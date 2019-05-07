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«Культура Золотой Орды стала ярчайшим самобытным феноменом»

07:00, 07.05.2019 4

Из книги «…Окаянная дщерь Златой орды...»: к 750-летию Улуса Джучи. Часть 6-я

«Культура Золотой Орды стала ярчайшим самобытным феноменом» Фото: Максим Платонов

Историк и колумнист «Реального времени» Булат Хамидуллин издал книгу «…Окаянная дщерь Златой орды...» (Казань, Татарское книжное издательство), посвященную Казанскому ханству. Первый раздел монографии знакомит читателя с феноменом золотоордынской цивилизации и ее историческим наследием. В преддверии отмечаемого в Казани 750-летия Золотой Орды предлагаем читателям ознакомиться с очередным фрагментом этого раздела (см. части 1, 2, 3, 4, 5).

Роль городов в истории Золотой Орды особенно велика еще и в силу того, что они становились главными центрами сосредоточения не только торгово-ремесленной и политической, но и интеллектуально-духовной жизни, местами формирования и функционирования золотоордынской культуры.

Культура кочевников благодаря их высокой мобильности всегда обогащалась сильнее в результате более частых пересечений и контактов с многочисленными соседями. Монголо-татарские завоевания и возникновение Улуса Джучи привели в действие еще более широко охватывающие культурно-исторические процессы. Как империя, Золотая Орда соединила в единую политическую плоскость земли, населенные носителями самых разнородных культур, что обусловило не только взаимообмен социально-политическим опытом и усиление торгово-хозяйственных связей, но и интенсивное межкультурное взаимодействие. Золотая Орда, впитав в себя культурные традиции многочисленных народов и племен Евразии, синтезировала новую культуру, ставшую ярчайшим самобытным феноменом!

Ее складывание происходило со второй половины XIII века в основном путем смешения местных восточноевропейских (булгарских и кыпчакских в первую очередь) и пришлых центрально-азиатских (киданьско-чжурчжэньских и татаро-уйгурских в первую очередь) традиций. Малочисленные пришельцы из Центральной Азии восприняли высокую культуру подчиненных народов, одновременно привнеся в нее множество черт собственного евразийского наследия, а также влияние древнейших высокоразвитых цивилизаций Востока (например, Китая и Персии).

Наиболее выраженное и заметное культурное смешение, взаимопроникновение и взаимообогащение можно лицезреть на примере золотоордынского художественного искусства. Для раннего периода его развития (вторая половина XIII века) характерно проникновение в его стиль дальневосточных и центрально-азиатских традиций, которые переплетались с местными мотивами. Его стилевому синкретизму способствовал симбиоз степной кочевнической и номадо-земледельческой, сугубо оседлой и городской изобразительных традиций. Также оно оказалось наполнено восточным и европейским колоритом: «в ювелирном деле, художественных ремеслах, керамике, архитектуре заметно проявляются китайские, монгольские, иранские, ближневосточные, европейские составляющие» (М.Б. Пиотровский). Позднее — на рубеже XIII—XIV веков — на него все больше начинают влиять ислам, ставший в первой четверти XIV века при хане Узбеке официальной религией в Золотой Орде, и искусство мусульманских стран. Ислам привносит свой колорит и особенности: теперь художественная стилистика попадет под регламентацию мусульманских канонов, стремящихся свести изобразительность к рамкам каллиграфии и орнамента. Хотя в народно-бытовом творчестве намного дольше сохраняется использование образов, шедших от доисламской традиции. В возникшем новом искусстве «тюркские художественные традиции… вступили в творческий диалог с художественными приемами Монголии, Китая, Средней Азии, Среднего и Ближнего Востока, России и Восточной Европы», что «отражает живые материальные и духовные связи, существовавшие у Золотой Орды со всем миром» (М.Б. Пиотровский).

