 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 82,65 рубля;
  • евро — 94,36 рубля;
  • юань — 11,35 рубля.
Матвей Гавриков

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