Художественное изобразительное творчество развивалось в основном в декоративно-прикладном жанре (что в принципе типично для средневекового искусства). Украшения, детали костюма, посуда, предметы быта и культа, оружие, воинское и конское снаряжение — все это пышно декорировалось благородными металлами, драгоценными камнями и самоцветами, чеканкой, гравировкой, полихромной росписью и резьбой с растительными, геометрическими, зооморфными, антропоморфными и арабесковыми изображениями и орнаментами. Многие изделия, вышедшие из-под рук золотоордынских творцов, являются подлинными шедеврами искусства и на сегодняшний день по достоинству занимают место в экспозициях и фондах ведущих музеев мира как в России (в частности, в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге), так и за рубежом.

Активное градостроительство в Золотой Орде стало основой развития еще одного изобразительного жанра — монументально-декоративного — и появления его шедевров в виде мозаичных, майоликовых и резных терракотовых облицовок, фресковых росписей, орнаментальной резьбы по камню и гипсу, гипсового литья и пластики. Особого расцвета достигла расписная декоративная майолика с богатым полихромным и орнаментальным декором, золочением, которой облицовывали фасады и интерьеры зданий, надгробия. В конструктивно-декоративных деталях, композиции орнамента, красочной многоцветности сохранившихся архитектурных памятников Болгара, Солхата, Кырк-Ер (Чуфут-Кале), Эски-Юрта (Бахчисарая), Ургенча и прочих городов отразилось влияние архитектуры мусульманских стран Средней Азией, сельджукской Малой Азии, мамлюкского Египта, хулагуидского Ирана.

Как уже было отмечено выше, искусство Золотой Орды впитало традиции множества народов, и исследователи справедливо отмечают его синкретичный характер. Но и говорить об исключительно заимствованном извне характере искусства Золотой Орды также было бы в корне неправильно, поскольку «произведения золотоордынского искусства достаточно ярки, выразительны и хорошо узнаваемы» именно в силу своей уникальности, что свидетельствует не просто о синтезе традиций, но и выработке на его основе «определенного и во многом единого стиля» (Э.Д. Зиливинская). Как точно подчеркнул в свое время Г.А. Федоров-Давыдов, «разноголосица эклектически соединяемых элементов покрывалась мощным звучанием нового стиля в прикладном искусстве — главном искусстве золотоордынской культуры, стиля в значительной мере «патетического» с сильной тенденцией к «живописности»… Благодаря этому высокохудожественные произведения мастеров Золотой Орды получили широкую известность далеко за ее границами; например, встречались в дворцовом обиходе русских правителей, церковных иерархов (М.Г. Крамаровский). Более того, по мнению искусствоведов, они оказали заметное влияние, особенно в области художественной обработки металла и ювелирного дела, на творчество средневековых мастеров в соседних и дальних странах, в частности русских и западноевропейских.

Культурный прогресс, вызванный возникновением Золотой Орды, нашел отражение не только в изобразительном искусстве — не менее мощный импульс развития получила духовная, гуманитарная культура. В результате образования единого государства у тюркских народов сложилось и единое культурно-языковое поле, следствием чего явились коренные подвижки в лингвистической ситуации. На почве местных огузо-кыпчакских и булгарских диалектов в городах вырастает общенародное разговорное койне, а на его основе, в свою очередь, общий литературный тюркский язык, впоследствии ставший основой для старотатарского и других тюркских литературных языков. Большое значение имело начало использования единой письменности сначала на основе уйгурского алфавита, а по мере распространения ислама — арабской графики. Высшие и средние слои населения страны получили возможность глубже изучать грамоту и основные каноны ислама благодаря широкой сети мектебов и медресе, при которых работали библиотеки, школы каллиграфов и переписчиков. На значительный уровень грамотности среди жителей указывают находки многих бытовых предметов с надписями, а также многочисленные надмогильные эпитафии.

Наличие письменности и литературного языка стало фундаментом для развития многожанровой литературы, являющейся еще одним индикатором высокой культуры и цивилизованности в Золотой Орде. Это хорошо показано в обобщающих работах современных исследователей (Х.Ю. Миннегулов, Р.Р. Бухараев). В средние века мыслители, писатели, духовные деятели, как правило, могли существовать и работать только лишь благодаря поддержке и благотворительности сильных мира сего, что считалось богоугодным делом. В Золотой Орде науке и литературе особое покровительство оказывали ханы Берке, Узбек и Джанибек: при их дворах и покровительстве жили и творили многие крупные ученые, писатели из различных стран мусульманского Востока — Египта, Сирии, Малой и Средней Азии. По словам средневекового арабского историка Ахмеда ибн Арабшаха, столичный Сарай «сделался средоточием науки», за короткий срок собрав столько «ученых и знаменитостей, словесников и искусников», сколько не собиралось и в Каире. В то же время, говоря о весомом вкладе и положительном влиянии выходцев из-за границы, необходимо отметить, что не меньшую роль в расцвете литературы золотоордынской эпохи сыграли местные представители, о чем свидетельствуют нисбы, то есть части имен многих деятелей духовной культуры, указывающие на место их рождения: -Булгари, -Кыпчаки, -Сараи, -Хорезми и т.д. «Академическая мобильность» проявлялась и в том, что ордынские интеллектуалы выезжали в другие мусульманские страны.

Золотоордынская литература органично соединила раннетюркские, в том числе булгарские традиции, восходящие к Ахмаду Югнаки, Юсуфу Баласагуни, Ахмеду Ясави, Сулейману Бакыргани, Кул Гали и др., с письменной культурой арабо-персидского мусульманского Востока (Фирдоуси, Газали, Низами, Аттара, Руми, Саади, Маарри, Абу Хамида, Навои и пр.). Значительная часть произведений создавалась путем компиляций сочинений известных арабских и персидских авторов, после перевода на тюркский язык и адаптации к тюркской культуре вошедших «в местный фольклорный и литературный канон» (Э.Г. Сайфетдинова). Большинство памятников письменности Улуса Джучи создано на тюркском языке; учеными также широко использовался арабский язык, поэтами — фарси. Литературные памятники Золотой Орды отличают богатство идейного содержания и художественных форм, утонченность речевой стилистики, многообразие поэтических и прозаических жанров: газели, дастана, касыды, кыйссы, мадхии (оды), марсии (элегии), повести, рубаи (четверостишия), стихотворного романа, фарда, хикаята, «ящичной композиции» и др. В силу средневековой специфики между религиозными и светскими, художественными и научно-философскими произведениями, как правило, сложно провести четкую грань, в них сочетаются эстетические, познавательные, этико-поучительные смыслы. Основными мотивами сюжетов писателей Золотой Орды, как поэтов, так и прозаиков, были различные вопросы человеческого бытия, смысла жизни, отношения к Богу, справедливого устройства общества, взаимоотношений правителей и подданных, любви, морально-этические проблемы и др.

Без преувеличения, в сокровищницу мировой литературы вошли такие созданные золотоордынскими писателями религиозно-нравоучительные произведения, как «Кысас ал-анбия» («Сказание о пророках») Бурхан ад-дина Рабгузи (1310 год), «Каландар-наме» Абу Бакра Каландара (1320–1340-е годы), «Нахдж ал-Фарадис» («Путь в рай») Махмуда Булгари (1358 год), «Джумджума султан» («Царь-череп») Хисама Кятиба (1369 год), «Кисекбаш» («Отсеченная голова») неизвестного автора; произведения светского характера: «Мухаббат-наме» («О любви») Хорезми (1353 год), «Хосров ва Ширин» («Хосров и Ширин») Кутба (1383 год), «Гулистан бит-тюрки» («Гулистан на тюрки») и «Сухаиль и Гульдурсун» Саифа Сараи (1391 год), лирические стихи Ахмада Ходжи ас-Сараи, Мавля Казыя Мухсина, Мавляна Исхака, Факиха Берке и др. Грандиозные исторические события золотоордынской эпохи нашли отражение в таком эпическом сказании, как дастан «Идегей». Эти произведения стали классикой тюрко-татарской литературы, заложив ее основы и определив направления бытования вплоть до современности.

Наряду с художественной литературой, местными и приезжими авторами в городах Золотой Орды создаются и научные трактаты по риторике, теософии, шариатскому правоведению, естествознанию (как прикладному, так и теоретическому), медицине; здесь расцветает «культура… арабских звездочетов…, мусульманской духовной учености, толкователей Корана, математиков и астрономов» (Г.А. Федоров-Давыдов). Уместно привести такой интересный пример: Саиф Сараи в поэме «Сухаиль и Гульдурсун» в образной форме упоминает о вращении Земли вокруг Солнца примерно на 150 лет раньше появления научной гелиоцентрической концепции Николая Коперника. Также известны относящиеся к Золотой Орде сочинения о путешествиях, словари, формирующаяся официальная, в том числе придворная, историографическая и генеалогическая традиция, дошедшая до нас в более поздних сочинениях…

Продолжение следует

Булат Хамидуллин, фото предоставлены автором
Справка

Булат Лиронович Хамидуллин — историк, писатель, переводчик.

  • Член правления Союза писателей РТ, кандидат исторических наук, руководитель Центра изучения татарской диаспоры Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (ИТЭР), выпускающий редактор журнала «Поволжская археология».
  • Автор идеи иллюстрированных книжных серий «История татар» и «История татар в лицах», книг «Из глубины столетий», «Народы Казанского ханства», «Хазары и их вассалы глазами современников», «Окаянная дщерь Златой орды...» и др.
  • Автор более 200 публицистических и научных статей, в том числе для Большой российской энциклопедии.
  • Лауреат международной премии им. Кул Гали, заслуженный работник культуры РТ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники.

ОбществоИстория
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07:07
    Давно пора дать историческую оценку тем "деятелям" (по сути сепаратистам), которые развалили, разрушили Золотую Орду и тем политическим и государственным деятелям, которые воссоздали территориальное единство Золотой Орды.
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  • Анонимно 07:44
    Я уже давно твердил ,что высокие искусство , архитектура ,литература ,высокотехнологичное производство ,международная торговля и тд -СОЗДАНЫ НАШИМИ ПРЕДКАМИ -БОЛГАРАМИ,БАРСИЛАМИ -АЛАНАМИ АСКЕЛАМИ И БУРТАСАМИ-АЛАНАМИ и плюс Хорезмийцами ..
    Пришлые монголы ни чего сами не создали .Их ханы будучи талантливыми в военном деле , администрировании и координации процессов , ПОНЯЛИ ВЫГОДУ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДОВ на завоеванных землях и согнали в Нижнее Поволжье , Сев.Причерноморье и Сев.Кавказ----большое количество строителей и ремеслеников из среды ОСЕДЛЫХ ЗАВОЕВАННЫХ народов --хорезмийцев , русских ,болгар алан и т.д.
    Кипчаки в данном поцессе не участвовали так как они не умели строить города и не знали высокотехнологичного ремесленного дела ..Они как кочевали так и продолжали кочевать .
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    Анонимно 08:23
    Половцы-кипчаки были не только кочевниками-скотоводами, но и земледельцами и строителями городов. Крупные половецкие города: Сыгнак, Джент, Барчынлыкент на Сырдарье, Канглыкент на Иргизе, Саксин в низовьях Волги, Таматархан ("Тмутаракань" русских летописей) на Таманском полуострове и Шарукань около современного Харькова. Археологи знают ещё около 20 таких половецких-кипчакских городов.
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    Анонимно 08:40
    А зачем тогда поволжские тюркские мусульмане взяли в качестве этнонима в 1920 году имя далёкого (жившего за многое тысячи километров от Волги) монгольского племени "татар"?

    Да к тому же это монгольское племя "татар" было вырезано Великим монголом Чингизханом в 1202 году.

    Что за "чудеса"?

    К тому же в Золотой Орде не было ни одного ни монгольского, ни тюркского племени, которое САМО СЕБЯ называло бы "татары".
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